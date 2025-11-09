Встретим вас у аэропорта и доставим в отель, а затем пойдём гулять. Во время экскурсии осмотрим все главные достопримечательности Старого Ташкента: рынок «Чорсу», комплекс Хазрет Имам, телебашню, «Ташкент-Сити», парк аттракционов Magic City. Пообедаем в центре плова и посетим любые локации по вашему желанию.
2 день
Склоны Тянь-Шаня
Второй день посвятим склонам Западного Тянь-Шаня. Полюбуемся панорамами исполинских гор и Чарвакского водохранилища. Посетим курорты Амирсой и Чимган. Вечером вернёмся в столицу.
3 день
Архитектура Самарканда
Весь день проведём в великолепном Самарканде. Увидим все визитные карточки города-оазиса: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, некрополь Шахи-Зинда, Сиабский базар, обсерваторию Улугбека. Вечером доставим вас к аэропорту Ташкента и попрощаемся.
Завершение: Аэропорт Ташкента, вечер, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Альберт — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 499 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Альберт, я родился и живу в Ташкенте. С 2020 года работаю в сфере туристического трансфера. Специализируюсь на встречах в аэропорту, поездках на винодельни, оленьи фермы и по другим популярным направлениям. Всегда доброжелателен, внимателен и вежлив с гостями. Работаю с командой гидов.