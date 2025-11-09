Мои заказы

Узбекистан сквозь века: экскурсии, прогулка в горах Тянь-Шаня и путешествие в Кокандское ханство

Побывать в Институте Солнца, увидеть древние мечети и медресе и заглянуть в «поющую пещеру»
Приглашаем в путешествие по страницам волшебной сказки Востока. Начнём нашу историю с Ташкента.

Вы не только прогуляетесь по атмосферным улочкам и увидите отделанные мозаикой мечети, но и осмотрите католический костёл, узнаете,
читать дальше

как со столицей связан Николай Романов и почему город получил звание хлебного. Исследуем и природные жемчужины.

Вы полюбуетесь горами западного Тянь-Шаня и Чарвакским озером и погуляете по лесу Сукок, отыщите петроглифы и услышите, как «поёт» пещера. А ещё осмотрите памятники истории в Коканде и понаблюдаете за работой керамистов в Ришане.

Конечно же, восхититесь архитектурными шедеврами Бухары и Самарканда и сделаете множество красивых снимков.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

По запросу экскурсии можно провести на английском языке.

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Микроавтобус Chevrolet, Toyota Hiace или Hyundai H-1. Между городами будем передвигаться на поезде, билеты включены в стоимость.

Возраст участников. От 7 лет.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.

Тур доступен для бронирования в любой день

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ташкентом

Встретим вас в аэропорту или на вокзале и начнём обзорную экскурсию. Вы пройдёте по старинным улочкам, увидите мечети и медресе, а также посетите необычные для этого региона православный собор и католический костёл. Узнаете, как в Туркестан попал великий князь Николай Романов, почему Ташкент называют хлебным городом и много других интересных фактов.

Побываем на площади Хазрати Имам, полюбуемся белой мечетью Минор с изящной отделкой, увидим памятник «Мужество» и узнаем, какому событию он посвящён и какое значение имеет для горожан. Осмотрим дворец князя Николая Романова, Успенский кафедральный собор 19 века, католический костёл Святейшего Сердца Иисуса и медресе Кукельдаш. Поговорим о религиозном образовании в этом регионе, а ещё заглянем на площадь Дружбы народов.

Знакомство с Ташкентом
2 день

Горный Узбекистан

Сегодня отправимся в горы. Побываем на горнолыжных курортах «Амирсай», «Бельдерсай» и «Чимган», поднимемся по канатной дороге наверх и полюбуемся панорамой Тянь-Шаня и вершиной Большой Чимган. Остановимся у озера Чарвак и Чаткальской горной реки, отыщем петроглифы — наскальные рисунки, и отдохнём в тени вековых чинар. Летом желающие смогут о искупаться в Чарвакском озере.

Горный Узбекистан
3 день

Институт Солнца и лес Сукок

Позавтракаем и поедем в Институт Солнца, где находится одна из двух гигантских солнечных печей в мире. Вы узнаете принцип работы печи, увидите гелиоконцентратор, собранный из 10 700 зеркал, и, если захотите, сможете подняться наверх, чтобы сделать снимки с видом на зеркальную поверхность и окружающие горы.

В Паркенте попробуете кук-самсу из тандыра, приготовленную с травами, включая мадору, мяту-ялпиз, щавель и шпинат. По желанию можно будет попробовать самсу с тыквой, мясом и другими сезонными начинками. Оплачивается дополнительно.

Дальше поедем в лес Сукок, по хвойным зарослям доберёмя до «поющей пещеры», рядом с которой слышен шум воды, бурлящей под землёй. Затем вас ждёт несложный треккинг через скалистый участок, откуда открываются панорамные виды на горы Сукока.

Институт Солнца и лес Сукок
4 день

Кокандское ханство и гончарные традиции Риштана

Вас ждёт путешествие в Коканд — город с богатой историей, где сохранились дворцы, мечети и медресе. Путь наш пройдёт через живописную Ферганскую долину и перевал Камчик на высоте 2268 метров. Осмотрим дворец Худояр-хана — роскошную резиденцию последних правителей Кокандского ханства. Изучим резные украшения и росписи на стенах и познакомимся с традициями среднеазиатской архитектуры. Увидим соборную мечеть Джами и медресе Нарбута-бия — крупнейшее в городе.

Следующая локация — древний город Риштан, центр керамического искусства. Вы посетите гончарные мастерские, расположенные в уникальных двухэтажных зданиях, где ни одно оформление не повторяется. Увидите, как ремесленники создают настоящие шедевры.

Кокандское ханство и гончарные традиции Риштана
5 день

Самарканд сквозь века: архитектура, наука и легенды

Переедем в Самарканд. На экскурсии вы узнаете о его роли на Великом шёлковом пути, об эпохе Амира Темура (Тамерлана) и увидите памятники, созданные при его династии. Побываете на площади Регистан, осмотрите медресе Улугбека, медресе Шер-Дор и медресе Тилла-Кори.

Исследуете мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу династии Тимуридов. Полюбуетесь мечетью Биби-Ханум и узнаете, почему её называют символом любви. Посетите загадочный некрополь Шахи-Зинда и древнюю обсерваторию Улугбека, где астроном Мирзо Улугбек сумел вычислить координаты 1018 звёзд с точностью, подтверждённой современными исследованиями.

Осмотрите захоронение святого Даниила — место, священное для представителей иудаизма, ислама и христианства. Гид расскажет легенду о высохшем фисташковом дереве, которое расцвело после визита патриарха Алексия II в 1996 году.

Самарканд сквозь века: архитектура, наука и легенды
6 день

Бухара: город с тысячелетней историей

Прибудем в Бухару. Здесь особенно ярко ощущается связь времён, а на улочках Старого города можно найти следы каждой эпохи. Увидим мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, мечеть Боло-Хауз и крепость Арк. Полюбуемся комплексом Пои-Калян, медресе Улугбека и Абдуллазиз-хана.

Заглянем в старинные торговые купола, где кипела жизнь ещё во времена Великого шёлкового пути, когда в город прибывали караваны с купцами. Восхитимся мечетью Магоки-Аттари, одной из старейших в Бухаре, и ансамблем Ляби-Хауз.

На этом наш тур завершён, мы доставим вас в аэропорт или на вокзал в Ташкенте.

Бухара: город с тысячелетней историей

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Услуги индивидуального гида
  • Регистрация, налоги и сборы
  • Билеты на поезда
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $80
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, встретим вас в аэпопорту или на ж/д вокзале, время по договорённости
Завершение: Ташкент, доставим в аэропорт или на ж/д вокзал, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 4274 туристов
Всем привет. Меня зовут Константин, я профессиональный гид-экскурсовод, а также представляю дружественную команду гидов-экскурсоводов. С радостью проведем вам экскурсию на высшем уровне, расскажем о богатой истории и традициях нашего края,
читать дальше

покажем самые красивые места нашего Узбекистана. Экскурсии мы проводим на русском и английском языках. Приезжайте в Узбекистан на классные и увлекательные экскурсии. Получайте незабываемые впечатления. С нашей стороны мы сделаем всё, чтобы вам было комфортно, безопасно и интересно.

Задать вопрос

