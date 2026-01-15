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Восток без фильтров: Самарканд, Бухара, Ташкент и горы Тянь-Шаня

Добро пожаловать в яркий мир Востока
Восток без фильтров: Самарканд, Бухара, Ташкент и горы Тянь-ШаняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Восток без фильтров: Самарканд, Бухара, Ташкент и горы Тянь-ШаняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Восток без фильтров: Самарканд, Бухара, Ташкент и горы Тянь-ШаняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Добро пожаловать в яркий мир Востока!

Мы создали этот комфортный и красивый маршрут, чтобы вы смогли погрузиться в восточную сказку, где узоры переплетаются с ликом времени, а пряный ветер навевает тайны, забытые веками.

Всего за 6 дней Вы посетите древнейшие города нашей планеты, где история оживает прямо под ногами: город голубых куполов Самарканд, древняя Бухара и величественный Ташкент!

Обязательно поедем в горы! Увидим заснеженные вершины гор западного Тянь-Шань и покатаемся на канатных дорогах.

Ну и конечно кухня - все мы знаем про вкуснейший узбекский плов! Будем пробовать разные блюда, много и вкусно!

А еще танцевальное шоу, пестрые национальные костюмы, фабрики и ароматные базары, ремесленные лавки и многое другое мы подготовили для вас в этом уникальном туре!

Важно!

Наш тур отличается от многих туров тем, что группа все дни будет одна. Вас не будут в каждом городе отправлять в сборные экскурсионные группы, где никто никого не знает, гиды везде разные и как правило не в курсе вашей программы.

Именно поэтому авторские путешествия в компании единомышленников, которые везде вместе и весело проводят время, так популярны у путешественников.

  • Восхищение от изобилия изумрудных куполов, мозаичных фасадов и величественных минаретов!

Программа тура по дням

1 день

Встречай Ташкент - солнечная столица Узбекистана

Прилет: прилететь в Ташкент нужно заранее, за день или ночью, у всех гостей включено раннее заселение и завтрак в отеле (то есть если тур начинается 10 марта, то заселиться вы можете 9 марта с 15.00)

В 9.00 встреча группы на ресепшн отеля, организационные моменты.

В 9.30-10.00 начало автобусно-пешеходной экскурсии по Ташкенту

Начнем знакомство со старой части Ташкента у историко-архитектурного комплекса Хозрати Имам это основная площадь Старого города, где расположены медресе и мечети с бирюзовыми куполами. Здесь, по преданию, замурован священный волос пророка Мухаммеда.

После посетим древний восточный базар Чор-су, где можно будет порадовать себя сладостями, свежими фруктами и вкуснейшей выпечкой.

Едем на обед в центр плова - Венец любого дастархана, достойный песен и стихов, волшебный, сказочный, желанный, изысканный узбекский плов. Плов разного вида готовят в огромных казанах на дровах!

Ах как же красива легенда о происхождении плова: Надо взять большой чугунный котел. Положить в него мясо не старых, но и не очень молодых барашков, отборный рис, разбухающий от гордости, что будет съеден смелыми воинами, молодую морковь, краснеющую от радости, и острый лук, жалящий подобно мечу высокочтимого эмира. Все это надо варить на костре до тех пор, пока запах приготовленного блюда не достигнет Аллаха, а повар не свалится в изнеможении, потому что попробует божественное кушанье!

А Вы слышали, что в Ташкенте очень красивое метро? Мы посетим две самые красивые станции проедем от Космонавтлар до Мустакаллик Майдони.

Далее пройдемся по площади Независимости - главная площадь города и символ новой эпохи. Увидим Мемориальный комплекс Вечный огонь и Аллею памяти

Прогуляемся по ташкентскому Бродвею — творческой и атмосферной пешеходной аллее. И попадем в Сквер Амира Темура — сердце современного Ташкента с памятником великому полководцу. Увидим знаменитые Ташкенстские куранты!

Посещение монумента Мужество и после у вас свободное время.

Мы обязательно порекомендуем, как интересно провести этот вечер!

Ночь в отеле Ташкента

Встречай Ташкент - солнечная столица УзбекистанаВстречай Ташкент - солнечная столица УзбекистанаВстречай Ташкент - солнечная столица Узбекистана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Горы Тянь-Шань и Чимган - узбекская Швейцария

Завтрак в отеле, выезд из отеля с вещами

В 9.00 выезд в горы и первой локацией будет бирюзовая гладь Чарвакского водохранилища!

Приезжая сюда из шумного Ташкента, попадаешь в параллельную реальность, где городской шум сменяется успокаивающей тишиной, а бетонные джунгли уступают место величественным пикам Тянь-Шаня.

