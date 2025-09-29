Мои заказы

Чимганские горы – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Чимганские горы» в Ташкенте на русском языке, цены от $462. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Пешая
На машине
6 дней
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
29 сен в 09:00
30 сен в 09:00
$750 за человека
Трехдневный тур по Ташкенту и вокруг: история, горы, вино, перезагрузка
3 дня
Трехдневный тур по Ташкенту и вокруг: история, горы, вино, перезагрузка
Начало: Ваше гостиница
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$462 за всё до 4 чел.
Индивидуальное автопутешествие: Ташкент, Самарканд, Бухара и горы Чимган
7 дней
Индивидуальное автопутешествие: Ташкент, Самарканд, Бухара и горы Чимган
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$1600 за всё до 3 чел.

Сколько стоит тур в Ташкенте в сентябре 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Чимганские горы" можно забронировать 3 тура от 462 до 1600.
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Чимганские горы», цены от $462. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь