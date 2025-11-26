Мы не просто трансфер — а ваши друзья в Узбекистане, которые с радостью поделятся своими знаниями, покажут лучшие места, помогут с выбором отеля, ресторана и развлекательной программы.
Мы можем встретить вас в аэропорту, сопровождать по городу во время вашей экскурсии, быстро и комфортно отвезти в отель, помочь вам провести незабываемое путешествие с первой и до последней минуты в Ташкенте!
Описание трансфер
Мы — не просто служба трансфера, а ваши добрые друзья в Узбекистане, готовые сделать ваше путешествие по Ташкенту максимально комфортным, интересным и насыщенным. С первой минуты вашего прибытия мы позаботимся о каждой детали — встретим в аэропорту или отеле, поможем с багажом, предложим лучшие маршруты и подскажем, где остановиться, вкусно поесть и чем заняться в свободное время. Все поездки проходят на новых комфортабельных автомобилях с кондиционером, за рулём — опытные русскоговорящие водители, которые не только отлично знают город и область, но и с радостью поделятся интересными фактами, легендами и полезными советами. Что мы предлагаем:• Индивидуальный трансфер по городу и Ташкентской области.
- Возможность заранее согласовать маршрут и остановки.
- Высокий уровень сервиса, пунктуальность и безопасность.
Свободу от поиска такси и ожидания общественного транспорта. Популярные городские маршруты: Базар Чорсу, Медресе Кукалдош, Монумент Мужества, Ансамбль Хаст Имам, Дом Романовых, Сквер Амиру Темуру, Центр плова «Беш Казан», Ташкентская телевышка, Мемориальный комплекс памяти жертв репрессий, Magic City, Tashkent City, мечеть Минор, старый город Мингурик, Парк Новый Узбекистан, Мемориальный комплекс «Парк Победы». Маршруты за городом:.
- Чимганские горы, канатная дорога курорта «Амирсой», Чарвакское водохранилище, река Чаткал, древняя чинара и наскальные рисунки в ущелье, горные сёла, смотровые площадки, Чинаркент, оленья ферма.
- Паркентские горы, Институт Солнца, хвойные леса Сукок, религиозный комплекс Хазрати Али Бува. Важная информация: Мы с радостью организуем для вас индивидуальный трансфер по городу и Ташкентской области на комфортабельном авто. Вам не придется тратить время на поиск такси или сверяться с расписанием автобусов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: С вашего отеля
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Мы с радостью организуем для вас индивидуальный трансфер по городу и Ташкентской области на комфортабельном авто. Вам не придется тратить время на поиск такси или сверяться с расписанием автобусов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