Водохранилище молодое, его заполнили в 1970 г, и это главный источник питьевой воды для Ташкента.

И сегодня нас ждут две канатные дороги: Амирсой и Чимган. Амирсой находится в горах западного Тянь-Шаня. Это вау-эффект увидеть в двух часах от Ташкента заснеженные горы.

Канатная дорога Amirsoy гандольного типа. Она включает 2 подъема. Смотровая площадка находится на 2 290 метров с потрясающими видами! И здесь мы сделаем шикарные панорамные фото!

Обед в горах в местном кафе (рекомендуем попробовать маставу - это суп с рисом и зажаркой, шашлыки из баранины или форель на мангале)

Чимган переводится с узбекского языка как зеленая долина или зеленая трава. Это живописное место с реликтовыми арчовыми лесами, реками и озерами, получило прозвище узбекская Швейцария.

Чимган - это канатная дорога парно-кресельного типа, по которой можно прокатиться к горе Большой Чимган (3309 м). Ее нижний уровень находится на отметке 1600 м, а верхний уровень до самой вершины горы не доходит - ее конечный пункт высотой 2000 м.

К вечеру возвращение в Ташкент и отправление на поезде в Самарканд!

Ночь в отеле Самарканда

Горы Тянь-Шань и Чимган - узбекская ШвейцарияГоры Тянь-Шань и Чимган - узбекская ШвейцарияГоры Тянь-Шань и Чимган - узбекская Швейцария
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Самарканд! Город голубых куполов и пестрых рынков

Завтрак в отеле

В 9.00 мы отправляемся на пешеходную экскурсию по историческому центру Самарканда.

Самарканд - столица империи Тамерлана и один из самых красивых городов Великого шёлкового пути! Этот город внесён в список Всемирного наследия Юнеско со статусом Перекрёсток культур.

Его невероятные медресе, мечети и мавзолеи, покрытые восточными узорами, пёстрые торговые ряды и колоритные жители с их южным гостеприимством и темпераментом производят по-настоящему яркое впечатление.

Начнем знакомство с Мавзолея Гур-Эмир семейной усыпальнице династии Тимуридов, где под исполинским лазоревым куполом покоятся сам Тамерлан, его наставники, сыновья и внуки. Это место не очень популярно у туристов из-за мистических легенд о могиле Тамерлана.

Далее прогуляемся до Площади Регистан это самый узнаваемый символ Самарканда — архитектурный комплекс, образованный тремя нарядными медресе Xvxvii вв: Тилля-Кари, Шердор с мозаичными то ли тиграми, то ли львами на фасаде и медресе Улугбека, одно из старейших духовных училищ в Средней Азии.

А вечером старинные стены оживают благодаря подсветке, и здесь же проходит мультимедийное шоу. Очень рекомендую сходить вечером!

Далее прогуляемся по знаменитой Ташкентской улице, зайдем в ремесленные мастерские и пообедаем.

Далее идем к Мечети Биби-Ханым - эту крупнейшую в Средней Азии мечеть Тимур построил после своего триумфального индийского похода и назвал в честь любимой жены. По одной из легенд строительство заказывала сама Биби-Ханым, желая сделать мужу сюрприз, но вышел не подарок, а скандал — молодой зодчий влюбился в красавицу и нарочно затягивал работы, за что в итоге был казнён.

И конечно посетим знаменитый Сиабский базар! Он раскинулся почти у самых стен мечети. Это не просто базар, а местная достопримечательность. Торговля в этом месте процветала издревле, а сейчас гости могут окунуться в гастрономический мир Узбекистана!

На базаре экскурсия заканчивается и вы сможете без ограничения времени здесь погулять. После свободное время (рекомендуем сходить к площади Регистан на световое шоу)

Ночь в отеле Самарканда

Самарканд! Город голубых куполов и пестрых рынковСамарканд! Город голубых куполов и пестрых рынковСамарканд! Город голубых куполов и пестрых рынков
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Таинственный Шахи-Зинда, фабрики и обсерватория

Завтрак в отеле, выезд из отеля с вещами

Сегодня нас ждет самый таинственный и впечатляющий памятник средневековой архитектуры - Шахи Зинда.

Хранилище многовековой истории древнего Самарканда. Лазуритовые лабиринты из камня, хранящие судьбы поколений. Здесь каждый зал звучит шепотом легенд, а стены, будто страницы старой книги, рассказывают истории прошлого.

Восток прочно ассоциируется с коврами. Они есть в каждом доме, и ими даже часто застилают гаражи. Такие традиции. Поэтому не удивительно, что фабрика Худжум у нас в списке обязательных для посещения мест в Самарканде. Зайдя в холл фабрики вы ощутите себя как в музее! А история и ремесло изготовления ковра впечатлит вас!

