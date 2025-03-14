Увидеть разный Узбекистан: от классических локаций до необычных мест с ночёвкой в юрте

Побывать в горах Чимган, погулять по пескам пустыни и полюбоваться мавзолеем Шахи-Зинда
Приглашаем в увлекательное путешествие по городам Узбекистана.

Вы побываете в Ташкенте и увидите прошлое и будущее столицы: от комплекса Хаст-Имам до высоток Ташкент-Сити.

В Самарканде сосчитаем все оттенки синего, голубого и лазурного,
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осматривая мавзолей Гур-Эмир и некрополь Шахи-Зинда. В Бухаре посетим знаменитую крепость Арк, мавзолей Саманидов и медресе Мири-Араб. Затем проведём ночь в юрточном лагере. Вечером соберёмся вместе у костра, чтобы насладиться традиционной музыкой и вкуснейшей кухней.

А завершим наше приключение за пределами городов — в горах Чимган, любуясь Чарвакским водохранилищем.

5
1 отзыв
Увидеть разный Узбекистан: от классических локаций до необычных мест с ночёвкой в юрте
Увидеть разный Узбекистан: от классических локаций до необычных мест с ночёвкой в юрте
Увидеть разный Узбекистан: от классических локаций до необычных мест с ночёвкой в юрте
Ближайшие даты:
24
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апр24
апр2
мая10
мая
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

В прохладное и холодное время возьмите с собой тёплые вещи, а в летний сезоне обязательно захватите кепки, очки, солнцезащитный крем.

Проживание. Будем жить в отелях 4*: Novza Palace в Ташкенте, Emirhan Hotel в Самарканде и Lyabi House Hotel в Бухаре, 2-местное размещение. А также 1 ночь проведём в юрте, по 4-6 человек. В лагере есть санузел и горячая вода.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены 7 завтраков, 7 обедов и 4 ужина. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Минивэн Kia Carnival.

Дети. Участие возможно с любого возраста.

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Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ташкентом

Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в гостиницу, а после завтрака начнём экскурсию по столице. Посетим площадь Независимости и осмотрим комплекс Хаст-Имам, пройдёмся по шумному восточному рынку «Чорсу». По желанию поднимемся на Ташкентскую телебашню.

Пообедаем в ресторане Besh Qozon и попробуем традиционный плов. Вечером погуляем по Ташкент-Сити, заглянем в торговый центр Tashkent City Mall и парк аттракционов Magic City. Ужин в ресторане.

Знакомство с ТашкентомЗнакомство с ТашкентомЗнакомство с ТашкентомЗнакомство с ТашкентомЗнакомство с ТашкентомЗнакомство с ТашкентомЗнакомство с Ташкентом
2 день

Экскурсия по Самарканду

После завтрака поедем в Самарканд. Время в пути около 4 часов. По дороге пообедаем джизакской самсой, вес которой может достигать до 2 кг!

В Самарканде побываем на площади Регистан и полюбуемся мечетью Биби-Ханым, осмотрим мавзолей Гур-Эмир. Поужинаем в ресторане национальной кухни, затем — свободное время.

Экскурсия по СамаркандуЭкскурсия по СамаркандуЭкскурсия по СамаркандуЭкскурсия по СамаркандуЭкскурсия по СамаркандуЭкскурсия по СамаркандуЭкскурсия по Самарканду
3 день

Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и переезд в Бухару

Позавтракаем и отправимся к комплексу Шахи-Зинда, затем увидим мавзолей Ходжа Дониёр и посетим обсерваторию Улугбека. После поедем в Бухару. В дороге проведём около 3,5 часов.

По прибытии заселимся в гостиницу и поужинаем.

Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и переезд в БухаруШахи-Зинда, обсерватория Улугбека и переезд в БухаруШахи-Зинда, обсерватория Улугбека и переезд в БухаруШахи-Зинда, обсерватория Улугбека и переезд в БухаруШахи-Зинда, обсерватория Улугбека и переезд в БухаруШахи-Зинда, обсерватория Улугбека и переезд в Бухару
4 день

Крепость Арк, мавзолей Саманидов и Бухарский зиндан

Экскурсию по Бухаре начнём с посещения крепости Арк, а затем осмотрим мавзолей Саманидов, медресе Мири-Араб и минарет Калян. Пообедаем в традиционной чайхане, а во второй половине дня пройдёмся по базару и посетим Бухарский зиндан — уже не действующую тюрьму 18 века.

Вечером у вас будет время, чтобы самостоятельно погулять по городу.

