Описание тура
Добро пожаловать в яркий мир Востока!
Мы создали этот комфортный и красивый маршрут, чтобы вы смогли погрузиться в восточную сказку, где узоры переплетаются с ликом времени, а пряный ветер навевает тайны, забытые веками.
Всего за 6 дней Вы посетите древнейшие города нашей планеты, где история оживает прямо под ногами: город голубых куполов Самарканд, древняя Бухара и величественный Ташкент!
Обязательно поедем в горы! Увидим заснеженные вершины гор западного Тянь-Шань и покатаемся на канатных дорогах.
Ну и конечно кухня - все мы знаем про вкуснейший узбекский плов! Будем пробовать разные блюда, много и вкусно!
А еще танцевальное шоу, пестрые национальные костюмы, фабрики и ароматные базары, ремесленные лавки и многое другое мы подготовили для вас в этом уникальном туре!
Важно!
Наш тур отличается от многих туров тем, что группа все дни будет одна. Вас не будут в каждом городе отправлять в сборные экскурсионные группы, где никто никого не знает, гиды везде разные и как правило не в курсе вашей программы.
Именно поэтому авторские путешествия в компании единомышленников, которые везде вместе и весело проводят время, так популярны у путешественников.
- Восхищение от изобилия изумрудных куполов, мозаичных фасадов и величественных минаретов!
Программа тура по дням
Встречай Ташкент - солнечная столица Узбекистана
Прилет: прилететь в Ташкент нужно заранее, за день или ночью, у всех гостей включено раннее заселение и завтрак в отеле (то есть если тур начинается 10 марта, то заселиться вы можете 9 марта с 15.00)
В 9.00 встреча группы на ресепшн отеля, организационные моменты.
В 9.30-10.00 начало автобусно-пешеходной экскурсии по Ташкенту
Начнем знакомство со старой части Ташкента у историко-архитектурного комплекса Хозрати Имам это основная площадь Старого города, где расположены медресе и мечети с бирюзовыми куполами. Здесь, по преданию, замурован священный волос пророка Мухаммеда.
После посетим древний восточный базар Чор-су, где можно будет порадовать себя сладостями, свежими фруктами и вкуснейшей выпечкой.
Едем на обед в центр плова - Венец любого дастархана, достойный песен и стихов, волшебный, сказочный, желанный, изысканный узбекский плов. Плов разного вида готовят в огромных казанах на дровах!
Ах как же красива легенда о происхождении плова: Надо взять большой чугунный котел. Положить в него мясо не старых, но и не очень молодых барашков, отборный рис, разбухающий от гордости, что будет съеден смелыми воинами, молодую морковь, краснеющую от радости, и острый лук, жалящий подобно мечу высокочтимого эмира. Все это надо варить на костре до тех пор, пока запах приготовленного блюда не достигнет Аллаха, а повар не свалится в изнеможении, потому что попробует божественное кушанье!
А Вы слышали, что в Ташкенте очень красивое метро? Мы посетим две самые красивые станции проедем от Космонавтлар до Мустакаллик Майдони.
Далее пройдемся по площади Независимости - главная площадь города и символ новой эпохи. Увидим Мемориальный комплекс Вечный огонь и Аллею памяти
Прогуляемся по ташкентскому Бродвею — творческой и атмосферной пешеходной аллее. И попадем в Сквер Амира Темура — сердце современного Ташкента с памятником великому полководцу. Увидим знаменитые Ташкенстские куранты!
Посещение монумента Мужество и после у вас свободное время.
Мы обязательно порекомендуем, как интересно провести этот вечер!
Ночь в отеле Ташкента
Горы Тянь-Шань и Чимган - узбекская Швейцария
Завтрак в отеле, выезд из отеля с вещами
В 9.00 выезд в горы и первой локацией будет бирюзовая гладь Чарвакского водохранилища!
Приезжая сюда из шумного Ташкента, попадаешь в параллельную реальность, где городской шум сменяется успокаивающей тишиной, а бетонные джунгли уступают место величественным пикам Тянь-Шаня.
