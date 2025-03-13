Золотой треугольник Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара в мини-группе

Осмотреть бирюзово-песочные древности, попробовать джизакскую самсу и подняться в горы
Приглашаем вас окунуться в атмосферу восточной культуры, насладиться красотой древних городов и нерукотворных ландшафтов.

Наше путешествие начнётся в сердце страны — мы исследуем исторические и современные кварталы Ташкента.

Ненадолго заедем в Самарканд
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и увидим все знаковые локации: площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, обсерваторию Улугбека, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда.

Задержимся в Бухаре, где будем много гулять среди многовековых построек, и завершим тур в окружении головокружительных горных пейзажей в окрестностях столицы.

А также будем вкусно есть: обязательно попробуем плов, джизакскую самсу и многие другие традиционные блюда.

5
1 отзыв
Золотой треугольник Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара в мини-группе
Золотой треугольник Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара в мини-группе
Золотой треугольник Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара в мини-группе
Ближайшие даты:
30
мар7
апр15
апр23
апр1
мая9
мая17
мая
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Проживание. 2-местное размещение в отелях Novza Palace Hotel (Ташкент) и Lyabi House (Бухара).

*Фото номеров взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки, обеды и ужины.

Транспорт. Универсал с кондиционером Kia.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с сердцем Узбекистана

Знакомство с Ташкентом мы начнём уже в первой половине дня. Рекомендуем прилететь накануне вечером (трансфер от аэропорта по времени рейса включён, дополнительная ночь в отеле оплачивается отдельно).

Во время обзорной экскурсии мы осмотрим площадь Независимости и религиозный ансамбль Хазрати Имам. Посетим базар «Чорсу» и при желании увидим телебашню. Пообедаем традиционным узбекским пловом в ресторане. Побываем у делового комплекса Tashkent City, заглянем в торговый центр Tashkent City Mall и парк аттракционов Magic City. После ужина — отдых в отеле.

Знакомство с сердцем УзбекистанаЗнакомство с сердцем УзбекистанаЗнакомство с сердцем УзбекистанаЗнакомство с сердцем УзбекистанаЗнакомство с сердцем УзбекистанаЗнакомство с сердцем УзбекистанаЗнакомство с сердцем Узбекистана
2 день

Прогулки по Самарканду

После завтрака поедем в Самарканд (около 4-х часов в пути). На обед попробуем джизакскую самсу, которая славится внушительными размерами (до 2-х кг) и крупно нарезанным мясом в тонком тесте.

Подкрепившись, отправимся гулять по городу. Увидим все знаковые достопримечательности: площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, обсерваторию Улугбека, мавзолеи пророка Даниила, Гур-Эмир, Шахи-Зинда.

Продолжим путь и доберёмся в Бухару (около 3,5 часов в дороге). По прибытии разместимся в отеле и поужинаем.

Прогулки по СамаркандуПрогулки по СамаркандуПрогулки по СамаркандуПрогулки по СамаркандуПрогулки по СамаркандуПрогулки по Самарканду
3 день

Первая встреча с Бухарой

Весь день посвятим красавице Бухаре. На нашем пути встретятся крепость Арк, мавзолей Саманидов, медресе Мири Араб, минарет Калян. После обеда в традиционной чайхане пройдём по рядам базара и осмотрим зиндан (тюрьму-темницу). Вечер оставим свободным.

Первая встреча с БухаройПервая встреча с БухаройПервая встреча с БухаройПервая встреча с Бухарой
4 день

Возвращение в Ташкент

Позавтракаем, ещё немного погуляем по Бухаре, а ближе к обеду отправимся в обратную дорогу. По пути заедем в древние города Гиждуван и Нурата. Пообедаем в чайхане и к вечеру будем в Ташкенте.

Возвращение в ТашкентВозвращение в ТашкентВозвращение в ТашкентВозвращение в Ташкент
5 день

Горные пейзажи

Начнём день с природных красот в окрестностях столицы. Полюбуемся величественными горными вершинами на курортах «Амирсой» и «Чимган» и насладимся умиротворяющей атмосферой у Чарвакского водохранилища. По возвращении в Ташкент доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Горные пейзажиГорные пейзажиГорные пейзажиГорные пейзажи

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$720
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
  • Алкогольные напитки
  • Чаевые водителю и гиду - $2-3 в день с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Ташкента, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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алексей
13 мар 2025
Путешествовали по Узбекистану с 6 по 10 марта 2025г. Посетили Самарканд, Бухару, Ташкент. Впечатления от тура замечательные! Тур организован великолепно, экскурсии интересные,общение с гидом во время переездов и самих экскурсий познавательное, питание отличное, отели выше всяких похвал. Все спланировано и организовано четко Благодарим нашего гида Хазрата и рекомендуем путешествие по данному туру!
Путешествовали по Узбекистану с 6 по 10 марта 2025г. Посетили Самарканд, Бухару, Ташкент. Впечатления от тураПутешествовали по Узбекистану с 6 по 10 марта 2025г. Посетили Самарканд, Бухару, Ташкент. Впечатления от тураПутешествовали по Узбекистану с 6 по 10 марта 2025г. Посетили Самарканд, Бухару, Ташкент. Впечатления от тураПутешествовали по Узбекистану с 6 по 10 марта 2025г. Посетили Самарканд, Бухару, Ташкент. Впечатления от тураПутешествовали по Узбекистану с 6 по 10 марта 2025г. Посетили Самарканд, Бухару, Ташкент. Впечатления от тураПутешествовали по Узбекистану с 6 по 10 марта 2025г. Посетили Самарканд, Бухару, Ташкент. Впечатления от тураПутешествовали по Узбекистану с 6 по 10 марта 2025г. Посетили Самарканд, Бухару, Ташкент. Впечатления от тураПутешествовали по Узбекистану с 6 по 10 марта 2025г. Посетили Самарканд, Бухару, Ташкент. Впечатления от тура

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