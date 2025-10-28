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Легенды Узбекистана

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Легенды УзбекистанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Легенды УзбекистанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Легенды УзбекистанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Добро пожаловать в Узбекистан, страну с богатым культурным наследием, уникальной историей и гостеприимными людьми! За семь дней мы посетим три красивейших,старинных города, которые дышат историей и культурой этой прекрасной страны.

Ваше путешествие по этой удивительной стране начнется с ее столицы - Ташкента само название которого уже нас завлекает вкусными ароматами плова. Далее мы посетим загадочный Самарканд с его площадью,базаром и красивейшими мечетями. И наконец сказочная Бухара с мавзолеем,священным местом с источником и куполами.

Программа тура по дням

1 день

День 1

  • Добро пожаловать в Узбекистан, страну с богатым культурным наследием, уникальной историей и гостеприимными людьми!

  • Ваше путешествие по этой удивительной стране начнется с ее столицы - Ташкента.

  • Трансфер доставит вас с аэропорта в отель, где после заселения у вас будет возможность отдохнуть с дороги.

День 1День 1
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

День 2

  • Завтрак в отеле.

  • Сегодня мы начнем наше знакомство со столицей Узбекистана — городом Ташкент. Вы сможете погрузиться в атмосферу узбекского гостеприимства и увидеть множество интересных мест. Ташкент — это город, который сочетает в себе восточную экзотику и современность.

  • Начнем с посещения комплекса Хаст-Имам, где вы сможете познакомиться с историей ислама в Узбекистане и увидеть уникальные религиозные реликвии, например, оригинал самого древнего рукописного Корана.

  • Направимся на Алайский или Чорсу базар — один из крупнейших рынков Ташкента, где можно приобрести сувениры, сладости или специи, одежду и многое другое.

  • Площадь Мустакиллик, что в переводе с узбекского означает Независимость — сердце Ташкента, окружённое величественными зданиями и памятниками.

  • Музей прикладных искусств — здесь вы сможете познакомиться с традиционными ремёслами Узбекистана, такими как вышивка, керамика, резьба по дереву и другие.

  • Прогуляемся по скверу Амир Темура, который расположен в центре Ташкента, с памятником полководцу Xiv века Амиру Темуру.

  • Метро Ташкента можно смело назвать одной из самых красивых метрополитеновских систем в мире, где каждая станция является настоящим произведением искусства.

  • Посетим монумент Мужества — памятник, посвящённый жертвам землетрясения 1966 года.

  • Сделаем остановку на обед в одном из самых популярных ресторанов Ташкента Центр Плова. Здесь вы сможете попробовать тот самый узбекский плов.

  • Дом Романовых и Театр Навои — исторические здания, которые являются яркими примерами архитектуры прошлого. Резиденция Романовых принадлежала внуку императора Николая Ii — Николаю Константиновичу. Дворец выполнен в стиле модерн, и это выделяет его среди других сооружений Узбекистана. Это здание много раз меняло свое назначение: раньше оно было музеем искусств, музеем ювелирного дела и антиквариата. Сейчас здесь находится Дом приемов министра иностранных дел Узбекистана. Театр имени Алишера Навои считается визитной карточкой Ташкента и выдающимся памятником архитектуры. Здание построили на месте бывшего Воскресенского базара.

  • Завершим экскурсию прогулкой по корейскому кварталу — району, где проживает большое количество корейцев, и вы сможете познакомиться с их культурой и кухней.

  • Возвращение в отель, свободное время

День 2День 2День 2
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

День 3

  • Завтрак в отеле. Выселение.

  • Сегодня вас ждёт дорога в один из самых живописных городов Узбекистана — Самарканд. По пути вы сможете полюбоваться живописными пейзажами и насладиться красотой узбекской природы.

  • Трансфер в отель.

  • Заселение, свободное время.

День 3День 3День 3
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

День 4

  • Завтрак в отеле.

