Альберт — ваша команда гидов в Ташкенте

Провели экскурсии для 499 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Альберт, я родился и живу в Ташкенте. С 2020 года работаю в сфере туристического трансфера. Специализируюсь на встречах в аэропорту, поездках на винодельни, оленьи фермы и по другим популярным направлениям. Всегда доброжелателен, внимателен и вежлив с гостями. Работаю с командой гидов.