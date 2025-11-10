Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тураНе можем устоять перед узбекским колоритом и приглашаем Вас разделить этот восторг! Наш тур — настоящая авантюра для любителей поездок и приключений. Отправляемся в путешествие, которое подарит возможность прикоснуться к истории Узбекистана. Мы познакомим Вас с древними городами, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, полюбуемся горными пейзажами. Будет много классных фотографий, головокружительных вершин, вкусной и сытной еды и узбекского гостеприимства. Этот тур запомнится Вам, как яркий и душевный. Важная информация: Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком. Некоторые участки маршрута могут включать подъемы и спуски, поэтому рекомендуется предварительная подготовка; Необходимость передвижения по узким улочкам и старинным зданиям с неровными поверхностями. Высокие температуры в летний период могут вызывать обезвоживание, рекомендуется пить много воды и носить головной убор.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Начало тура: Аэропорт Ташкента, время встречи и начало экскурсии по Ташкенту зависит от Ваших рейсов
- Финиш: Аэропорт Бухары, время вылета Ваших рейсов
- По Вашему пожеланию тур можно начать в Бухаре, окончание тура в Ташкенте
- 1 день
- Встреча, размещение в отеле, экскурсия по Ташкенту
- Добро пожаловать в Ташкент, этот дивный город - воплощение той самой современной элегантности, которая присуща многим столицам мира, но при этом, будучи городом восточным, Ташкент имеет свой неповторимый колорит с высоким темпом современной жизни
- После встречи в аэропорту и заселения в отель Вы познакомитесь с гидом и отправитесь на автопешеходную экскурсию по Ташкенту
- Вы посетите старый город - это один из немногих районов, сохранивший свой национальный колорит в стремительно меняющемся мегаполисе. Ощущение старого Ташкента живет здесь благодаря уютным дворикам гостеприимной махалли, шумному восточному базару Чорсу и голубым куполам комплекса Хаст-Имам. В этой части города расположены кварталы ремесленников, чайханы и пекарни. Осмотрим мавзолей Каффаль Шаши, мечеть Тилля-Шейх, медресе Барак-Хана и Муйи Муборак
- Пообедаем в Среднеазиатском центре плова «BeshQozon» и попробуем ташкентский вариант главного узбекского блюда
- После сытного обеда, прогуляемся по аллее "Бродвей" и Скверу Амира Темура, где Вы увидите не только сверкающие новизной здания, площади и проспекты, но и постройки конца XIX века, в том числе отель "Узбекистан", Государственный академический Большой театр оперы и балета ИМ.А. Навои и дом князя Романова. На "Бродвее" располагаются деятели искусства - уличные музыканты и певцы, художники, даже фокусники
- После возвращения в отель - свободное время
- 2 день
- К величественным Чимганским горам
- После завтрака поедем полюбоваться великолепной горной природой Узбекистана! Вы подышите кристально чистым воздухом, увидите знаменитое Чарвакское водохранилище, альпийские луга, леса и вершины-многотысячники. Прокатитесь по канатной дороге «Chinorkent» и Горнолыжному комплексу Амирсой, посетите место стоянки древних цивилизаций, раскроете секреты древних наскальных рисунков петроглифов и отдохнёте в тени многовековых чинар
- Увидите настоящие горные кишлаки и познакомитесь с добрейшей души людьми
- А затем, пообедаем в горном кафе. Рекомендуем попробовать маставу - суп с рисом и сочный шашлык из баранины
- 3 день
- Прибытие, размещение в отеле и прогулка по Самарканду
- Едем в Самарканд. Расстояние - 340 км, в пути проведём около 5 часов
- С утра (07:00) мы выезжаем из Ташкента в Самарканд. По пути в Самарканд мы будем проезжать по территориям Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областей, где вы увидите многочисленные населенные пункты, реку Сырдарью, а также красивые горы и луга, сады и поля
- В пути следования по территории каждой области мы сможем попробовать прохладные "Айран", "Гужа" и Шербет, своеобразно приготовленные различные виды речных рыб, а также Тандыр-гушт и легендарную Джизакскую самсу, попробуем дивные разновидные шашлыки