Далее мы посетим уникальное место - Обсерваторию Улугбека, созданную в 1420-х годах тимуридским астрономом Мирзо Улугбеком, она является историческим памятником и одной из лучших обсерваторий в исламском мире.

Еще одно интересное местечко для вас - фабрика Мерос, где занимаются бумажным производством в соответствии с древними традициями ремесленников. Здесь мы увидим как изготавливали бумагу с самого начала процесса, также можно приобрести местные изделия на память.

После мы выезжаем в сторону Бухары и по дороге нас ждет еще одно интересное местечко - Гиждуван!

Это один из древнейших керамических центров Узбекистана. Зародившись много веков назад, гиждуванская керамика сохранила традиционные формы и орнамент и по сей день!

У гиждуванской керамики есть секрет: при замесе в глину добавляют камышовый пух. Во время обжига он сгорает и оставляет в стенках изделий много мелких полостей. Так посуда получается лёгкой и долго сохраняет тепло.

Прибытие в Бухару, заселение в отель

Ночь в отеле Бухары

Таинственный Шахи-Зинда, фабрики и обсерваторияТаинственный Шахи-Зинда, фабрики и обсерваторияТаинственный Шахи-Зинда, фабрики и обсерватория
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Древняя Бухара - медресе, мечети и минареты

Завтрак в отеле

Сегодня нас ждет знакомство с древней Бухарой (пешеходная экскурсия), которая уже более 2500 лет была не только центром торговли, но и центром образования, ремесла и религии. Поэтому большую часть центра города занимают бывшие медресе, мечети и конечно же Арк (бывший эмирский замок).

Через дорогу расположилась мечеть Боло-Хауз, в которой молился эмир.

Боло-Хауз напоминает о времени, когда площадь Регистан была сердцем города, где встречались эмир и народ, звучали молитвы и кипела жизнь. Это какой-то сказочный дворец Шахерезады. Каменные ступени, спускающиеся к водоёму, 20 летящих колонн, увенчанных сталактитами, потолок с цветочным орнаментом, гипнотизирующий всех на него смотрящих… Одно из самых красивых зданий в городе!

Далее мы зайдем в Мавзолей Саманидов - он был построен в конце Ix века и чудом уцелел после нашествия армии Чингисхана. Его засыпали песком, чтобы скрыть от разрушения, поэтому он дошёл до нас почти в неизменном виде. Фишка мавзолея — его кирпичная кладка. Обязательно рассмотрите каменные узоры внимательно!

После прогуляемся до Пои-Калян!

Говорят, что не увидеть Пои-Калян, значит не увидеть Бухары. Комплекс состоит из трёх сооружений Xii-Xvi веков: минарет Калян, мечеть Калян и медресе Мири Араб.

Минарет Калян — величественная колонна города, видимая с любой точки. Здесь муэдзин поднимался на вершину, чтобы возвестить о молитве. Это самое древнее здание на площади, оно было построено в 1127 году и за 900 лет ни разу не ремонтировалось.

Особое значение в жизни города имеют торговые купола, расположенные от площади Ляби-хауз до площади Регистан.

Три сохранившихся главных пассажа — Токи Саррофон, Токи Тельпакфурушон, Токи Заргарон - мы пройдем по прохладным улочкам старинных базаров и окунемся в колорит Узбекистана: з. апах корицы, меда и смол, звон монет и голос торговцев, который будто пишет музыку улицам.

И выйдем в живописное местечко Ляби- Хауз, куда тянуло всех спасаться от зноя, в тень вековых тутовых деревьев, обрамляющих, словно ожерелье, прекрасный водоем. Именно здесь люди спасались от зноя, здесь расцветали базары, чайханы, лавки цирюльников и проходили грандиозные празднества. А вечером, сидя в тени деревьев, можно услышать легенды о купцах и странниках — шепот прошлого превращается в сладкую историю, которую хочется повторять снова и снова.

Здесь наша экскурсия заканчивается. По желанию вы можете посетить Фольклорное шоу в медресе Надир Диван-беги это лучший способ познакомиться с танцевальными традициями Узбекистана.

Шоу проходит во внутреннем дворе исторического памятника Xvii века по вечерам поэтому гости могут поужинать в приятной средневековой обстановке, наблюдая грандиозную постановку (за доп. плату по желанию)

Ночь в отеле Бухары

Древняя Бухара - медресе, мечети и минаретыДревняя Бухара - медресе, мечети и минаретыДревняя Бухара - медресе, мечети и минареты
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

День для шопинга и развлечений

Завтрак в отеле

Выселение из отеля до 12.00

Сегодня наш тур заканчивается, и желающие могут остаться в Бухаре, чтобы самостоятельно погулять по старинным улочкам. И это моя личная рекомендация, так как именно Бухара имеет самый большой и развитый исторический центр. Здесь множество интересных заведений и магазинов с местными брендами (модницы оценят).

