Описание тура
Организационные детали
Тур проводит гид Дишольд из команды организатора Александра.
Проживание. В отелях с рейтингом более 9 баллов из 10: в Ташкенте Art residence hotel или аналогичный, в Самарканде Bibikhanum hotel или аналогичный, в Бухаре Zaringzig hotel или аналогичный. Размещение 2-местное или 3-местное (по желанию). За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. Включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Легковая машина либо минивэн, зависит от количества участников.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Уровень сложности. В туре нет треккингов, будут только прогулки по городам и прогулка в горах, но это не требует специальной подготовки или экипировки.
Виза. Для граждан РФ не нужна.
Программа тура по дням
Экскурсия по Ташкенту и обед в Центре плова
Встречаемся в Ташкенте. В первой половине дня с теми, кто хотел бы оформить и получить банковскую карту, мы сделаем всё необходимое, а в обед начнём изучать город. Сначала отправимся туда, где ежедневно готовят больше тонны плова! Вы понаблюдаете за процессом приготовления этого местного кулинарного шедевра и, конечно, отведаете его.
После погуляем по столице. Я также расскажу вам историю Узбекистана и о том, как развивался Ташкент. Затем у вас будет свободное время, которое можно провести за ужином в ресторане национальной кухни.
Чимганские горы, Чарвакское водохранилище, архитектура столицы
Сегодняшний день мы проведём в предгорье Тянь-Шаня — отправляемся в Чимганские горы. Будем любоваться невероятными горными ландшафтами и цветом воды Чарвакского водохранилища, куда мы тоже заедем. Вернувшись в Ташкент, продолжим знакомство с городом. Осмотрим мечети и медресе и прогуляемся по узким улочкам узбекских кварталов — махалля.
Переезд в Самарканд, знакомство с достопримечательностями города
Утром переедем в древнейший город Самарканд. По приезде посетим мавзолей Гур-Эмир, затем отправимся к визитной карточке Узбекистана — ансамблю Регистан. Увидим мечеть Биби-Ханум с красивыми мозаичными узорами, и я расскажу вам связанную с ней легенду. Пройдёмся по колоритному и оживлённому базару и побываем в старинном архитектурном комплексе Шахи-Зинда.
Фотосессия, древняя обсерватория и ремесленные мастерские, свободное время
Утром, пока город ещё спит, при желании будет возможность провести фотосессию на площади Регистан в национальных платьях или халатах. Затем вас ждёт экскурсия по обсерватории Улугбека и посещение ремесленных мастерских, где профессионалы работают вручную по старинным технологиям.
Во второй половине дня предусмотрено свободное время. Можно самостоятельно прогуляться по городу, заглянуть на базары, посетить SPA или просто отдохнуть в одном из уютных скверов.
Таджикистан: Семиозёрье и знакомство с местным бытом
Сегодня список посещённых вами стран пополнится — отправляемся в Таджикистан! Мы посетим один из его самых живописных уголков — Семиозёрье. Горная дорога, кишлаки вдали от цивилизации, где нет даже сотовой связи, — вас ждёт запоминающееся путешествие! Вы увидите семь красивых озёр, услышите интересные легенды и познакомитесь с бытом местных жителей — настоящее этнографическое приключение!
Переезд в Бухару, экскурсия по городу
В этот день мы направимся в Бухару. По приезде погуляем по центру города. Посмотрим на медресе Улугбека, архитектурный ансамбль Пои-Калян и узбекские бани. Прогуляемся по еврейскому кварталу и заглянем во дворы, спрятанные от посторонних глаз. Вечером при желании можно посетить шоу традиционной узбекской культуры, где будут живая музыка и танцы в национальных костюмах.
Продолжение знакомства с достопримечательностями Бухары
Сегодня исследуем окрестности города. Посетим дворец последнего эмира, по территории которого гуляют яркие павлины. Побываем в древней крепости Арк с мощными стенами, откуда открывается красивый вид на Пои-Калян. Вечером желающие смогут расслабиться в традиционном хаммаме.
Отъезд
Сегодня, полные впечатлений, разъезжаемся по домам.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|81 712 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по программе
- Билеты на все локации и экскурсии по программе
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Перелёт в Ташкент из вашего города и обратно из Бухары
- Обеды и ужины
- При 1-местном размещении стоимость тура составит $1300