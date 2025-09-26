Мои заказы

Туры на телебашню в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Телебашня» в Ташкенте на русском языке, цены от $462. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Шедевры древности и узбекской кухни: индивидуально по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
На машине
3 дня
1 отзыв
Шедевры древности и узбекской кухни: индивидуально по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Рассмотреть культовые сооружения, погулять по восточным базарам, попробовать плов, самсу и манты
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
26 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1050 за человека
Трехдневный тур по Ташкенту и вокруг: история, горы, вино, перезагрузка
3 дня
Трехдневный тур по Ташкенту и вокруг: история, горы, вино, перезагрузка
Начало: Ваше гостиница
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$462 за всё до 4 чел.
Аутентичный Узбекистан в своей компании: горы, риштанская керамика, плов
На машине
4 дня
Аутентичный Узбекистан в своей компании: горы, риштанская керамика, плов
Отдохнуть в Чимгане, заглянуть в мастерскую гончара, увидеть нетипичные дома - купеческие и немецкие
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
26 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$800 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Телебашня»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Шедевры древности и узбекской кухни: индивидуально по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
  2. Трехдневный тур по Ташкенту и вокруг: история, горы, вино, перезагрузка
  3. Аутентичный Узбекистан в своей компании: горы, риштанская керамика, плов
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Площадь Регистан
  3. Медресе Кукельдаш
  4. Обсерватория Улугбека
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Площадь Независимости
  7. Самое главное
  8. Сиабский Базар
  9. Музей Прикладного Искусства
  10. Мечеть Минор
Сколько стоит тур в Ташкенте в сентябре 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Телебашня" можно забронировать 3 тура от 462 до 1050. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Телебашня», 1 ⭐ отзыв, цены от $462. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь