Встречаемся в Ташкенте. В первой половине дня с теми, кто хотел бы оформить и получить банковскую карту, мы сделаем всё необходимое, а в обед начнём изучать город. Сначала отправимся туда, где ежедневно готовят больше тонны плова! Вы понаблюдаете за процессом приготовления этого местного кулинарного шедевра и, конечно, отведаете его.

После погуляем по столице. Я также расскажу вам историю Узбекистана и о том, как развивался Ташкент. Затем у вас будет свободное время, которое можно провести за ужином в ресторане национальной кухни.