Описание тура
Добро пожаловать в Узбекистан, страну с богатым культурным наследием, уникальной историей и гостеприимными людьми! За семь дней мы посетим три красивейших,старинных города, которые дышат историей и культурой этой прекрасной страны.
Ваше путешествие по этой удивительной стране начнется с ее столицы - Ташкента само название которого уже нас завлекает вкусными ароматами плова. Далее мы посетим загадочный Самарканд с его площадью,базаром и красивейшими мечетями. И наконец сказочная Бухара с мавзолеем,священным местом с источником и куполами.
Программа тура по дням
День 1
Добро пожаловать в Узбекистан, страну с богатым культурным наследием, уникальной историей и гостеприимными людьми!
Ваше путешествие по этой удивительной стране начнется с ее столицы - Ташкента.
Трансфер доставит вас с аэропорта в отель, где после заселения у вас будет возможность отдохнуть с дороги.
День 2
Завтрак в отеле.
Сегодня мы начнем наше знакомство со столицей Узбекистана — городом Ташкент. Вы сможете погрузиться в атмосферу узбекского гостеприимства и увидеть множество интересных мест. Ташкент — это город, который сочетает в себе восточную экзотику и современность.
Начнем с посещения комплекса Хаст-Имам, где вы сможете познакомиться с историей ислама в Узбекистане и увидеть уникальные религиозные реликвии, например, оригинал самого древнего рукописного Корана.
Направимся на Алайский или Чорсу базар — один из крупнейших рынков Ташкента, где можно приобрести сувениры, сладости или специи, одежду и многое другое.
Площадь Мустакиллик, что в переводе с узбекского означает Независимость — сердце Ташкента, окружённое величественными зданиями и памятниками.
Музей прикладных искусств — здесь вы сможете познакомиться с традиционными ремёслами Узбекистана, такими как вышивка, керамика, резьба по дереву и другие.
Прогуляемся по скверу Амир Темура, который расположен в центре Ташкента, с памятником полководцу Xiv века Амиру Темуру.
Метро Ташкента можно смело назвать одной из самых красивых метрополитеновских систем в мире, где каждая станция является настоящим произведением искусства.
Посетим монумент Мужества — памятник, посвящённый жертвам землетрясения 1966 года.
Сделаем остановку на обед в одном из самых популярных ресторанов Ташкента Центр Плова. Здесь вы сможете попробовать тот самый узбекский плов.
Дом Романовых и Театр Навои — исторические здания, которые являются яркими примерами архитектуры прошлого. Резиденция Романовых принадлежала внуку императора Николая Ii — Николаю Константиновичу. Дворец выполнен в стиле модерн, и это выделяет его среди других сооружений Узбекистана. Это здание много раз меняло свое назначение: раньше оно было музеем искусств, музеем ювелирного дела и антиквариата. Сейчас здесь находится Дом приемов министра иностранных дел Узбекистана. Театр имени Алишера Навои считается визитной карточкой Ташкента и выдающимся памятником архитектуры. Здание построили на месте бывшего Воскресенского базара.
Завершим экскурсию прогулкой по корейскому кварталу — району, где проживает большое количество корейцев, и вы сможете познакомиться с их культурой и кухней.
Возвращение в отель, свободное время
День 3
Завтрак в отеле. Выселение.
Сегодня вас ждёт дорога в один из самых живописных городов Узбекистана — Самарканд. По пути вы сможете полюбоваться живописными пейзажами и насладиться красотой узбекской природы.
Трансфер в отель.
Заселение, свободное время.
День 4
Завтрак в отеле.
Самарканд — это город с богатой историей и культурой, который славится своими архитектурными памятниками и уникальной атмосферой. Сегодня наш ждёт увлекательное знакомство с его достопримечательностями.
Начнем программу с посещением величественного мавзолея Гур-Эмир, где похоронен великий полководец Тамерлан (Тимур). Это сооружение, построенное в начале Xv века, является одним из символов Самарканда и привлекает внимание своей изысканной архитектурой и богатым декором.
Посетим площадь Регистан, распложенную в самом центре Самарканда. Она окружена тремя величественными медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Эти здания, построенные в Xvxvii веках, являются яркими примерами архитектуры того времени и создают неповторимый облик площади.
Биби-Ханым — грандиозная мечеть, построенная по приказу Тамерлана в конце Xiv века. Название переводится как старшая принцесса. Это одно из самых впечатляющих сооружений в городе, которое поражает своими размерами и красотой. Мечеть была названа в честь любимой жены Тамерлана.
Пройдемся по Сиабскому базару — один из крупнейших рынков Самарканда. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу восточного базара, насладиться ароматами специй и попробовать местные сладости.