Водохранилище молодое, его заполнили в 1970 г, и это главный источник питьевой воды для Ташкента.
И сегодня нас ждут две канатные дороги: Амирсой и Чимган. Амирсой находится в горах западного Тянь-Шаня. Это вау-эффект увидеть в двух часах от Ташкента заснеженные горы.
Канатная дорога Amirsoy гандольного типа. Она включает 2 подъема. Смотровая площадка находится на 2 290 метров с потрясающими видами! И здесь мы сделаем шикарные панорамные фото!
Обед в горах в местном кафе (рекомендуем попробовать маставу - это суп с рисом и зажаркой, шашлыки из баранины или форель на мангале)
Чимган переводится с узбекского языка как зеленая долина или зеленая трава. Это живописное место с реликтовыми арчовыми лесами, реками и озерами, получило прозвище узбекская Швейцария.
Чимган - это канатная дорога парно-кресельного типа, по которой можно прокатиться к горе Большой Чимган (3309 м). Ее нижний уровень находится на отметке 1600 м, а верхний уровень до самой вершины горы не доходит - ее конечный пункт высотой 2000 м.
К вечеру возвращение в Ташкент и отправление на поезде в Самарканд!
Ночь в отеле Самарканда
Самарканд! Город голубых куполов и пестрых рынков
Завтрак в отеле
В 9.00 мы отправляемся на пешеходную экскурсию по историческому центру Самарканда.
Самарканд - столица империи Тамерлана и один из самых красивых городов Великого шёлкового пути! Этот город внесён в список Всемирного наследия Юнеско со статусом Перекрёсток культур.
Его невероятные медресе, мечети и мавзолеи, покрытые восточными узорами, пёстрые торговые ряды и колоритные жители с их южным гостеприимством и темпераментом производят по-настоящему яркое впечатление.
Начнем знакомство с Мавзолея Гур-Эмир семейной усыпальнице династии Тимуридов, где под исполинским лазоревым куполом покоятся сам Тамерлан, его наставники, сыновья и внуки. Это место не очень популярно у туристов из-за мистических легенд о могиле Тамерлана.
Далее прогуляемся до Площади Регистан это самый узнаваемый символ Самарканда — архитектурный комплекс, образованный тремя нарядными медресе Xvxvii вв: Тилля-Кари, Шердор с мозаичными то ли тиграми, то ли львами на фасаде и медресе Улугбека, одно из старейших духовных училищ в Средней Азии.
А вечером старинные стены оживают благодаря подсветке, и здесь же проходит мультимедийное шоу. Очень рекомендую сходить вечером!
Далее прогуляемся по знаменитой Ташкентской улице, зайдем в ремесленные мастерские и пообедаем.
Далее идем к Мечети Биби-Ханым - эту крупнейшую в Средней Азии мечеть Тимур построил после своего триумфального индийского похода и назвал в честь любимой жены. По одной из легенд строительство заказывала сама Биби-Ханым, желая сделать мужу сюрприз, но вышел не подарок, а скандал — молодой зодчий влюбился в красавицу и нарочно затягивал работы, за что в итоге был казнён.
И конечно посетим знаменитый Сиабский базар! Он раскинулся почти у самых стен мечети. Это не просто базар, а местная достопримечательность. Торговля в этом месте процветала издревле, а сейчас гости могут окунуться в гастрономический мир Узбекистана!
На базаре экскурсия заканчивается и вы сможете без ограничения времени здесь погулять. После свободное время (рекомендуем сходить к площади Регистан на световое шоу)
Ночь в отеле Самарканда
Таинственный Шахи-Зинда, фабрики и обсерватория
Завтрак в отеле, выезд из отеля с вещами
Сегодня нас ждет самый таинственный и впечатляющий памятник средневековой архитектуры - Шахи Зинда.
Хранилище многовековой истории древнего Самарканда. Лазуритовые лабиринты из камня, хранящие судьбы поколений. Здесь каждый зал звучит шепотом легенд, а стены, будто страницы старой книги, рассказывают истории прошлого.