  • Самарканд — это город с богатой историей и культурой, который славится своими архитектурными памятниками и уникальной атмосферой. Сегодня наш ждёт увлекательное знакомство с его достопримечательностями.

  • Начнем программу с посещением величественного мавзолея Гур-Эмир, где похоронен великий полководец Тамерлан (Тимур). Это сооружение, построенное в начале Xv века, является одним из символов Самарканда и привлекает внимание своей изысканной архитектурой и богатым декором.

  • Посетим площадь Регистан, распложенную в самом центре Самарканда. Она окружена тремя величественными медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Эти здания, построенные в Xvxvii веках, являются яркими примерами архитектуры того времени и создают неповторимый облик площади.

  • Биби-Ханым — грандиозная мечеть, построенная по приказу Тамерлана в конце Xiv века. Название переводится как старшая принцесса. Это одно из самых впечатляющих сооружений в городе, которое поражает своими размерами и красотой. Мечеть была названа в честь любимой жены Тамерлана.

  • Пройдемся по Сиабскому базару — один из крупнейших рынков Самарканда. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу восточного базара, насладиться ароматами специй и попробовать местные сладости.

  • Мечеть Хазрет-Хызр является важным для мусульман и привлекает внимание своей атмосферой спокойствия и умиротворения. Название мечети связано с именем пророка (наби) Хызра — покровителя путешественников, легендарного обладателя живой воды. Комплекс включает в себя несколько мавзолеев и мечетей.

  • Мемориальный архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, расположенный на холме. Это одно из самых посещаемых мест в Самарканде, где можно увидеть множество мавзолеев, построенных в разные эпохи. Начало развитию этого комплекса положила усыпальница военачальника Кусама ибн Аббаса. Со временем комплекс разрастался и сейчас достопримечательность представляет собой целую улицу, по которой мы с вами прогуляемся.

  • Возвращение в отель, свободное время.

День 4День 4День 4
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

День 5

  • Завтрак в отеле. Выселение.

  • Сегодня мы направимся в один из древнейших городов Узбекистана — Бухару. По пути вы сможете полюбоваться живописными пейзажами и насладиться красотой узбекской природы.

  • Трансфер в отель.

  • Заселение, свободное время.

День 5День 5День 5
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

День 6

Завтрак в отеле.

Бухара — это город с многовековой историей и культурой, который славится своими архитектурными памятниками и уникальной атмосферой. Сегодня вас ждёт погружение в историю и культуру Бухары. Вы сможете увидеть уникальные архитектурные памятники и насладиться атмосферой этого удивительного места.

Мавзолей Саманидов — усыпальница, где покоятся представители династии Саманидов. Это одно из самых древних сооружений Бухары, построенное в Ixx веках. Мавзолей привлекает внимание своей строгой красотой и изящной архитектурой. Один из древнейших памятников среднеазиатского монументального зодчества.

Чашма-Аюб — священное место с источником, который, по преданию, был создан пророком Иовом. Вокруг источника расположены несколько хаузов (водоёмов), а сама территория окружена зеленью, что создаёт атмосферу спокойствия и умиротворения. Название дано в честь мусульманского святого Аюба, или пророка Иова из библейской истории.

Болои-Хауз — архитектурный ансамбль, включающий в себя несколько зданий, расположенных вокруг водоёма. Здесь можно насладиться прохладой и отдохнуть от жары, а также полюбоваться традиционной узбекской архитектурой. Название переводится как Детский водоём. В средние века хауз служил источником питьевой воды.

Крепость Арк — древняя крепость, которая служила резиденцией бухарских правителей. Это одно из самых значимых исторических мест в Бухаре, где можно увидеть остатки древних стен и сооружений.

Минарет Калян (также известен как Бухарский минарет) — минарет пятничной мечети в историческом центре Бухары, построенный в Xii веке. Он является одним из символов Бухары и одним из старейших архитектурных памятников города, одним из самых выдающихся сооружений подобного рода на мусульманском Востоке.

Торговые купола это средневековые крытые базары, построенные в Xvi веке для защиты торговцев от палящего солнца. Каждое из сооружений отвечало определённой группе товаров. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу восточного базара и насладиться его уникальной атмосферой.

Медресе Улугбека — здание медресе в историческом центре Бухары, воздвигнутое в 1417 году внуком Тимура — правителем и учёным-астрономом Улугбеком. Медресе — религиозные учебные заведения, которые являются важными элементами культурной и образовательной жизни Бухары.

Ляби-Хауз — одна из центральных площадей города Бухары, архитектурный ансамбль, созданный в Xvi — Xvii веках, площадь с большим водоёмом, окружённым историческими зданиями. Это одно из самых живописных мест в Бухаре, где можно отдохнуть и насладиться атмосферой города.

Пообедаем в Лазиз хаус — место, где можно попробовать различные блюда узбекской кухни. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу восточного базара и насладиться его ароматами и вкусами.

Бухара — это город, который поражает своей красотой и величием. Завтра вас ждут новые впечатления и открытия!

Возвращение в отель, свободное время.

День 6День 6День 6
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

День 7

Завтрак в отеле. Выселение.

Сегодня завершается ваше путешествие по Узбекистану. Надеемся, что эти дни были насыщенными и оставили у вас множество ярких впечатлений.

Трансфер группы в аэропорт.

До новых встреч в Узбекистане!

День 7День 7День 7
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание - Экскурсионное обслуживание - Проживание в отелях 3 - Питание: завтраки при отеле - Переезды между городами - Трансфер аэропорт - отель - аэропорт - Русскоговорящий гид - Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
  • Международный авиаперелет - Фото и видеосъемка на объектах посещения - Обед и ужины - Раннее заселение в день прибытия - Личные покупки
О чём нужно знать до поездки

Для желающих вылететь через Ташкент можем предложить:

Доп. ночь в отеле в Ташкенте - 7000

Трансфер отель - вокзал - отель - 5000

Трансфер отель - аэропорт - 4000

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Назим
Назим — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Назим и я — тот человек, который превращает мечты о горах в реальные маршруты. Мой путь в туризм начался очень давно. Мне 39 лет, и за моими плечами —
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не просто стаж, а целая жизнь, проведенная в дороге. Я исколесил десятки стран: от шумных базаров Стамбула и храмов Ангкора до фьордов Норвегии и пустынь Омана. Я стоял на травертинах Памуккале, слушал тишину в Демре-Мира-Кекова и смотрел на закат над рекой Квай в Таиланде. Каждое путешествие учило меня одному: настоящий сервис не знает границ, а впечатления зависят от деталей. Именно это мастерство я привез в родной Дагестан. Для меня Дагестан — не просто работа. Это моя страсть, моя стихия и главная точка на карте мира. Здесь, среди суровых вершин Кавказа и ласкового Каспия, скрыта магия, которой нет больше нигде. И я хочу, чтобы вы её почувствовали. Вместе с моей командой мы приглашаем вас в путешествия, которые перевернут ваше представление о России: · Мы поднимем вас на одну из высочайших точек страны, где облака касаются плеч. · Проедем по самому длинному тоннелю России, ощутив грандиозность человеческого труда. · Достигнем самой южной оконечности родины, чтобы вы могли сказать: «Я был там». · И приоткроем двери в секретные мастерские, где рождается дагестанское золото и оживает древняя глина. В нашей команде нет случайных людей. С нами едут истинные хранители дагестанской культуры — этнографы, сказители и мастера, которые не читают лекции по учебникам, а проживают каждую историю вместе с вами. Мы не просто показываем места. Мы даём вам прикоснуться к душе Дагестана. И я уверен: после наших туров вы полюбите этот край так же сильно, как люблю его я. Добро пожаловать в путешествие вашей жизни. Дагестан ждёт!

Тур входит в следующие категории Ташкента

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