- Разместимся в отеле, отдохнём после дороги и наберёмся сил на активный отдых
- После отдыха, посетим туристический центр Silk Road Samarkand - уникальный многопрофильный туристический комплекс, который объединил объекты культурного, медицинского и делового туризма
- 4 день
- Экскурсия по Самарканду
- Самарканд является одной из знаменитых жемчужин Центральной Азии и одним из главных городов Великого Шелкового Пути. Но не только красота древнего зодчества магнитом притягивает сюда путешественников, вся история города пронизана величественными и трагическими событиями. Мы откроем Вам его богатую историю, расскажем об особенностях архитектуры и поделимся легендами. Посетим:
- Площадь Регистан - величественный комплекс из трех медресе XV-XVII веков, которые гармонично обрамляют большую площадь. Медресе Улугбека, медресе Шердор и медресе Тилля-Кари у каждого из них своя архитектура, свое оформление и свой особый шарм
- Мавзолей Гур-Эмир - усыпальница, где похоронен сам великий Тамерлан, его сыновья и внуки, Тимуриды
- Мечеть Биби-Ханым - эта величественная мечеть была построена во времена Тамерлана и носит имя его главной жены. На момент своего строительства, была, возможно, самой крупной мечетью мира
- Некрополь Шахи Зинда - это узкая длинная улица, вдоль которой разместились мавзолеи кубической формы, украшенных голубой майоликой. Здесь похоронены видные деятели XI-XV веков, и, хотя каждый мавзолей имеет свои архитектурные особенности и фасадные украшения, все вместе они создают естественную единую композицию
- Мечеть Хазрет-Хызр - мечеть была построена в XIX веке на фундаменте древней мечети, и новая постройка получилась новаторской для архитектуры города: ярко окрашенная веранда, изящная деревянная отделка, маленькие башенки с куполами
- Обсерватория Улугбека - удивительно, но здание 15 века уже само по себе является хорошо выверенным прибором для наблюдения за космическими телами
- Мавзолей Даниила - это неприметный вытянутый дом, внутри которого размещается могила длиной 18 метров! А гипотезы и легенды об этом мавзолее одни из самых эпичных
- Обязательно заглянем на шумный восточный Сиабский базар, чтобы насладиться атмосферой, купить сладости и сувениры
- А на обед попробуем и оценим плов в Самаркандском варианте
- 5 день
- Прибытия, размещение в отеле, и прогулка по Бухаре
- Едем в Бухару. Расстояние - 350 км, в пути проведём около 6 часов
- С утра (07:00) мы выезжаем из Самарканда в Бухару. По пути в Бухару мы будем проезжать по территории Навоийской области, Вы увидите многочисленные населённые пункты, реку Зарафшан и водохранилища, образованные в пустынной местности. Дорога будет долгой, но она того стоит
- По приезде заселимся в отель, отдохнём после дороги и наберёмся сил на активный отдых. Продегустируем блюда Бухарской кухни
- После отдыха в качестве интересного проведения досуга предлагаем Вам следующие активности (за дополнительную плату):
- Фольклорное шоу в медресе Нодир Диван Беги
- Посещение мужской бани Бозори Корд Тельпак Фуришон
- Посещение женской бани Хаммам Кунжак
- 6 день
- Экскурсия по Бухаре
- Бухара великий город, жемчужина Азии, священное место для мусульман всего мира. Пленительная атмосфера Бухары связана не только с обилием исторических и архитектурных достопримечательностей, но и с особым ритмом старого города, который окружен старинными кварталами, где сеть улочек образует целый лабиринт. Чтобы не потеряться в этом сказочном городе, Вы в сопровождение гида посетите:
- Ляби-Хауз - в условиях жаркого климата водоемы были центром притяжения, и водоем Ляби-Хауз так же столетиями служил местом сбора горожан в Бухаре
- Ансамбль Пои-Калян - этот комплекс состоит из небольшого медресе Амир-Алимхана, массивного медресе Мири-Араб c двумя голубыми куполами, просторной мечети Калян с завораживающей колоннадой и минарета Калян, который столетиями был самой высокой постройкой в Бухаре
- Крепость Арк - Цитадель Арк стоит в Бухаре практически с момента основания города. Здесь располагался дворец бухарского эмира, и крепость выполняла свою функцию вплоть до начала XX века
