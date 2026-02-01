Мои заказы

Ташкентский метрополитен – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Ташкентский метрополитен» в Ташкенте на русском языке, цены от $285, скидки до 40%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Новогодние каникулы в сказочном Узбекиста: от Ташкента до Бухары за 6 дней
6 дней
-
40%
Новогодние каникулы в сказочном Узбекиста: от Ташкента до Бухары за 6 дней
Начало: Встреча с Аэропорта
Завтра в 09:00
7 фев в 09:00
$480$800 за человека
Трехдневный тур: обзорная экскурсия по Ташкенту, Тянь-Шань, Институт Солнца
На машине
3 дня
-
5%
Трехдневный тур: обзорная экскурсия по Ташкенту, Тянь-Шань, Институт Солнца
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
7 фев в 09:00
$285$300 за всё до 3 чел.
Майские каникулы в сердце Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара (за 7 дней)
7 дней
-
25%
Майские каникулы в сердце Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара (за 7 дней)
Начало: Ташкент (по договоренности)
Расписание: По договоренности
$580.50$774 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Ташкентский метрополитен»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Новогодние каникулы в сказочном Узбекиста: от Ташкента до Бухары за 6 дней;
  2. Трехдневный тур: обзорная экскурсия по Ташкенту, Тянь-Шань, Институт Солнца;
  3. Майские каникулы в сердце Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара (за 7 дней).
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Мавзолей Гур-Эмир;
  2. Базар Чорсу;
  3. Мечеть Биби-Ханым;
  4. Крепость Арк;
  5. Ляби-Хауз;
  6. Площадь Регистан;
  7. Комплекс Хазрати Имам;
  8. Медресе Улугбека;
  9. Площадь Независимости;
  10. Медресе Кукельдаш.
Сколько стоит тур в Ташкенте в феврале 2026
Сейчас в Ташкенте в категории "Ташкентский метрополитен" можно забронировать 3 тура от 285 до 580.50 со скидкой до 40%.
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Ташкентский метрополитен», цены от $285. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель