Наше путешествие начнётся в сердце страны — мы исследуем исторические и современные кварталы Ташкента.
Ненадолго заедем в Самарканд
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Проживание. 2-местное размещение в отелях Novza Palace Hotel (Ташкент) и Lyabi House (Бухара).
*Фото номеров взяты с сайта booking.com
Питание. Включены завтраки, обеды и ужины.
Транспорт. Универсал с кондиционером Kia.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Знакомство с сердцем Узбекистана
Знакомство с Ташкентом мы начнём уже в первой половине дня. Рекомендуем прилететь накануне вечером (трансфер от аэропорта по времени рейса включён, дополнительная ночь в отеле оплачивается отдельно).
Во время обзорной экскурсии мы осмотрим площадь Независимости и религиозный ансамбль Хазрати Имам. Посетим базар «Чорсу» и при желании увидим телебашню. Пообедаем традиционным узбекским пловом в ресторане. Побываем у делового комплекса Tashkent City, заглянем в торговый центр Tashkent City Mall и парк аттракционов Magic City. После ужина — отдых в отеле.
Прогулки по Самарканду
После завтрака поедем в Самарканд (около 4-х часов в пути). На обед попробуем джизакскую самсу, которая славится внушительными размерами (до 2-х кг) и крупно нарезанным мясом в тонком тесте.
Подкрепившись, отправимся гулять по городу. Увидим все знаковые достопримечательности: площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, обсерваторию Улугбека, мавзолеи пророка Даниила, Гур-Эмир, Шахи-Зинда.
Продолжим путь и доберёмся в Бухару (около 3,5 часов в дороге). По прибытии разместимся в отеле и поужинаем.
Первая встреча с Бухарой
Весь день посвятим красавице Бухаре. На нашем пути встретятся крепость Арк, мавзолей Саманидов, медресе Мири Араб, минарет Калян. После обеда в традиционной чайхане пройдём по рядам базара и осмотрим зиндан (тюрьму-темницу). Вечер оставим свободным.
Возвращение в Ташкент
Позавтракаем, ещё немного погуляем по Бухаре, а ближе к обеду отправимся в обратную дорогу. По пути заедем в древние города Гиждуван и Нурата. Пообедаем в чайхане и к вечеру будем в Ташкенте.
Горные пейзажи
Начнём день с природных красот в окрестностях столицы. Полюбуемся величественными горными вершинами на курортах «Амирсой» и «Чимган» и насладимся умиротворяющей атмосферой у Чарвакского водохранилища. По возвращении в Ташкент доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$720
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
- Алкогольные напитки
- Чаевые водителю и гиду - $2-3 в день с человека