Откройте для себя древние города Узбекистана за 5 дней! Погрузитесь в атмосферу Востока: прогуляйтесь по улочкам старинной Бухары, полюбуйтесь величием Самарканда и ощутите ритм современной столицы — Ташкента. Этот маршрут сочетает в себе историю, архитектуру и культуру великого Шёлкового пути.
Описание тура
Приглашаем вас отправиться в захватывающее 5-дневное приключение по легендарным городам Узбекистана — стране, где оживает история, а восточная душа раскрывается в каждом уголке. Этот тур — идеальная возможность за короткое время погрузиться в богатую культуру, величественную архитектуру и уникальную атмосферу древнего Шёлкового пути. Ташкент — современное сердце Узбекистана. Начните своё путешествие в динамичной столице, где современные небоскрёбы соседствуют с историческими памятниками. Вы посетите:
- Площадь Хаст-Имам с древними рукописями Корана.
- Чорсу базар — яркий и шумный рынок, где кипит настоящая жизнь Ташкента.
- Комплекс Ляби-Хауз — живописная площадь с водоёмом, окружённая старинными зданиями.
- Минарет Калян и мечеть Пои-Калян — символы города, хранящие многовековые тайны.
- Крепость Арк — древняя цитадель, где жили правители Бухары. Вечером вы услышите мелодичный азан, который разносится над городом, и насладитесь ужином в традиционной чайхане, где подают изысканные блюда узбекской кухни.
- Самарканд — жемчужина Востока.
Самарканд — это город, который восхищает своей монументальностью и красотой. Вы увидите:
- Площадь Регистан — грандиозный ансамбль медресе с изумительными мозаиками, внесённый в список ЮНЕСКО.
- Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Тамерлана, воплощение величия.
- Уютные рестораны с национальной кухней, где вы попробуете ароматный плов и свежие лепёшки. Ташкент удивит вас своим контрастом: здесь современность гармонично переплетается с традициями, создавая уникальный колорит. Бухара — город из сказок «Тысячи и одной ночи»Бухара перенесёт вас в эпоху Средневековья. Узкие улочки, древние медресе и мечети, пропитанные историей, создают ощущение, что время остановилось. В программе:.
- Обсерватория Улугбека — свидетельство научных достижений древнего Востока. Самарканд поразит вас своей магией, а прогулки по его улицам позволят почувствовать дыхание древней цивилизации. Важная информация:.
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи • Начало тура: Ташкент • Даты: тур проводится регулярно, уточняйте при бронировании.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ташкент:
- Площадь Хаст-Имам и мавзолей Кафаль аш-Шоши
- Восточный базар Чорсу
- Площадь Независимости и Амир Темур
- Станции ташкентского метро (одни из красивейших в СНГ)
- Бухара:
- Комплекс Ляби-Хауз - сердце старой Бухары
- Мечеть Калон и минарет Калон
- Медресе Мири Араб
- Цитадель Арк - древняя крепость эмиров
- Мавзолей Исмаила Самани
- Восточный рынок и ремесленные мастерские
- Самарканд:
- Площадь Регистан - визитная карточка Узбекистана
- Мавзолей Гур-Эмир (гробница Амир Темура)
- Шахи-Зинда - «город мертвых» с усыпальницами
- Обсерватория Улугбека
- Биби-Ханум - одна из крупнейших мечетей Востока
- Сиабский базар - аромат восточных сладостей и специй
Что включено
- Питание: завтраки включены
- Услуги гида
- Проживание (гостиницы 3★ / 4★)
- Транспорт: комфортабельный транспорт + скоростной поезд
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с Аэропорта
Завершение: Ташкент
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Продолжительность: 5 дней / 4 ночи
- Начало тура: Ташкент
- Даты: тур проводится регулярно, уточняйте при бронировании
