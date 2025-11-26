Мои заказы

На майские – туры в Ташкенте

Найдено 4 тура в категории «На майские» в Ташкенте на русском языке, цены от $800, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
На автобусе
6 дней
4 отзыва
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Начало: Лобби отеля в Ташкенте, 11:00. Можно прилететь до ...
22 мар в 10:00
12 апр в 10:00
$1050 за человека
Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана
На машине
7 дней
2 отзыва
Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана
Совершить поход к водопадам, пройтись по главной площади Самарканда и заглянуть на фабрику ковров
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
10 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$800 за человека
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
9 дней
-
15%
1 отзыв
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана в мини-группе
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, время зависит от вашего рейса. ...
6 дек в 08:00
13 дек в 08:00
118 065 ₽138 900 ₽ за человека
Великий шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
На машине
10 дней
Великий шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Начало: Ташкент, аэропорт, день (точное время по договорён...
22 мар в 18:00
12 апр в 18:00
$1480 за человека

Сколько стоит тур в Ташкенте в ноябре 2025
