Описание тура
Узбекистан восточная сказка с ароматом специй и цветущих садов.
Контрасты ожидают на каждом шагу!
Здесь вы будете удивляться искусности местных мастеров, любоваться мозаичными мечетями и резными орнаментами медресе, окунётесь в древнюю историю с многовековыми традициям и старинными легендами.
А ещё влюбитесь в яркость красок, шум восточных базаров и калейдоскоп вкусов и ароматов местной кухни!
Мы организуем ваш отдых От и До. Ваша ответственность заканчивается, когда вы садитесь в кресло самолёта, и в реальность вы вернётесь только когда зайдёте домой уставшие, но от этого ещё более счастливые.
Наши туры не про туристов и бесконечные экскурсии. Они про баланс отдыха и новых впечатлений
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Узбекистан
Встречаемся в аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова. И сразу окунаемся в гостеприимные объятия тёплого Узбекистана! Солнце, ароматы фруктов и специй, калейдоскоп красок порадуют нас по пути в отель.
Отправляемся на экскурсию по вечернему Ташкенту, а потом заглянем в колоритный ресторанчик, чтобы насладиться узбекской кухней и познакомиться поближе за приветственным ужином.
Встреча в аэропорту Ташкента
Экскурсия по вечернему Ташкенту
Приветственный ужин
Едем в горы: дышать целебным воздухом и расслаблят
Сегодня отправляемся в горный курорт Амирсой самый современный курортный комплекс в Центральной Азии!
Насладимся потрясающими видами гор и прокатимся на канатной дороге. Выпьем чашечку кофе с видом на Тянь-Шань и пообедаем здесь же, в горах.
После обеда едем на Чарвакское водохранилище — это лазурный водоем, окруженный зелеными склонами живописных гор. Его называют Ташкентским морем!
Вечером прыгнем в скоростной поезд, чтобы отправиться в самый туристический город Узбекистана — Самарканд.
Горный курорт Амирсой
Канатная дорога
Чарвакское водохранилище
Переезд в Самарканд
Сказочный и диковинный Самарканд
Новый день, новый город! Исследуем знаменитый Самарканд. Начнём с экскурсии в Мавзолей Амира Темура (Гур Эмир) и площади Регистан. Говорят, что, с Xv века и до конца Xix столетия здесь проходили публичные казни.
Отобедаем в колоритном ресторане, переведём дух и снова к приключениям!
Перемещаемся в мечеть Биби-Ханум. Эта великолепная достопримечательность тесно связана с именем старшей жены Амира Тимура, мечеть богато украшена изразцами, росписями и резным мрамором. А после мечети нас ждет потрясающий комплекс Шахи-Зинда.
Напоследок прогуляемся по восточному рынку Сиеб базар (осторожно, можно скупить его целиком!). Вечером отправимся восстанавливать силы в один из лучших ресторанов Самарканда!
Мавзолей Амира Темура
Площадь Регистан
Мечеть Биби-Ханум
Комплекс Шахи-Зинда
Сиеб базар
Постигаем тайны узбекского ремесла
Сегодня отправимся в ремесленную деревню Конигил — удивительно колоритное место! Здесь нам откроют тайны изготовления знаменитой шелковой бумаги, а ещё научат готовить настоящий плов.
И, конечно, куда же на отдыхе без вина? Посетим Музей виноделия, открытый при заводе со 150-летней историей. Не откажем себе в удовольствии продегустировать 7 разных вин, 2 коньяка и фирменные узбекский бальзам!
Скучно не будет никому;)
Деревня Конигил
Мастер-класс по приготовлению плова
Музей виноделия
Дегустация вин и коньяка
Очарование Бухары: знакомство с городом
Сегодня у нас насыщенный день в настоящем городе-музее, чей исторический центр включен в Список Всемирного наследия Юнеско. Мы в Бухаре!
Здесь более ста памятников Средневековья! Кроме того, город славится большим количеством интереснейших достопримечательностей: крепость Арк, медресе Абдулазизхана, мечеть Магоки Аттори, ханака Нодир Диван-Беги
Все эти места мы обязательно посетим сегодня. Заглянем также в караван-сарай, ремесленную мастерскую и познаем чудесный процесс создания театральных кукол, возможно, среди них вы найдете своего близнеца! Не пропустим потрясающие ансамбли Ляби-Хауз и Пои-Калян, по пути зайдём в Пятничную мечеть. Прогуляемся по району бухарских евреев и если повезет, заглянем в синагогу с интереснейшей историей. Между экскурсиями выпьем кофе на террасе колоритного кафе, а вечером как следует поужинаем, восстанавливая силы.
Экскурсия по старому городу
Крепость Арк
Медресе Абдулазизхана
Мечеть Магоки Аттори
Ханака Нодир Диван-Беги
За покупками и домой
Вот и настал завершающий день нашего путешествия! Но разве можно вернуться домой из Узбекистана, не накупив сувениров и вкусностей? Едем на базар Чорсу. Забьём чемоданы сухофруктами, яркими платками и, конечно, не забудем купить тюбетейку!
Напоследок выпьем ароматного кофе с медовой пахлавой, вдохнём запах пряностей, улыбнёмся всем прохожим и соберём их ответные улыбки, сохранив их в своём сердце. Мы летим домой, нам они очень нужны! Пока, Ташкент! Пока, Узбекистан! Пока, сказка!
Мы не прощаемся, мы говорим: До свидания!
Базар Чорсу
Трансфер в аэропорт Ташкента
Тайны Бухары: легендарные локации
Начнём день с посещения двух легендарных мавзолеев: Саманидов и Чашма. Здесь каждый камень пропитан историей.
Далее порадуем себя плотным обедом в модном местечке The Plov. В Узбекистане плова много не бывает! Кстати, за наше путешествие мы успеем попробовать целых три вида плова: ташкентский, самаркандский и бухарский.
Затем нас ждёт небольшая экскурсия по пригороду и Летняя резиденция последнего эмира Бухары. Поразимся роскоши этого комплекса и поймём, почему его называют дворец, подобный звёздам и луне. Вечером возвращаемся в Ташкент.
Мавзолей Саманидов
Мавзолей Чашма
Обед в ресторане The Plov
Окрестности Бухары
Летняя резиденция последнего эмира Бухары
Возвращение в Ташкент
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и трансфер обратно в рекомендованное время (прилёт до 16:00, вылет назад до 14:00)
- Мавзолей Амира Темура, Мечеть Биби-Ханум, Комплекс Шахи-Зинда, Летняя резиденция последнего эмира Бухары, Мавзолей Саманидов, Мавзолей Чашма, Крепость Арк, Медресе Абдулазизхана, Мечеть Магоки Аттори, Ханака Нодир Диван Беги, Горный курорт Амирсой, площадь Регистан, комплекс Хазрет Имам, Чарвакское водохранилище, базар Чорсу и Сиеб, ремесленная деревня Конигил, дом-музей им. Филатова
- Все входные билеты по маршруту нашего путешествия
- Подъём на канатной дороге
- Все внутренние перемещения по стране на поезде и машинах + топливный сбор
- Сопровождение экскурсий профессиональным русскоязычным гидом
- Проживание в красивых и комфортабельных отелях 3/4 (двухместное размещение)
- Встреча в аэропорту и трансфер обратно в рекомендованное время
- Питание: 6 завтраков в отеле, 2 обеда, 1 приветственный ужин
- Наша бесценная компания и сопровождение вас в туре 24/7 нашим турлидером
- Подбор авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты. Прямые рейсы в Ташкент из России есть из Москвы, Сочи, Минеральных Вод, Казани, Калининграда и Новосибирска. Мы всегда помогаем подобрать наиболее выгодный маршрут
- Личные расходы (подарки, сувениры, дополнительные активности)
- Питание, не включенное в программу
- Одноместное размещение в номерах
О чём нужно знать до поездки
Очередность посещения экскурсионных мест может быть изменена на усмотрение лидера группы.