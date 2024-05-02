Проснёмся в городе-оазисе недалеко от Каракумской пустыни, который был важным пунктом Великого шёлкового пути, логовом беззакония, славится мастерством и эстетическим совершенством своих художников и архитекторов. По легенде, именно здесь родился Заратуштра.

Мы прогуляемся по городу и увидим все главные достопримечательности: ворота Ота-Дарвоза, медресе Мухаммада Амин-хана, мечеть Джума, дворцовый комплекс Таш-Хаули, гарем, гостиницу для караванов, медресе и самый высокий минарет Ислам-ходжа, мавзолей Пахлаван Махмуда и ещё один архитектурный памятник в историческом центре. Вы узнаете про немцев-меннонитов, живших в Хиве, и почувствуете себя в огромном музее под открытым небом.