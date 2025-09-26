Шедевры древности и узбекской кухни: индивидуально по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Рассмотреть культовые сооружения, погулять по восточным базарам, попробовать плов, самсу и манты
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
26 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1050 за человека
Трехдневный тур по Ташкенту и вокруг: история, горы, вино, перезагрузка
Начало: Ваше гостиница
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$462 за всё до 4 чел.
Аутентичный Узбекистан в своей компании: горы, риштанская керамика, плов
Отдохнуть в Чимгане, заглянуть в мастерскую гончара, увидеть нетипичные дома - купеческие и немецкие
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
26 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$800 за всё до 3 чел.
