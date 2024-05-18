Узбекистан с коренным жителем: культура, традиции и увлекательные истории
Авторский тур в Ташкенте

Проехать всю страну, узнать её через общение с местными и составить свой рейтинг плова

Никто так хорошо не знает страну, как тот, кто в ней родился и вырос. Вместе с другими местными гидами я познакомлю вас с Ташкентом и Самаркандом, Хивой и Бухарой. Вы узнаете об особенностях городов и в каждом попробуете традиционный плов.

Мы погостим у узбекской семьи и на время станем её частью, побываем на национальном обеде и научимся готовить так любимое здесь блюдо из мяса и риса. Вы посмотрите красочное фольклорное шоу и поторгуетесь на древнем базаре. А я окружу вас заботой, добротой и индивидуальным подходом.
Узбекистан с коренным жителем: культура, традиции и увлекательные истории
Узбекистан с коренным жителем: культура, традиции и увлекательные истории
Узбекистан с коренным жителем: культура, традиции и увлекательные истории

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет115 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В бутик-отелях и гостиницах 4*, в 2-местных номерах.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, обеды (в основных городах — плов), 2 ужина (приветственный и фольклорный).

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, размещение, отдых, знакомство за ужином

Сегодня вы прилетаете Ташкент и отдыхаете после размещения в гостинице. Вечером соберёмся в историческом парке, где вы попробуете вкусный сочный шашлык, познакомимся, пообщаемся и обсудим планы на предстоящее путешествие.

Прилёт, размещение, отдых, знакомство за ужиномПрилёт, размещение, отдых, знакомство за ужиномПрилёт, размещение, отдых, знакомство за ужиномПрилёт, размещение, отдых, знакомство за ужином
2 день

Знакомство с Ташкентом, первый плов, переезд в Самарканд

Позавтракав, отправимся исследовать столицу Узбекистана, четвёртый по величине город СНГ после Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Посмотрим сердце и душу города — площадь Хаст-Имам, где находятся главные мечети и медресе страны. Прогуляемся по рынку «Чорсу», который был известен ещё в Средние века. Яркие фрукты, орехи, восточные сладости — очень колоритно! Пройдёмся по махалле, а на обед заглянем в уютную чайхану, где вы попробуете вкусный плов.

Знакомство с Ташкентом, первый плов, переезд в СамаркандЗнакомство с Ташкентом, первый плов, переезд в СамаркандЗнакомство с Ташкентом, первый плов, переезд в СамаркандЗнакомство с Ташкентом, первый плов, переезд в СамаркандЗнакомство с Ташкентом, первый плов, переезд в СамаркандЗнакомство с Ташкентом, первый плов, переезд в СамаркандЗнакомство с Ташкентом, первый плов, переезд в СамаркандЗнакомство с Ташкентом, первый плов, переезд в Самарканд
3 день

Прогулка по Самарканду, самаркандский плов

Утром переедем на поезде в Самарканд, встретимся с нашим первым гидом и вместе отправимся знакомиться с городом. Все наши гиды — классные молодые ребята, которые любят и знают свой город. Мы будем смеяться в голос и пугаться до ужаса, слушая истории и узнавая местные обычаи.

Побываем на главной площади города — Регистан, окружённой минаретами и мавзолеями. Посетим мавзолей Гур-Эмир, где нашёл последнее пристанище Тамерлан. Полюбуемся невероятной мозаикой голубых оттенков. И конечно, снова отведаем плов в чайхане.

Прогулка по Самарканду, самаркандский пловПрогулка по Самарканду, самаркандский пловПрогулка по Самарканду, самаркандский пловПрогулка по Самарканду, самаркандский пловПрогулка по Самарканду, самаркандский пловПрогулка по Самарканду, самаркандский плов
4 день

Достопримечательности Бухары, бухарский плов

Сегодня встанем пораньше, чтобы на скоростном поезде переехать в Бухару. По прибытии встретимся с ещё одним гидом — Мариам — девушкой с потрясающими манерами, которая расскажет нам все тайны этого многовекового города. В этот день будем много ходить пешком — надо же осмотреть основные достопримечательности!

Кстати, Марьям считает, что самый вкусный плов в Бухаре — попробуем и проверим. А за ужином вас ждёт яркое фольклорное шоу.

Достопримечательности Бухары, бухарский пловДостопримечательности Бухары, бухарский пловДостопримечательности Бухары, бухарский пловДостопримечательности Бухары, бухарский пловДостопримечательности Бухары, бухарский пловДостопримечательности Бухары, бухарский пловДостопримечательности Бухары, бухарский плов
5 день

Готовим плов в гостях у местного жителя

В этот день вас ждёт кулинарный мастер-класс! Побываем в гостях у добрейшего местного жителя и научимся готовить бухарский плов. Хозяин расскажет, какие разновидности этого блюда распространены в стране, поделится секретами пропорций и ингредиентов — так что сегодня не только едим плов, но и познаём технологию его приготовления.

Готовим плов в гостях у местного жителяГотовим плов в гостях у местного жителяГотовим плов в гостях у местного жителяГотовим плов в гостях у местного жителяГотовим плов в гостях у местного жителяГотовим плов в гостях у местного жителя
6 день

И снова гостим у местной семьи, переезд в Хиву

После завтрака отправляемся в город Газли в Бухарской области, где вас ждёт полное погружение в местную жизнь. Мы побываем в гостях у узбекской семьи в кишлаке и на время станем её частью — нас пригласят на традиционный семейный обед. А после нам предстоит переезд в Хиву.

И снова гостим у местной семьи, переезд в ХивуИ снова гостим у местной семьи, переезд в ХивуИ снова гостим у местной семьи, переезд в ХивуИ снова гостим у местной семьи, переезд в ХивуИ снова гостим у местной семьи, переезд в ХивуИ снова гостим у местной семьи, переезд в ХивуИ снова гостим у местной семьи, переезд в Хиву
7 день

Знакомство с Хивой и ещё один вид плова

Хиву будем изучать с гидом Тимуром, у которого здорово получается рассказывать истории. Обойдём весь город, который представляет собой один цельный исторический центр за высокими стенами. Заглянем в переулки и обязательно попробуем местный плов. Теперь вы сможете определиться, в каком городе он самый вкусный.

Вечером соберёмся за заключительным ужином и поделимся друг с другом впечатлениями и воспоминаниями о путешествии.

Знакомство с Хивой и ещё один вид пловаЗнакомство с Хивой и ещё один вид пловаЗнакомство с Хивой и ещё один вид пловаЗнакомство с Хивой и ещё один вид пловаЗнакомство с Хивой и ещё один вид пловаЗнакомство с Хивой и ещё один вид плова
8 день

Отъезд

Утром после завтрака едем в аэропорт, где обнимемся на прощание и пообещаем друг другу встретиться снова!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях, обеды, 2 ужина
  • Фольклорное шоу в старинном медресе
  • Мастер-класс по плову
  • Посещение узбекской семьи в глубинке кишлака
  • Сопровождающий на протяжении всего тура
  • Ж. - д. билеты на по направлениям Ташкент - Самарканд - Бухара
  • Трансферы на комфортабельном транспорте по программе
  • Экскурсии с гидами
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Транспорт по программе
Что не входит в цену
  • Международный перелёт
  • Ужины вне программы
  • Алкогольные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, до 18:00
Завершение: Хива, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры

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