- Мечеть Боло-Хауз - это одна из самых красивых мечетей Бухары - высокие резные колонны и расписной потолок создают особый восточный колорит, а миниатюрный минарет прекрасно дополняет композицию
- Медресе Абдулазиз-хана - самый красивый портал над входом в медресе не только в Бухаре, но и во всем Узбекистане. Медресе украшают удивительные геометрические нависающие элементы с яркой росписью. Внутри медресе находится множество худжр (кельи для студентов) и небольшая зимняя мечеть
- Мечеть Магоки-Аттори - уникальная в своем роде мечеть. Магоки-Аттори является полуподземной мечетью, которая за сотни лет наслоений песка и земли оказалась почти полностью закопанной
- Торговые купола Бухары - ближайший к Ляби-Хаузу купол Токи-Сараффон раньше был центром валютных сделок следующий купол Тельпак Фурушон был книжным магазином затем идет купол Тим Абдуллахана, где торговали тканями и коврами, и продажа ковров здесь идет и сегодня а последний купол Токи-Заргарон был центром ювелиров, и также частично сохранил лавки с восточными украшениями
- Мавзолей Саманидов - еще один символ Бухары и яркий пример мастерства зодчих Центральной Азии. Мавзолей был построен на рубеже IX-X веков и уцелел после нашествия армии Чингисхана
- Мавзолей Чашма-Аюб (Колодец Иова) - в простом прямоугольном здании скрывается колодец с источником пророка Иова (Айюба), мечеть с парадным михрабом, вестибюль и гурхана (усыпальница) Айюба
- Медресе Улугбека - старейшее из сохранившихся в Средней Азии. Это одна из трёх школ, основанных правителем Улугбеком в XV веке
- И обязательно продегустируем бухарский плова
- 7 день
- Окончание тура, отъезд
- На этом завершим тур. Затем - трансфер до аэропорта Бухары
- Если Вы улетаете из Ташкента, Вы можете вместе с сопровождающим поехать на автомобиле или мы поможем купить билет (при наличии) на поезд или на самолёт до столицы
Что включено
- Трансферы по всему маршруту (Ташкент - Самарканд - Бухара - Ташкент).
- Трансфер из/в аэропорт.
- Услуги тур-лидера, сопровождения туристов на протяжении всего тура.
- Услуги русскоговорящих локальных гидов в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.
- Комфортабельный транспорт с кондиционером на протяжении всего тура.
- Дегустация плова в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.
- Питьевая вода в машине.
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Ташкента и обратно из Бухары.
- Проживание (2-местный номер - от $50 до $100 за сутки, 1-местный номер - от $50 до $150 за сутки).
- Канатные дороги, полеты на параплане, входные билеты в объекты экскурсий, достопримечательности, покупки, еда и напитки (цены уточняйте в переписке).
- Мастер-классы (при желании).
- Обеды и ужины (кроме дегустации плова в Ташкенте, Самарканде и Бухаре).
- Сборы за фото - и видеосъёмку на объектах посещения (при желании).
- Медицинская страховка, регистрация, налоги и сборы (если необходимо).
- Билеты на поезд или на самолёт из Бухары до Ташкента (при необходимости).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: Место окончания по договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком
- Некоторые участки маршрута могут включать подъемы и спуски, поэтому рекомендуется предварительная подготовка
- Необходимость передвижения по узким улочкам и старинным зданиям с неровными поверхностями
- Высокие температуры в летний период могут вызывать обезвоживание, рекомендуется пить много воды и носить головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Ташкента
Похожие туры из Ташкента
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
$490 за человека
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Лобби отеля в Ташкенте, 10:00-11:00. Можно прилете...
16 ноя в 08:00
29 дек в 08:00
$995 за человека
Золотой треугольник Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара в мини-группе (всё включено)
Осмотреть бирюзово-песочные древности, попробовать джизакскую самсу и подняться в горы
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
25 ноя в 08:00
3 дек в 08:00
$805 за человека