Восток прочно ассоциируется с коврами. Они есть в каждом доме, и ими даже часто застилают гаражи. Такие традиции. Поэтому не удивительно, что фабрика Худжум у нас в списке обязательных для посещения мест в Самарканде. Зайдя в холл фабрики вы ощутите себя как в музее! А история и ремесло изготовления ковра впечатлит вас!
Далее мы посетим уникальное место - Обсерваторию Улугбека, созданную в 1420-х годах тимуридским астрономом Мирзо Улугбеком, она является историческим памятником и одной из лучших обсерваторий в исламском мире.
Еще одно интересное местечко для вас - фабрика Мерос, где занимаются бумажным производством в соответствии с древними традициями ремесленников. Здесь мы увидим как изготавливали бумагу с самого начала процесса, также можно приобрести местные изделия на память.
После мы выезжаем в сторону Бухары и по дороге нас ждет еще одно интересное местечко - Гиждуван!
Это один из древнейших керамических центров Узбекистана. Зародившись много веков назад, гиждуванская керамика сохранила традиционные формы и орнамент и по сей день!
У гиждуванской керамики есть секрет: при замесе в глину добавляют камышовый пух. Во время обжига он сгорает и оставляет в стенках изделий много мелких полостей. Так посуда получается лёгкой и долго сохраняет тепло.
Прибытие в Бухару, заселение в отель
Ночь в отеле Бухары
Древняя Бухара - медресе, мечети и минареты
Завтрак в отеле
Сегодня нас ждет знакомство с древней Бухарой (пешеходная экскурсия), которая уже более 2500 лет была не только центром торговли, но и центром образования, ремесла и религии. Поэтому большую часть центра города занимают бывшие медресе, мечети и конечно же Арк (бывший эмирский замок).
Через дорогу расположилась мечеть Боло-Хауз, в которой молился эмир.
Боло-Хауз напоминает о времени, когда площадь Регистан была сердцем города, где встречались эмир и народ, звучали молитвы и кипела жизнь. Это какой-то сказочный дворец Шахерезады. Каменные ступени, спускающиеся к водоёму, 20 летящих колонн, увенчанных сталактитами, потолок с цветочным орнаментом, гипнотизирующий всех на него смотрящих… Одно из самых красивых зданий в городе!
Далее мы зайдем в Мавзолей Саманидов - он был построен в конце Ix века и чудом уцелел после нашествия армии Чингисхана. Его засыпали песком, чтобы скрыть от разрушения, поэтому он дошёл до нас почти в неизменном виде. Фишка мавзолея — его кирпичная кладка. Обязательно рассмотрите каменные узоры внимательно!
После прогуляемся до Пои-Калян!
Говорят, что не увидеть Пои-Калян, значит не увидеть Бухары. Комплекс состоит из трёх сооружений Xii-Xvi веков: минарет Калян, мечеть Калян и медресе Мири Араб.
Минарет Калян — величественная колонна города, видимая с любой точки. Здесь муэдзин поднимался на вершину, чтобы возвестить о молитве. Это самое древнее здание на площади, оно было построено в 1127 году и за 900 лет ни разу не ремонтировалось.
Особое значение в жизни города имеют торговые купола, расположенные от площади Ляби-хауз до площади Регистан.
Три сохранившихся главных пассажа — Токи Саррофон, Токи Тельпакфурушон, Токи Заргарон - мы пройдем по прохладным улочкам старинных базаров и окунемся в колорит Узбекистана: з. апах корицы, меда и смол, звон монет и голос торговцев, который будто пишет музыку улицам.
И выйдем в живописное местечко Ляби- Хауз, куда тянуло всех спасаться от зноя, в тень вековых тутовых деревьев, обрамляющих, словно ожерелье, прекрасный водоем. Именно здесь люди спасались от зноя, здесь расцветали базары, чайханы, лавки цирюльников и проходили грандиозные празднества. А вечером, сидя в тени деревьев, можно услышать легенды о купцах и странниках — шепот прошлого превращается в сладкую историю, которую хочется повторять снова и снова.
