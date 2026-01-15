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Описание тура

Добро пожаловать в яркий мир Востока!

Мы создали этот комфортный и красивый маршрут, чтобы вы смогли погрузиться в восточную сказку, где узоры переплетаются с ликом времени, а пряный ветер навевает тайны, забытые веками.

Всего за 6 дней Вы посетите древнейшие города нашей планеты, где история оживает прямо под ногами: город голубых куполов Самарканд, древняя Бухара и величественный Ташкент!

Обязательно поедем в горы! Увидим заснеженные вершины гор западного Тянь-Шань и покатаемся на канатных дорогах.

Ну и конечно кухня - все мы знаем про вкуснейший узбекский плов! Будем пробовать разные блюда, много и вкусно!

А еще танцевальное шоу, пестрые национальные костюмы, фабрики и ароматные базары, ремесленные лавки и многое другое мы подготовили для вас в этом уникальном туре!

Важно!

Наш тур отличается от многих туров тем, что группа все дни будет одна. Вас не будут в каждом городе отправлять в сборные экскурсионные группы, где никто никого не знает, гиды везде разные и как правило не в курсе вашей программы.

Именно поэтому авторские путешествия в компании единомышленников, которые везде вместе и весело проводят время, так популярны у путешественников.