Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Шерзод Ваш гид в Ташкенте Написать вопрос Индивидуальный тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 дней Размер группы 1-3 человека $1600 за тур Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура Не можем устоять перед узбекским колоритом и приглашаем Вас разделить этот восторг! Наш тур — настоящая авантюра для любителей поездок и приключений. Отправляемся в путешествие, которое подарит возможность прикоснуться к истории Узбекистана. Мы познакомим Вас с древними городами, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, полюбуемся горными пейзажами. Будет много классных фотографий, головокружительных вершин, вкусной и сытной еды и узбекского гостеприимства. Этот тур запомнится Вам, как яркий и душевный. Важная информация: Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком. Некоторые участки маршрута могут включать подъемы и спуски, поэтому рекомендуется предварительная подготовка; Необходимость передвижения по узким улочкам и старинным зданиям с неровными поверхностями. Высокие температуры в летний период могут вызывать обезвоживание, рекомендуется пить много воды и носить головной убор.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату