6 день

День 6

Завтрак в отеле.

Бухара — это город с многовековой историей и культурой, который славится своими архитектурными памятниками и уникальной атмосферой. Сегодня вас ждёт погружение в историю и культуру Бухары. Вы сможете увидеть уникальные архитектурные памятники и насладиться атмосферой этого удивительного места.

Мавзолей Саманидов — усыпальница, где покоятся представители династии Саманидов. Это одно из самых древних сооружений Бухары, построенное в Ixx веках. Мавзолей привлекает внимание своей строгой красотой и изящной архитектурой. Один из древнейших памятников среднеазиатского монументального зодчества.

Чашма-Аюб — священное место с источником, который, по преданию, был создан пророком Иовом. Вокруг источника расположены несколько хаузов (водоёмов), а сама территория окружена зеленью, что создаёт атмосферу спокойствия и умиротворения. Название дано в честь мусульманского святого Аюба, или пророка Иова из библейской истории.

Болои-Хауз — архитектурный ансамбль, включающий в себя несколько зданий, расположенных вокруг водоёма. Здесь можно насладиться прохладой и отдохнуть от жары, а также полюбоваться традиционной узбекской архитектурой. Название переводится как Детский водоём. В средние века хауз служил источником питьевой воды.

Крепость Арк — древняя крепость, которая служила резиденцией бухарских правителей. Это одно из самых значимых исторических мест в Бухаре, где можно увидеть остатки древних стен и сооружений.

Минарет Калян (также известен как Бухарский минарет) — минарет пятничной мечети в историческом центре Бухары, построенный в Xii веке. Он является одним из символов Бухары и одним из старейших архитектурных памятников города, одним из самых выдающихся сооружений подобного рода на мусульманском Востоке.

Торговые купола это средневековые крытые базары, построенные в Xvi веке для защиты торговцев от палящего солнца. Каждое из сооружений отвечало определённой группе товаров. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу восточного базара и насладиться его уникальной атмосферой.

Медресе Улугбека — здание медресе в историческом центре Бухары, воздвигнутое в 1417 году внуком Тимура — правителем и учёным-астрономом Улугбеком. Медресе — религиозные учебные заведения, которые являются важными элементами культурной и образовательной жизни Бухары.

Ляби-Хауз — одна из центральных площадей города Бухары, архитектурный ансамбль, созданный в Xvi — Xvii веках, площадь с большим водоёмом, окружённым историческими зданиями. Это одно из самых живописных мест в Бухаре, где можно отдохнуть и насладиться атмосферой города.

Пообедаем в Лазиз хаус — место, где можно попробовать различные блюда узбекской кухни. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу восточного базара и насладиться его ароматами и вкусами.

Бухара — это город, который поражает своей красотой и величием. Завтра вас ждут новые впечатления и открытия!

Возвращение в отель, свободное время.

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