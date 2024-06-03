1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Чимганские горы и водопад «Фата невесты»: однодневное приключение из Ташкента
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
10 часов
Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 10:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Прогулка по горам, к водопадам и озеру Чарвак
Начало: Сквер Амира Темура, Ташкент
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо Александру большое! Все было просто потрясающе ❤️
- ССтанислав30 мая 2024Невероятная красота в хорошей компании! Спасибо
- ААнгелина30 мая 2024Экскурсия великолепна. Александр лучший гид!!!!! Прекрасно знает историю страны и разных городов. Отличный проводник, который учитывает особенности группы, всегда на
- AAnatoly26 мая 2024Идеальная поездка, на мой взгляд. Целые горы величественных гор и бесконечный океан бирюзы в воде водохранилища! Спасибо организаторам и водителю! Берите
- ЛЛинар22 мая 2024Экскурсия очень понравилась!!! Увидели все что обещали, даже больше) доехали быстро, Шавкат, наш гид, все подробно рассказывал, объяснял в подробностях! Цены приятные. Довольны на все 100. Рекомендуем смело!
- ДДмитрий17 мая 2024Это была замечательная поездка, которая расширила представление о красотах Узбекистана в разы! Сиявуш как волшебник организовал поездку просто по щелчку))
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 120. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Водные экскурсии в Ташкенте на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024