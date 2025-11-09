Встретим вас в аэропорту или на вокзале и начнём обзорную экскурсию. Вы пройдёте по старинным улочкам, увидите мечети и медресе, а также посетите необычные для этого региона православный собор и католический костёл. Узнаете, как в Туркестан попал великий князь Николай Романов, почему Ташкент называют хлебным городом и много других интересных фактов.

Побываем на площади Хазрати Имам, полюбуемся белой мечетью Минор с изящной отделкой, увидим памятник «Мужество» и узнаем, какому событию он посвящён и какое значение имеет для горожан. Осмотрим дворец князя Николая Романова, Успенский кафедральный собор 19 века, католический костёл Святейшего Сердца Иисуса и медресе Кукельдаш. Поговорим о религиозном образовании в этом регионе, а ещё заглянем на площадь Дружбы народов.