Мечеть Хазрет-Хызр является важным для мусульман и привлекает внимание своей атмосферой спокойствия и умиротворения. Название мечети связано с именем пророка (наби) Хызра — покровителя путешественников, легендарного обладателя живой воды. Комплекс включает в себя несколько мавзолеев и мечетей.
Мемориальный архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, расположенный на холме. Это одно из самых посещаемых мест в Самарканде, где можно увидеть множество мавзолеев, построенных в разные эпохи. Начало развитию этого комплекса положила усыпальница военачальника Кусама ибн Аббаса. Со временем комплекс разрастался и сейчас достопримечательность представляет собой целую улицу, по которой мы с вами прогуляемся.
Возвращение в отель, свободное время.
День 5
Завтрак в отеле. Выселение.
Сегодня мы направимся в один из древнейших городов Узбекистана — Бухару. По пути вы сможете полюбоваться живописными пейзажами и насладиться красотой узбекской природы.
Трансфер в отель.
Заселение, свободное время.
День 6
Завтрак в отеле.
Бухара — это город с многовековой историей и культурой, который славится своими архитектурными памятниками и уникальной атмосферой. Сегодня вас ждёт погружение в историю и культуру Бухары. Вы сможете увидеть уникальные архитектурные памятники и насладиться атмосферой этого удивительного места.
Мавзолей Саманидов — усыпальница, где покоятся представители династии Саманидов. Это одно из самых древних сооружений Бухары, построенное в Ixx веках. Мавзолей привлекает внимание своей строгой красотой и изящной архитектурой. Один из древнейших памятников среднеазиатского монументального зодчества.
Чашма-Аюб — священное место с источником, который, по преданию, был создан пророком Иовом. Вокруг источника расположены несколько хаузов (водоёмов), а сама территория окружена зеленью, что создаёт атмосферу спокойствия и умиротворения. Название дано в честь мусульманского святого Аюба, или пророка Иова из библейской истории.
Болои-Хауз — архитектурный ансамбль, включающий в себя несколько зданий, расположенных вокруг водоёма. Здесь можно насладиться прохладой и отдохнуть от жары, а также полюбоваться традиционной узбекской архитектурой. Название переводится как Детский водоём. В средние века хауз служил источником питьевой воды.
Крепость Арк — древняя крепость, которая служила резиденцией бухарских правителей. Это одно из самых значимых исторических мест в Бухаре, где можно увидеть остатки древних стен и сооружений.
Минарет Калян (также известен как Бухарский минарет) — минарет пятничной мечети в историческом центре Бухары, построенный в Xii веке. Он является одним из символов Бухары и одним из старейших архитектурных памятников города, одним из самых выдающихся сооружений подобного рода на мусульманском Востоке.
Торговые купола это средневековые крытые базары, построенные в Xvi веке для защиты торговцев от палящего солнца. Каждое из сооружений отвечало определённой группе товаров. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу восточного базара и насладиться его уникальной атмосферой.
Медресе Улугбека — здание медресе в историческом центре Бухары, воздвигнутое в 1417 году внуком Тимура — правителем и учёным-астрономом Улугбеком. Медресе — религиозные учебные заведения, которые являются важными элементами культурной и образовательной жизни Бухары.
Ляби-Хауз — одна из центральных площадей города Бухары, архитектурный ансамбль, созданный в Xvi — Xvii веках, площадь с большим водоёмом, окружённым историческими зданиями. Это одно из самых живописных мест в Бухаре, где можно отдохнуть и насладиться атмосферой города.
Пообедаем в Лазиз хаус — место, где можно попробовать различные блюда узбекской кухни. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу восточного базара и насладиться его ароматами и вкусами.
Бухара — это город, который поражает своей красотой и величием. Завтра вас ждут новые впечатления и открытия!
Возвращение в отель, свободное время.
День 7
Завтрак в отеле. Выселение.
Сегодня завершается ваше путешествие по Узбекистану. Надеемся, что эти дни были насыщенными и оставили у вас множество ярких впечатлений.
Трансфер группы в аэропорт.
До новых встреч в Узбекистане!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание - Экскурсионное обслуживание - Проживание в отелях 3 - Питание: завтраки при отеле - Переезды между городами - Трансфер аэропорт - отель - аэропорт - Русскоговорящий гид - Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет - Фото и видеосъемка на объектах посещения - Обед и ужины - Раннее заселение в день прибытия - Личные покупки
О чём нужно знать до поездки
Для желающих вылететь через Ташкент можем предложить:
Доп. ночь в отеле в Ташкенте - 7000
Трансфер отель - вокзал - отель - 5000
Трансфер отель - аэропорт - 4000