Здесь наша экскурсия заканчивается. По желанию вы можете посетить Фольклорное шоу в медресе Надир Диван-беги это лучший способ познакомиться с танцевальными традициями Узбекистана.
Шоу проходит во внутреннем дворе исторического памятника Xvii века по вечерам поэтому гости могут поужинать в приятной средневековой обстановке, наблюдая грандиозную постановку (за доп. плату по желанию)
Ночь в отеле Бухары
День для шопинга и развлечений
Завтрак в отеле
Выселение из отеля до 12.00
Сегодня наш тур заканчивается, и желающие могут остаться в Бухаре, чтобы самостоятельно погулять по старинным улочкам. И это моя личная рекомендация, так как именно Бухара имеет самый большой и развитый исторический центр. Здесь множество интересных заведений и магазинов с местными брендами (модницы оценят).
Ну и конечно базары, побродить самостоятельно, поторговаться и накупить ярких вещичек!
Также желающие могут поехать далее путешествовать в Хиву, но надо иметь ввиду, дорога длительная. В Хиву ходят поезда, а также можно уехать на трансфере.
Если в группе будет от 3-4 человек, желающих поехать в Хиву, мы организуем вам экскурсию (за доп. плату).
Вылеты рассматривайте из Бухары, также можно уехать на поезде до Самарканда и Ташкента и оттуда вылететь. Из Хивы тоже можно улететь.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт на весь экскурсионный маршрут
- Проживание (двухместное) в отелях 2 ночи Ташкент, 2 ночи Самарканд, 2 ночи Бухара (1 - ый день с ранним заселением). Если вы путешествуете один/одна, то предлагаем разместиться в номере с таким же участником тура, по гендерному признаку и емли такой есть. Если участника для размещения нет, то оформляется одноместное размещение с доплатой)
- Завтраки в отеле
- Обеды в экскурсионные дни (5 обедов)
- Гид на русском языке и экскурсии по городам
- Билеты на скоростной поезд Ташкент-Самарканд (эконом класс)
- Входные билеты на локации
- Билет на канатную дорогу Амирсой в горах
- Помощь в подборе билетов при необходимости
- Общий чат участников, где будут даны полезные рекомендации для путешествия и наша постоянная помощь и поддержка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Авиаперелет международный
- Ужины
- Одноместное размещение 17 000р
О чём нужно знать до поездки
Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, изменения условий работы мест посещения, иных обстоятельств.
Перед туром мы создадим чат, где организатор напишет все подробности путешествия, скинет памятку по сборам.
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Виза и Документы
Для граждан России въезд возможен по действующему загранпаспорту. Для детей тоже нужен загранпаспорт.
Виза для въезда Не Нужна. Медицинская страховка оформляется по желанию гостя.
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Проживание
Для наших гостей мы выбираем хорошие, проверенные отели с высоким рейтингом. Удобные по расположению и для размещения групп туристов.
Цена указана при двухместном размещении. Трехместное размещение по запросу. Если вы путешествуете один/одна, то оплачивается одноместное размещение +17000р за 6 ночей. Если будет возможность подселения к другому участнику тура, подходящему по гендерному признаку и также желающему подселение, то мы разместим вас вместе.
Раннее заселение благодаря этому вы можете прилететь за сутки до тура, заселиться и отдохнуть перед началом экскурсии. Это позволит избежать опозданий из-за задержек рейсов, а также усталости в первый день после дороги.
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Оплата/Деньги В Тур
На сайте вы оплачиваете 15% от цены тура - это ваша гарантия и забронированное за вами место в туре.
Остаток стоимости вы оплачиваете на организационной встрече в первый день тура, наличными в рублях. Также можно оплатить в долларах или узбекских сумах по согласованию.
С собой на личные расходы вы можете привезти рубли/доллары/евро для обмена на местную валюту.
Что выгоднее привозить вы можете рассчитать самостоятельно, посмотрев актуальный курс в интернете. Выгода валюты зависит в большей части от того, почем вы ее купили.