Это экскурсионный тур с погружением в историю и культуру городов, внесённых в список ЮНЕСКО. Маршрут включает главные центры страны — Ташкент, Самарканд и Бухару. Тур-лидер сопровождает на всём пути, уделяя внимание каждой детали и заботясь о вашем комфорте.
Описание тура
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Узбекистану — стране, где оживает история, а каждый город рассказывает свою уникальную историю. Наш экскурсионный тур «Великолепный Узбекистан» — это возможность за шесть насыщенных дней погрузиться в богатую культуру, пройтись по древним улочкам и увидеть своими глазами сокровища, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Что вас ждет:• Глубокое погружение в историю и культуру. Вы посетите Ташкент, Самарканд и Бухару — города, которые веками были сердцем Великого Шёлкового пути. Каждый из них — это живая летопись, где переплетаются эпохи, архитектура и традиции.
- Индивидуальный подход. Тур рассчитан на небольшие группы — от 2 человек, что позволяет нам уделить внимание каждому участнику. Вы будете путешествовать в комфортном ритме, без спешки, наслаждаясь каждой минутой.
- Профессиональный тур-лидер. На всём маршруте вас будет сопровождать опытный гид, который не только расскажет об истории и культуре, но и позаботится о вашем комфорте, создавая атмосферу уюта и доверия.
- Гарантированные заезды. Мы отправляемся в путешествие в заранее объявленные даты, чтобы вы могли спланировать свою поездку с уверенностью.
- Ташкент — город контрастов.
Ваше путешествие начнётся в Ташкенте, столице Узбекистана, где современные небоскрёбы соседствуют с историческими памятниками. Вы посетите:
- Комплекс Хаст-Имам — духовное сердце города, где хранится древнейший Коран Османа.
- Базар Чорсу — колоритный восточный рынок, наполненный ароматами специй и свежей выпечки.
- Музей прикладного искусства, где представлены шедевры узбекского ремесла. Прогулки по современным паркам и уютным улочкам Ташкента позволят вам почувствовать ритм города и его гостеприимство.
- Самарканд — жемчужина Востока.
Самарканд — это город-легенда, центр Великого Шёлкового пути, который поражает своим величием. Вас ждут:
- Площадь Регистан — величественный ансамбль из трёх медресе, украшенных изумительными мозаиками.
- Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Тамерлана, шедевр персидской архитектуры.
- Обсерватория Улугбека, где в XV веке изучали звёзды с удивительной точностью. Вы также попробуете знаменитый самаркандский плов и прогуляетесь по узким улочкам, пропитанным историей.
- Бухара — город-музей под открытым небом.
Бухара встретит вас атмосферой древности и уюта. Каждый квартал здесь — это страница из прошлого. Вы увидите:
- Комплекс Ляби-Хауз — живописную площадь с водоёмом и старинными медресе.
- Крепость Арк — древнюю цитадель, служившую резиденцией эмиров.
Мавзолей Саманидов — один из старейших памятников исламской архитектуры. В Бухаре вы сможете прикоснуться к традициям ремесленников, посетив мастерские по изготовлению ковров и керамики. Важная информация:.
Мавзолей Саманидов — один из старейших памятников исламской архитектуры. В Бухаре вы сможете прикоснуться к традициям ремесленников, посетив мастерские по изготовлению ковров и керамики. Важная информация:.
• Мавзолей Саманидов — один из старейших памятников исламской архитектуры. В Бухаре вы сможете прикоснуться к традициям ремесленников, посетив мастерские по изготовлению ковров и керамики. Важная информация:
- Тур проводится при гарантированном заезде в указанные даты.
- Формат тура — индивидуальный, начиная от 2 человек.
- В стоимость включены проживание, трансферы, экскурсии и услуги тур-лидера (подробности см. в программе).
- При себе необходимо иметь паспорт с действующей визой (для граждан стран, где требуется).
- Порядок экскурсий и время их проведения могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и расписания поездов, при этом вся программа будет выполнена в полном объёме.
- Рекомендуется взять удобную обувь и одежду для долгих прогулок, а также головной убор для защиты от солнца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ташкент:
- Комплекс Хаст-Имам
- Базар Чорсу
- Музей прикладного искусства
- Самарканд:
- Площадь Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Обсерватория Улугбека
- Бухара:
- Комплекс Ляби-Хауз
- Крепость Арк
- Мавзолей Саманидов
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту
- Все трансферы по маршруту (поезд, автобус, авто)
- Проживание в отелях 3-4★ с завтраками
- Услуги профессионального тур-лидера и гидов по маршруту
- Билеты на поезд (Ташкент-Самарканд, Бухара-Ташкент)
- Круглосуточная поддержка организатора на всём протяжении тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты в/из Узбекистана
- Обеды и ужины (кроме включённых в программу)
- Личные расходы (сувениры, дополнительные напитки, мини-бар и т. д.)
- Входные билеты в достопримечательности по программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с Аэропорта
Завершение: Тур завершается в городе Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Тур проводится при гарантированном заезде в указанные даты
- Формат тура - индивидуальный, начиная от 2 человек
- В стоимость включены проживание, трансферы, экскурсии и услуги тур-лидера (подробности см. в программе)
- При себе необходимо иметь паспорт с действующей визой (для граждан стран, где требуется)
- Порядок экскурсий и время их проведения могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и расписания поездов, при этом вся программа будет выполнена в полном объёме
- Рекомендуется взять удобную обувь и одежду для долгих прогулок, а также головной убор для защиты от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Ташкента
Похожие туры из Ташкента
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
$490 за человека
Встречаем год в самом сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
С размахом отметить Новый год, увидеть «маленькую Швейцарию» и приготовить идеальный плов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
31 дек в 11:00
$1190 за человека
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Продегустировать самаркандский и бухарский плов, полюбоваться видом на Амударью и увидеть Кызылкум
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
29 дек в 14:00
$1235 за человека