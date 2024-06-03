Экскурсии по воде в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Ташкенте на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
117 отзывов
Чимганские горы и водопад «Фата невесты»: однодневное приключение из Ташкента
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 120 за всё до 20 чел.
Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
25 отзывов
Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 10:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$85 за всё до 4 чел.
Прогулка по горам, к водопадам и озеру Чарвак
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Прогулка по горам, к водопадам и озеру Чарвак
Начало: Сквер Амира Темура, Ташкент
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
    Спасибо Александру большое! Все было просто потрясающе ❤️
  • С
    Станислав
    30 мая 2024
    Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
    Невероятная красота в хорошей компании! Спасибо
  • А
    Ангелина
    30 мая 2024
    Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
    Экскурсия великолепна. Александр лучший гид!!!!! Прекрасно знает историю страны и разных городов. Отличный проводник, который учитывает особенности группы, всегда на
    читать дальше

    страже нашего здоровья и отличных впечатлений. В нашей компании были девушки 70+, которые с помощью гида прошли полностью весь маршрут. Рекомендую Александра Михеева

  • A
    Anatoly
    26 мая 2024
    Прогулка по горам, к водопадам и озеру Чарвак
    Идеальная поездка, на мой взгляд. Целые горы величественных гор и бесконечный океан бирюзы в воде водохранилища! Спасибо организаторам и водителю! Берите
    читать дальше

    с собой побольше денег, ведь по пути Вам встретятся дополнительные развлечения, которые так и хочется попробовать! Но хорошо, что они не обязательны и можно совсем обойтись почти без дополнительных трат. Но для посещения водопада Фата Невесты небольшой сбор всё равно обязателен, а также нужно иметь выписку о регистрации в отеле.

  • Л
    Линар
    22 мая 2024
    Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
    Экскурсия очень понравилась!!! Увидели все что обещали, даже больше) доехали быстро, Шавкат, наш гид, все подробно рассказывал, объяснял в подробностях! Цены приятные. Довольны на все 100. Рекомендуем смело!
  • Д
    Дмитрий
    17 мая 2024
    Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
    Это была замечательная поездка, которая расширила представление о красотах Узбекистана в разы! Сиявуш как волшебник организовал поездку просто по щелчку))
    читать дальше

    Несмотря на позднее время брони (было это в 12 ночи), он тут же ответил, договорились о времени, и уже в 10 утра мы ехали в горы. Нашим гидом был Шавкат - очень приятный, добрый, заботливый, интеллигентный и общительный молодой человек, благодаря этим его качествам поездка была комфортной во всех отношениях! Это путешествие останется одним из самых теплых наших воспоминаний о проведенных в Узбекистане днях, с удовольствием рекомендуем горные красоты к обязательному посещению всем, отдельная признательность и благодарность Шавкату, мы очень рады, что нашим гидом был именно он, вопреки обстоятельствам он делал невозможное возможным, чтобы программа нашей поездки оставалась полной. Спасибо ещё раз, Шавкат, Сиявуш за вашу отзывчивость, пусть ваша работа будет только в радость!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
  2. Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
  3. Прогулка по горам, к водопадам и озеру Чарвак
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 120. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Водные экскурсии в Ташкенте на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам