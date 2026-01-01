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Описание тура

Узбекистан восточная сказка с ароматом специй и цветущих садов.

Контрасты ожидают на каждом шагу!

Здесь вы будете удивляться искусности местных мастеров, любоваться мозаичными мечетями и резными орнаментами медресе, окунётесь в древнюю историю с многовековыми традициям и старинными легендами.

А ещё влюбитесь в яркость красок, шум восточных базаров и калейдоскоп вкусов и ароматов местной кухни!

Мы организуем ваш отдых От и До. Ваша ответственность заканчивается, когда вы садитесь в кресло самолёта, и в реальность вы вернётесь только когда зайдёте домой уставшие, но от этого ещё более счастливые.

Наши туры не про туристов и бесконечные экскурсии. Они про баланс отдыха и новых впечатлений