5 дней
Золотой треугольник Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара в мини-группе
Осмотреть бирюзово-песочные древности, попробовать джизакскую самсу и подняться в горы
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
1 дек в 10:00
9 дек в 10:00
$620 за человека
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
2 дек в 10:00
9 дек в 10:00
$1 250 за человека
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
2 дек в 10:00
9 дек в 10:00
$910 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Площадь Независимости»
Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Ташкенте в ноябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Площадь Независимости" можно забронировать 3 тура от 620 до 1 250.
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Площадь Независимости», цены от $620. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь