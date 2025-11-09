Мои заказы

Выходные в вашем темпе: Старый Ташкент, склоны Тянь-Шаня, символы Самарканда

Полюбоваться архитектурой 2 городов, пообедать в центре плова и провести день в горах
Приглашаю вас в самобытный Узбекистан, где высятся купола и минареты, а яркие мозаики складываются в витиеватые орнаменты.

Мы начнём в самом сердце страны — Ташкенте — и увидим главные символы Старого
читать дальше

города: зайдём на рынок «Чорсу», исследуем комплекс Хазрет Имам, пообедаем в центре плова.

Возьмём небольшую передышку от шума восточных улиц и поднимемся на склоны Западного Тянь-Шаня: отдохнём в окружении исполинских гор Амирсоя и Чимгана, восхитимся бирюзой Чарвака.

Напоследок изучим визитные карточки настоящего оазиса — Самарканда: рассмотрим архитектуру Регистана, усыпальницы Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум, Сиабский базар и обсерваторию Улугбека.

Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 3+

Программа тура по дням

1 день

Старый Ташкент

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель, а затем пойдём гулять. Во время экскурсии осмотрим все главные достопримечательности Старого Ташкента: рынок «Чорсу», комплекс Хазрет Имам, телебашню, «Ташкент-Сити», парк аттракционов Magic City. Пообедаем в центре плова и посетим любые локации по вашему желанию.

2 день

Склоны Тянь-Шаня

Второй день посвятим склонам Западного Тянь-Шаня. Полюбуемся панорамами исполинских гор и Чарвакского водохранилища. Посетим курорты Амирсой и Чимган. Вечером вернёмся в столицу.

3 день

Архитектура Самарканда

Весь день проведём в великолепном Самарканде. Увидим все визитные карточки города-оазиса: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, некрополь Шахи-Зинда, Сиабский базар, обсерваторию Улугбека. Вечером доставим вас к аэропорту Ташкента и попрощаемся.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 1 обед
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание (кроме 1 обеда)
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Ташкента, вечер, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт
Альберт — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 499 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Альберт, я родился и живу в Ташкенте. С 2020 года работаю в сфере туристического трансфера. Специализируюсь на встречах в аэропорту, поездках на винодельни, оленьи фермы и по другим популярным направлениям. Всегда доброжелателен, внимателен и вежлив с гостями. Работаю с командой гидов.