Ну и конечно базары, побродить самостоятельно, поторговаться и накупить ярких вещичек!

Также желающие могут поехать далее путешествовать в Хиву, но надо иметь ввиду, дорога длительная. В Хиву ходят поезда, а также можно уехать на трансфере.

Если в группе будет от 3-4 человек, желающих поехать в Хиву, мы организуем вам экскурсию (за доп. плату).

Вылеты рассматривайте из Бухары, также можно уехать на поезде до Самарканда и Ташкента и оттуда вылететь. Из Хивы тоже можно улететь.

День для шопинга и развлеченийДень для шопинга и развлеченийДень для шопинга и развлечений
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт на весь экскурсионный маршрут
  • Проживание (двухместное) в отелях 2 ночи Ташкент, 2 ночи Самарканд, 2 ночи Бухара (1 - ый день с ранним заселением). Если вы путешествуете один/одна, то предлагаем разместиться в номере с таким же участником тура, по гендерному признаку и емли такой есть. Если участника для размещения нет, то оформляется одноместное размещение с доплатой)
  • Завтраки в отеле
  • Обеды в экскурсионные дни (5 обедов)
  • Гид на русском языке и экскурсии по городам
  • Билеты на скоростной поезд Ташкент-Самарканд (эконом класс)
  • Входные билеты на локации
  • Билет на канатную дорогу Амирсой в горах
  • Помощь в подборе билетов при необходимости
  • Общий чат участников, где будут даны полезные рекомендации для путешествия и наша постоянная помощь и поддержка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Авиаперелет международный
  • Ужины
  • Одноместное размещение 17 000р
О чём нужно знать до поездки

Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, изменения условий работы мест посещения, иных обстоятельств.

Перед туром мы создадим чат, где организатор напишет все подробности путешествия, скинет памятку по сборам.

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Виза и Документы

Для граждан России въезд возможен по действующему загранпаспорту. Для детей тоже нужен загранпаспорт.

Виза для въезда Не Нужна. Медицинская страховка оформляется по желанию гостя.

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Проживание

Для наших гостей мы выбираем хорошие, проверенные отели с высоким рейтингом. Удобные по расположению и для размещения групп туристов.

Цена указана при двухместном размещении. Трехместное размещение по запросу. Если вы путешествуете один/одна, то оплачивается одноместное размещение +17000р за 6 ночей. Если будет возможность подселения к другому участнику тура, подходящему по гендерному признаку и также желающему подселение, то мы разместим вас вместе.

Раннее заселение благодаря этому вы можете прилететь за сутки до тура, заселиться и отдохнуть перед началом экскурсии. Это позволит избежать опозданий из-за задержек рейсов, а также усталости в первый день после дороги.

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Оплата/Деньги В Тур

На сайте вы оплачиваете 15% от цены тура - это ваша гарантия и забронированное за вами место в туре.

Остаток стоимости вы оплачиваете на организационной встрече в первый день тура, наличными в рублях. Также можно оплатить в долларах или узбекских сумах по согласованию.

С собой на личные расходы вы можете привезти рубли/доллары/евро для обмена на местную валюту.

Что выгоднее привозить вы можете рассчитать самостоятельно, посмотрев актуальный курс в интернете. Выгода валюты зависит в большей части от того, почем вы ее купили.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать, дорогие гости! ⠀ ⠀ 7 лет я жила и встречала гостей в солнечной Турции, вела там очень необычные экскурсии по Стамбулу и в сторону пролива Дарданеллы. ⠀ А далее
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я, и моя команда, разработали красивые и комфортные маршруты по Северному Кавказу - Дагестан, Чечня и Северная Осетия! Дальше мы расширили направления в солнечную Грузию, колоритный Азербайджан и ароматную Армению! Все маршруты мы неоднократно испытывали, корректировали, собирали обратную связь от наших дорогих гостей, поэтому теперь уверены, что наши путешествия подарят Вам отличные виды, эмоции, комфорт и наслаждение! Мы подбирали живописные и разнообразные локации, чтобы в туре была и историческая часть, и жизнь в горах и шикарные красивые виды. Строили комфортные маршруты, чтобы проводить как можно меньше времени в переездах, а больше гулять и наслаждаться. Вся наша команда - гиды, водители и тур-лидеры - ответственные, веселые и интересные люди, которые стараются сделать ваш отпуск беззаботным и познавательным! Будем рады видеть Вас в наших турах ☺️

Тур входит в следующие категории Ташкента

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