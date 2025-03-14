Вы побываете в Ташкенте и увидите прошлое и будущее столицы: от комплекса Хаст-Имам до высоток Ташкент-Сити.
В Самарканде сосчитаем все оттенки синего, голубого и лазурного,
Описание тура
Организационные детали
В прохладное и холодное время возьмите с собой тёплые вещи, а в летний сезоне обязательно захватите кепки, очки, солнцезащитный крем.
Проживание. Будем жить в отелях 4*: Novza Palace в Ташкенте, Emirhan Hotel в Самарканде и Lyabi House Hotel в Бухаре, 2-местное размещение. А также 1 ночь проведём в юрте, по 4-6 человек. В лагере есть санузел и горячая вода.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены 7 завтраков, 7 обедов и 4 ужина. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Минивэн Kia Carnival.
Дети. Участие возможно с любого возраста.
Программа тура по дням
Знакомство с Ташкентом
Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в гостиницу, а после завтрака начнём экскурсию по столице. Посетим площадь Независимости и осмотрим комплекс Хаст-Имам, пройдёмся по шумному восточному рынку «Чорсу». По желанию поднимемся на Ташкентскую телебашню.
Пообедаем в ресторане Besh Qozon и попробуем традиционный плов. Вечером погуляем по Ташкент-Сити, заглянем в торговый центр Tashkent City Mall и парк аттракционов Magic City. Ужин в ресторане.
Экскурсия по Самарканду
После завтрака поедем в Самарканд. Время в пути около 4 часов. По дороге пообедаем джизакской самсой, вес которой может достигать до 2 кг!
В Самарканде побываем на площади Регистан и полюбуемся мечетью Биби-Ханым, осмотрим мавзолей Гур-Эмир. Поужинаем в ресторане национальной кухни, затем — свободное время.
Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и переезд в Бухару
Позавтракаем и отправимся к комплексу Шахи-Зинда, затем увидим мавзолей Ходжа Дониёр и посетим обсерваторию Улугбека. После поедем в Бухару. В дороге проведём около 3,5 часов.
По прибытии заселимся в гостиницу и поужинаем.
Крепость Арк, мавзолей Саманидов и Бухарский зиндан
Экскурсию по Бухаре начнём с посещения крепости Арк, а затем осмотрим мавзолей Саманидов, медресе Мири-Араб и минарет Калян. Пообедаем в традиционной чайхане, а во второй половине дня пройдёмся по базару и посетим Бухарский зиндан — уже не действующую тюрьму 18 века.
Вечером у вас будет время, чтобы самостоятельно погулять по городу.
Юрточный лагерь в Нурате
Позавтракаем и поедем в Нурату, где заселимся в юртовый лагерь. Затем погуляем в окрестностях, полюбуемся источником и крепостью Александра Македонского. После обеда желающие смогут покататься по пустыне на верблюдах (за доплату). А вечер проведём у костра, наслаждаясь традиционной узбекской музыкой и кухней.
Прогулка по берегу Айдаркуль и возвращение в Ташкент
После завтрака неспешно прогуляемся по берегу озера Айдаркуль, а на обед заедем в Джизак. Обратная дорога до Ташкента займёт около 4 часов. По прибытии вы сможете самостоятельно пройтись по городу или отдохнуть в отеле.
Горы Чимган, Чарвакское водохранилище и курорт «Амирсой»
Утром позавтракаем и поедем за пределы города. Увидим Чарвакское водохранилище, посетим горнолыжный курорт «Амирсой» и погуляем в Чимганских горах.
Вернёмся в Ташкент, обратная дорога займёт около 2,5 часов. Затем отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$895
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах и в юрте (1 ночь)
- 7 завтраков, 7 обедов и 4 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно
- Питание вне программы и алкогольные напитки (по желанию)
- Чаевые водителю и гиду (из расчёта $2-3 в день с человека)
- Дополнительные развлечения: катание на верблюде, на лодке или на катере (по желанию)