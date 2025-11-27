Мои заказы

Отдохни по-восточному: Новый год в Узбекистане. Ташкент Самарканд Бухара

Отдохни по-восточному
Откройте для себя древние города Узбекистана за 5 дней! Погрузитесь в атмосферу Востока: прогуляйтесь по улочкам старинной Бухары, полюбуйтесь величием Самарканда и ощутите ритм современной столицы — Ташкента. Этот маршрут сочетает в себе историю, архитектуру и культуру великого Шёлкового пути.
Описание тура

Приглашаем вас отправиться в захватывающее 5-дневное приключение по легендарным городам Узбекистана — стране, где оживает история, а восточная душа раскрывается в каждом уголке. Этот тур — идеальная возможность за короткое время погрузиться в богатую культуру, величественную архитектуру и уникальную атмосферу древнего Шёлкового пути. Ташкент — современное сердце Узбекистана. Начните своё путешествие в динамичной столице, где современные небоскрёбы соседствуют с историческими памятниками. Вы посетите:
  • Площадь Хаст-Имам с древними рукописями Корана.
  • Чорсу базар — яркий и шумный рынок, где кипит настоящая жизнь Ташкента.
  • Комплекс Ляби-Хауз — живописная площадь с водоёмом, окружённая старинными зданиями.
  • Минарет Калян и мечеть Пои-Калян — символы города, хранящие многовековые тайны.
  • Крепость Арк — древняя цитадель, где жили правители Бухары. Вечером вы услышите мелодичный азан, который разносится над городом, и насладитесь ужином в традиционной чайхане, где подают изысканные блюда узбекской кухни.
  • Самарканд — жемчужина Востока.

Самарканд — это город, который восхищает своей монументальностью и красотой. Вы увидите:

  • Площадь Регистан — грандиозный ансамбль медресе с изумительными мозаиками, внесённый в список ЮНЕСКО.
  • Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Тамерлана, воплощение величия.
  • Уютные рестораны с национальной кухней, где вы попробуете ароматный плов и свежие лепёшки. Ташкент удивит вас своим контрастом: здесь современность гармонично переплетается с традициями, создавая уникальный колорит. Бухара — город из сказок «Тысячи и одной ночи»Бухара перенесёт вас в эпоху Средневековья. Узкие улочки, древние медресе и мечети, пропитанные историей, создают ощущение, что время остановилось. В программе:.
  • Обсерватория Улугбека — свидетельство научных достижений древнего Востока. Самарканд поразит вас своей магией, а прогулки по его улицам позволят почувствовать дыхание древней цивилизации. Важная информация:.
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи • Начало тура: Ташкент • Даты: тур проводится регулярно, уточняйте при бронировании.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ташкент:
  • Площадь Хаст-Имам и мавзолей Кафаль аш-Шоши
  • Восточный базар Чорсу
  • Площадь Независимости и Амир Темур
  • Станции ташкентского метро (одни из красивейших в СНГ)
  • Бухара:
  • Комплекс Ляби-Хауз - сердце старой Бухары
  • Мечеть Калон и минарет Калон
  • Медресе Мири Араб
  • Цитадель Арк - древняя крепость эмиров
  • Мавзолей Исмаила Самани
  • Восточный рынок и ремесленные мастерские
  • Самарканд:
  • Площадь Регистан - визитная карточка Узбекистана
  • Мавзолей Гур-Эмир (гробница Амир Темура)
  • Шахи-Зинда - «город мертвых» с усыпальницами
  • Обсерватория Улугбека
  • Биби-Ханум - одна из крупнейших мечетей Востока
  • Сиабский базар - аромат восточных сладостей и специй
Что включено
  • Питание: завтраки включены
  • Услуги гида
  • Проживание (гостиницы 3★ / 4★)
  • Транспорт: комфортабельный транспорт + скоростной поезд
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с Аэропорта
Завершение: Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Продолжительность: 5 дней / 4 ночи
  • Начало тура: Ташкент
  • Даты: тур проводится регулярно, уточняйте при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