Крепость Арк, мавзолей Саманидов и Бухарский зинданКрепость Арк, мавзолей Саманидов и Бухарский зинданКрепость Арк, мавзолей Саманидов и Бухарский зинданКрепость Арк, мавзолей Саманидов и Бухарский зиндан
5 день

Юрточный лагерь в Нурате

Позавтракаем и поедем в Нурату, где заселимся в юртовый лагерь. Затем погуляем в окрестностях, полюбуемся источником и крепостью Александра Македонского. После обеда желающие смогут покататься по пустыне на верблюдах (за доплату). А вечер проведём у костра, наслаждаясь традиционной узбекской музыкой и кухней.

Юрточный лагерь в НуратеЮрточный лагерь в НуратеЮрточный лагерь в НуратеЮрточный лагерь в Нурате
6 день

Прогулка по берегу Айдаркуль и возвращение в Ташкент

После завтрака неспешно прогуляемся по берегу озера Айдаркуль, а на обед заедем в Джизак. Обратная дорога до Ташкента займёт около 4 часов. По прибытии вы сможете самостоятельно пройтись по городу или отдохнуть в отеле.

Прогулка по берегу Айдаркуль и возвращение в ТашкентПрогулка по берегу Айдаркуль и возвращение в ТашкентПрогулка по берегу Айдаркуль и возвращение в ТашкентПрогулка по берегу Айдаркуль и возвращение в Ташкент
7 день

Горы Чимган, Чарвакское водохранилище и курорт «Амирсой»

Утром позавтракаем и поедем за пределы города. Увидим Чарвакское водохранилище, посетим горнолыжный курорт «Амирсой» и погуляем в Чимганских горах.

Вернёмся в Ташкент, обратная дорога займёт около 2,5 часов. Затем отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Горы Чимган, Чарвакское водохранилище и курорт «Амирсой»Горы Чимган, Чарвакское водохранилище и курорт «Амирсой»Горы Чимган, Чарвакское водохранилище и курорт «Амирсой»Горы Чимган, Чарвакское водохранилище и курорт «Амирсой»

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$895
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах и в юрте (1 ночь)
  • 7 завтраков, 7 обедов и 4 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Питание вне программы и алкогольные напитки (по желанию)
  • Чаевые водителю и гиду (из расчёта $2-3 в день с человека)
  • Дополнительные развлечения: катание на верблюде, на лодке или на катере (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
Завершение: Аэропорт Ташкента, вечер (точное время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Олег
14 мар 2025
Без преувеличения, это было одно из интереснейших и познавательных путешествий (а опыт путешествий у меня немалый). В Узбекистане был в первый раз, и, благодаря стараниям гида Хазрата, узнал эту страну
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совсем не такой, какой представлял: гостеприимной, с богатой историей, култьтурой и традициями, прекрасной и разнообразной природой (дополнительный +, что в программе не только города и культ-объекты, но и природные локации). Отдельно отмечу следующее:
1. Предполагалось путешествие в мини-группе (что на мой взгляд несравненно лучше, чем в группе 10-20-30 чел, когда кто-то теряется, кто-то хочет в туалет, а кто-то мешает фотографироваться:)), а у меня получился по сути индивидуальный тур.
2. Любое питание (всё включено в стоимость) на мой выбор (а не по типу "ешь что дали"), как в лучших ресторанах Ташкента, Саммарканда и Бухары, так и в аутентичных чайхонах, и даже в жилом доме в кишлаке. При этом Хазрат приложил все усилия, чтобы я попробовал максимум из ассортимента традиционных блюд. Т. е. по сути эта поездка была еще и гастротуром. Каждый раз из-за стола еле вставал, потому что много и вкусно:)
3. Максимум информации на всех локациях (+ прекрасное чувство юмора гида), а на исторических культ-объектах экскурсии проводили местные специализированные гиды (также включено в стоимость).
4. Чуткий и внимательный подход к клиенту, готовность решить любой вопрос и помочь в любой непонятной ситуации (все-таки страна с другим менталитетом).
5. Ночевки в лучших отелях Узбекистана с саунами и бассейнами, и финальная ночь в юртах под звездами на берегу прекрасного озера Айдар-куль (также включено в стоимость).
6. Помимо всего прочего Хазрат полностью самостоятельно закрыл вопрос с фотографиями на память, делая снимки на зеркальный фотоаппарат на всех локациях и подсказывая куда нужно встать для лучшего ракурса.
7. И еще много-много плюсов и запоминающихся ярких моментов и эмоций (всё перечислить - это надо писать книгу:)), и ни одного для меня минуса.
Однозначно рекомендую данный тур именно с Хазратом!

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