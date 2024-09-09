3 города Узбекистана и день в Таджикистане: путешествие в мини-группе

Погрузиться в культуру Узбекистана, полюбоваться горами и озёрами и побывать в таджикском кишлаке
Приглашаем не только насладиться вкусной кухней Узбекистана и красивой архитектурой Самарканда, Ташкента и Бухары, но и погрузиться в великую культуру и ощутить на себе радушие местных жителей. Вы полюбуетесь Тянь-Шаньскими
читать дальше

горами и погуляете по аутентичным улочкам. В Таджикистане увидите 7 живописных озёр и познакомитесь с бытом кишлака.

Вас ждут места, где редко бывают другие путешественники, — мы сделаем всё, чтобы вы миновали очереди в популярных локациях и смогли узнать страну изнутри. А бонус тура — возможность оформить банковскую карту.

3 города Узбекистана и день в Таджикистане: путешествие в мини-группе
3 города Узбекистана и день в Таджикистане: путешествие в мини-группе
3 города Узбекистана и день в Таджикистане: путешествие в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводит гид Дишольд из команды организатора Александра.

Проживание. В отелях с рейтингом более 9 баллов из 10: в Ташкенте Art residence hotel или аналогичный, в Самарканде Bibikhanum hotel или аналогичный, в Бухаре Zaringzig hotel или аналогичный. Размещение 2-местное или 3-местное (по желанию). За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. Включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Легковая машина либо минивэн, зависит от количества участников.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. В туре нет треккингов, будут только прогулки по городам и прогулка в горах, но это не требует специальной подготовки или экипировки.

Виза. Для граждан РФ не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Ташкенту и обед в Центре плова

Встречаемся в Ташкенте. В первой половине дня с теми, кто хотел бы оформить и получить банковскую карту, мы сделаем всё необходимое, а в обед начнём изучать город. Сначала отправимся туда, где ежедневно готовят больше тонны плова! Вы понаблюдаете за процессом приготовления этого местного кулинарного шедевра и, конечно, отведаете его.

После погуляем по столице. Я также расскажу вам историю Узбекистана и о том, как развивался Ташкент. Затем у вас будет свободное время, которое можно провести за ужином в ресторане национальной кухни.

Экскурсия по Ташкенту и обед в Центре пловаЭкскурсия по Ташкенту и обед в Центре пловаЭкскурсия по Ташкенту и обед в Центре пловаЭкскурсия по Ташкенту и обед в Центре плова
2 день

Чимганские горы, Чарвакское водохранилище, архитектура столицы

Сегодняшний день мы проведём в предгорье Тянь-Шаня — отправляемся в Чимганские горы. Будем любоваться невероятными горными ландшафтами и цветом воды Чарвакского водохранилища, куда мы тоже заедем. Вернувшись в Ташкент, продолжим знакомство с городом. Осмотрим мечети и медресе и прогуляемся по узким улочкам узбекских кварталов — махалля.

Чимганские горы, Чарвакское водохранилище, архитектура столицыЧимганские горы, Чарвакское водохранилище, архитектура столицыЧимганские горы, Чарвакское водохранилище, архитектура столицыЧимганские горы, Чарвакское водохранилище, архитектура столицы
3 день

Переезд в Самарканд, знакомство с достопримечательностями города

Утром переедем в древнейший город Самарканд. По приезде посетим мавзолей Гур-Эмир, затем отправимся к визитной карточке Узбекистана — ансамблю Регистан. Увидим мечеть Биби-Ханум с красивыми мозаичными узорами, и я расскажу вам связанную с ней легенду. Пройдёмся по колоритному и оживлённому базару и побываем в старинном архитектурном комплексе Шахи-Зинда.

Переезд в Самарканд, знакомство с достопримечательностями городаПереезд в Самарканд, знакомство с достопримечательностями городаПереезд в Самарканд, знакомство с достопримечательностями городаПереезд в Самарканд, знакомство с достопримечательностями города
4 день

Фотосессия, древняя обсерватория и ремесленные мастерские, свободное время

Утром, пока город ещё спит, при желании будет возможность провести фотосессию на площади Регистан в национальных платьях или халатах. Затем вас ждёт экскурсия по обсерватории Улугбека и посещение ремесленных мастерских, где профессионалы работают вручную по старинным технологиям.

Во второй половине дня предусмотрено свободное время. Можно самостоятельно прогуляться по городу, заглянуть на базары, посетить SPA или просто отдохнуть в одном из уютных скверов.

Фотосессия, древняя обсерватория и ремесленные мастерские, свободное времяФотосессия, древняя обсерватория и ремесленные мастерские, свободное времяФотосессия, древняя обсерватория и ремесленные мастерские, свободное времяФотосессия, древняя обсерватория и ремесленные мастерские, свободное время
5 день

Таджикистан: Семиозёрье и знакомство с местным бытом

Сегодня список посещённых вами стран пополнится — отправляемся в Таджикистан! Мы посетим один из его самых живописных уголков — Семиозёрье. Горная дорога, кишлаки вдали от цивилизации, где нет даже сотовой связи, — вас ждёт запоминающееся путешествие! Вы увидите семь красивых озёр, услышите интересные легенды и познакомитесь с бытом местных жителей — настоящее этнографическое приключение!

Таджикистан: Семиозёрье и знакомство с местным бытомТаджикистан: Семиозёрье и знакомство с местным бытомТаджикистан: Семиозёрье и знакомство с местным бытомТаджикистан: Семиозёрье и знакомство с местным бытом
6 день

Переезд в Бухару, экскурсия по городу

В этот день мы направимся в Бухару. По приезде погуляем по центру города. Посмотрим на медресе Улугбека, архитектурный ансамбль Пои-Калян и узбекские бани. Прогуляемся по еврейскому кварталу и заглянем во дворы, спрятанные от посторонних глаз. Вечером при желании можно посетить шоу традиционной узбекской культуры, где будут живая музыка и танцы в национальных костюмах.

Переезд в Бухару, экскурсия по городуПереезд в Бухару, экскурсия по городуПереезд в Бухару, экскурсия по городуПереезд в Бухару, экскурсия по городу
7 день

Продолжение знакомства с достопримечательностями Бухары

Сегодня исследуем окрестности города. Посетим дворец последнего эмира, по территории которого гуляют яркие павлины. Побываем в древней крепости Арк с мощными стенами, откуда открывается красивый вид на Пои-Калян. Вечером желающие смогут расслабиться в традиционном хаммаме.

Продолжение знакомства с достопримечательностями БухарыПродолжение знакомства с достопримечательностями БухарыПродолжение знакомства с достопримечательностями БухарыПродолжение знакомства с достопримечательностями Бухары
8 день

Отъезд

Сегодня, полные впечатлений, разъезжаемся по домам.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет81 712 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по программе
  • Билеты на все локации и экскурсии по программе
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Перелёт в Ташкент из вашего города и обратно из Бухары
  • Обеды и ужины
  • При 1-местном размещении стоимость тура составит $1300
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, 14:00
Завершение: Бухара, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

Похожие туры из Ташкента

Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
скидка
10%
1 отзыв
9 дней
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
14 сен в 08:00
21 сен в 08:00
125000112 500 за человека
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
На автобусе
На верблюдах
1 отзыв
9 дней
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
13 сен в 08:00
29 сен в 08:00
$1 150 за человека
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
На машине
11 отзывов
7 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента
8 сен в 11:00
15 сен в 11:00
$915 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента
ХорошоТам