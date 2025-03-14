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совсем не такой, какой представлял: гостеприимной, с богатой историей, култьтурой и традициями, прекрасной и разнообразной природой (дополнительный +, что в программе не только города и культ-объекты, но и природные локации). Отдельно отмечу следующее:

1. Предполагалось путешествие в мини-группе (что на мой взгляд несравненно лучше, чем в группе 10-20-30 чел, когда кто-то теряется, кто-то хочет в туалет, а кто-то мешает фотографироваться:)), а у меня получился по сути индивидуальный тур.

2. Любое питание (всё включено в стоимость) на мой выбор (а не по типу "ешь что дали"), как в лучших ресторанах Ташкента, Саммарканда и Бухары, так и в аутентичных чайхонах, и даже в жилом доме в кишлаке. При этом Хазрат приложил все усилия, чтобы я попробовал максимум из ассортимента традиционных блюд. Т. е. по сути эта поездка была еще и гастротуром. Каждый раз из-за стола еле вставал, потому что много и вкусно:)

3. Максимум информации на всех локациях (+ прекрасное чувство юмора гида), а на исторических культ-объектах экскурсии проводили местные специализированные гиды (также включено в стоимость).

4. Чуткий и внимательный подход к клиенту, готовность решить любой вопрос и помочь в любой непонятной ситуации (все-таки страна с другим менталитетом).

5. Ночевки в лучших отелях Узбекистана с саунами и бассейнами, и финальная ночь в юртах под звездами на берегу прекрасного озера Айдар-куль (также включено в стоимость).

6. Помимо всего прочего Хазрат полностью самостоятельно закрыл вопрос с фотографиями на память, делая снимки на зеркальный фотоаппарат на всех локациях и подсказывая куда нужно встать для лучшего ракурса.

7. И еще много-много плюсов и запоминающихся ярких моментов и эмоций (всё перечислить - это надо писать книгу:)), и ни одного для меня минуса.

Однозначно рекомендую данный тур именно с Хазратом!