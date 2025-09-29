Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
29 сен в 09:00
30 сен в 09:00
$750 за человека
Трехдневный тур по Ташкенту и вокруг: история, горы, вино, перезагрузка
Начало: Ваше гостиница
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$462 за всё до 4 чел.
Индивидуальное автопутешествие: Ташкент, Самарканд, Бухара и горы Чимган
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$1600 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Чимганские горы»
Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Ташкенте в сентябре 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Чимганские горы" можно забронировать 3 тура от 462 до 1600.
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Чимганские горы», цены от $462. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь