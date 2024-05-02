Увидеть «песчаные» дома, рассмотреть орнаменты на посуде, стенах, текстиле и прикоснуться к истории
Обилие ярких тарелочек, шёлковых платков, качественных ковров и разнообразных вкусностей вскружат нам голову на базарах Бухары и Самарканда.
Утопающий в зелени Шахрисабз впечатлит своими достопримечательностями и богатым прошлым, а виды с перевала захватят дух! Заедем и в город-оазис Хиву посмотреть на творения талантливейших художников и архитекторов. Заглянем в гарем, в кафе за самым вкусным золотистым пловом и в Долину демонов.
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Описание
Организационные детали
Тур проводится индивидуально в удобные для вас даты. Возможно провести путешествие с большим количеством человек. В 1 машину помещается 3 человека.
Проживание. В гостиницах в 2-3-местных номерах в Бухаре, Хиве и Самарканде.
Питание. Не включено в стоимость тура. Гид посоветует места.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Из Ташкента в Хиву
Из Ташкента выезжаем в 05:00. В пути до Хивы проведём 10-12 часов с остановками. Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером и сможем разминать ножки, когда вам нужно. Вечером заселимся в гостиницу и отдохнём.
Хива
Проснёмся в городе-оазисе недалеко от Каракумской пустыни, который был важным пунктом Великого шёлкового пути, логовом беззакония, славится мастерством и эстетическим совершенством своих художников и архитекторов. По легенде, именно здесь родился Заратуштра.
Мы прогуляемся по городу и увидим все главные достопримечательности: ворота Ота-Дарвоза, медресе Мухаммада Амин-хана, мечеть Джума, дворцовый комплекс Таш-Хаули, гарем, гостиницу для караванов, медресе и самый высокий минарет Ислам-ходжа, мавзолей Пахлаван Махмуда и ещё один архитектурный памятник в историческом центре. Вы узнаете про немцев-меннонитов, живших в Хиве, и почувствуете себя в огромном музее под открытым небом.
Бухара
Из Хивы выезжаем в 05:00. В пути до Бухары проведём около 7-9 часов с остановками.
Во второй половине дня познакомимся с одним из древнейших городов Центральной Азии, где сохранились уникальные памятники зодчества всех исторических эпох с 9 века. Вы увидите архитектурные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян, цитадель Арк, мечеть и памятник средневековой культуры Магоки-Аттари, смотровую башню, «парное» медресе, торговые купола и центральную площадь города Ляби-хауз. Прочувствуете колорит Бухары, налюбуетесь её домами песчаного цвета и голубо-бирюзовыми куполами, рассмотрите узоры на стенах и подберёте сувениры.
Остановимся в гостинице на 1 ночь.
Самарканд
После завтрака переезжаем в Самарканд, где вас ждёт 6-часовая экскурсия по городу. Вы увидите уникальный уголок Узбекистана, который был воспет поэтами как «сад души» и «жемчужина Востока». Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила. Далее вы сможете выбрать локацию на ваш вкус — производство шёлковой бумаги, ковров или вина.
Долина демонов, перевал, Шахрисабз и возвращение в Ташкент
Сегодня посетим «зелёный город» — именно так переводится с персидского название Шахрисабз. Здания практически утопают в зелени садов и виноградников. Уже не терпится увидеть? Отправляемся в путь — через Долину демонов и живописный перевал Китаб, где устроимся на пикник.
Совсем скоро нас встретит древний и колоритный Шахрисабз. Когда-то город был резиденцией Тамерлана, дворцом правителя мы и полюбуемся для начала. Затем прогуляемся до двух мемориальных комплексов.
В Ташкенте будем поздно вечером.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание
- Услуги гида
- Тур проводится индивидуально в удобные для вас даты. Возможно провести путешествие с большим количеством человек. В 1 машину помещается 3 человека
Что не входит в цену
- Проезд до Ташкента и обратно
- Питание
- Входные билеты