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Несмотря на позднее время брони (было это в 12 ночи), он тут же ответил, договорились о времени, и уже в 10 утра мы ехали в горы. Нашим гидом был Шавкат - очень приятный, добрый, заботливый, интеллигентный и общительный молодой человек, благодаря этим его качествам поездка была комфортной во всех отношениях! Это путешествие останется одним из самых теплых наших воспоминаний о проведенных в Узбекистане днях, с удовольствием рекомендуем горные красоты к обязательному посещению всем, отдельная признательность и благодарность Шавкату, мы очень рады, что нашим гидом был именно он, вопреки обстоятельствам он делал невозможное возможным, чтобы программа нашей поездки оставалась полной. Спасибо ещё раз, Шавкат, Сиявуш за вашу отзывчивость, пусть ваша работа будет только в радость!