Мы — не просто служба трансфера, а ваши добрые друзья в Узбекистане, готовые сделать ваше путешествие по Ташкенту максимально комфортным, интересным и насыщенным. С первой минуты вашего прибытия мы позаботимся о каждой детали — встретим в аэропорту или отеле, поможем с багажом, предложим лучшие маршруты и подскажем, где остановиться, вкусно поесть и чем заняться в свободное время. Все поездки проходят на новых комфортабельных автомобилях с кондиционером, за рулём — опытные русскоговорящие водители, которые не только отлично знают город и область, но и с радостью поделятся интересными фактами, легендами и полезными советами. Что мы предлагаем:• Индивидуальный трансфер по городу и Ташкентской области.

Возможность заранее согласовать маршрут и остановки.

Высокий уровень сервиса, пунктуальность и безопасность.

Свободу от поиска такси и ожидания общественного транспорта. Популярные городские маршруты: Базар Чорсу, Медресе Кукалдош, Монумент Мужества, Ансамбль Хаст Имам, Дом Романовых, Сквер Амиру Темуру, Центр плова «Беш Казан», Ташкентская телевышка, Мемориальный комплекс памяти жертв репрессий, Magic City, Tashkent City, мечеть Минор, старый город Мингурик, Парк Новый Узбекистан, Мемориальный комплекс «Парк Победы». Маршруты за городом:.

Свободу от поиска такси и ожидания общественного транспорта. Популярные городские маршруты: Базар Чорсу, Медресе Кукалдош, Монумент Мужества, Ансамбль Хаст Имам, Дом Романовых, Сквер Амиру Темуру, Центр плова «Беш Казан», Ташкентская телевышка, Мемориальный комплекс памяти жертв репрессий, Magic City, Tashkent City, мечеть Минор, старый город Мингурик, Парк Новый Узбекистан, Мемориальный комплекс «Парк Победы». Маршруты за городом:.

• Свободу от поиска такси и ожидания общественного транспорта. Популярные городские маршруты: Базар Чорсу, Медресе Кукалдош, Монумент Мужества, Ансамбль Хаст Имам, Дом Романовых, Сквер Амиру Темуру, Центр плова «Беш Казан», Ташкентская телевышка, Мемориальный комплекс памяти жертв репрессий, Magic City, Tashkent City, мечеть Минор, старый город Мингурик, Парк Новый Узбекистан, Мемориальный комплекс «Парк Победы». Маршруты за городом: