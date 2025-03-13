Знакомство с Ташкентом мы начнём уже в первой половине дня. Рекомендуем прилететь накануне вечером (трансфер от аэропорта по времени рейса включён, дополнительная ночь в отеле оплачивается отдельно).

Во время обзорной экскурсии мы осмотрим площадь Независимости и религиозный ансамбль Хазрати Имам. Посетим базар «Чорсу» и при желании увидим телебашню. Пообедаем традиционным узбекским пловом в ресторане. Побываем у делового комплекса Tashkent City, заглянем в торговый центр Tashkent City Mall и парк аттракционов Magic City. После ужина — отдых в отеле.