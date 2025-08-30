Мои заказы

Сквер Амира Темура – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Сквер Амира Темура» в Ташкенте на русском языке, цены от $528, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Сокровища Востока за 5 дней: Ташкент, Бухара, Самарканд
5 дней
-
20%
Сокровища Востока за 5 дней: Ташкент, Бухара, Самарканд
Начало: Встреча с Аэропорта
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
$528$660 за человека
Три жемчужины Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара за 3 дня
На машине
3 дня
Три жемчужины Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара за 3 дня
Начало: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
$700 за человека
Индивидуальное автопутешествие: Ташкент, Самарканд, Бухара и горы Чимган
7 дней
Индивидуальное автопутешествие: Ташкент, Самарканд, Бухара и горы Чимган
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
$1600 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Сквер Амира Темура»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сокровища Востока за 5 дней: Ташкент, Бухара, Самарканд
  2. Три жемчужины Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара за 3 дня
  3. Индивидуальное автопутешествие: Ташкент, Самарканд, Бухара и горы Чимган
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Площадь Регистан
  3. Медресе Кукельдаш
  4. Площадь Независимости
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Сиабский Базар
  7. Самое главное
  8. Обсерватория Улугбека
  9. Музей Прикладного Искусства
  10. Мечеть Минор
Сколько стоит тур в Ташкенте в августе 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Сквер Амира Темура" можно забронировать 3 тура от 528 до 1600 со скидкой до 20%.
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Сквер Амира Темура», цены от $528. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь