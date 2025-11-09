Вы не только прогуляетесь по атмосферным улочкам и увидите отделанные мозаикой мечети, но и осмотрите католический костёл, узнаете,
Описание тура
Организационные детали
По запросу экскурсии можно провести на английском языке.
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Микроавтобус Chevrolet, Toyota Hiace или Hyundai H-1. Между городами будем передвигаться на поезде, билеты включены в стоимость.
Возраст участников. От 7 лет.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.
Программа тура по дням
Знакомство с Ташкентом
Встретим вас в аэропорту или на вокзале и начнём обзорную экскурсию. Вы пройдёте по старинным улочкам, увидите мечети и медресе, а также посетите необычные для этого региона православный собор и католический костёл. Узнаете, как в Туркестан попал великий князь Николай Романов, почему Ташкент называют хлебным городом и много других интересных фактов.
Побываем на площади Хазрати Имам, полюбуемся белой мечетью Минор с изящной отделкой, увидим памятник «Мужество» и узнаем, какому событию он посвящён и какое значение имеет для горожан. Осмотрим дворец князя Николая Романова, Успенский кафедральный собор 19 века, католический костёл Святейшего Сердца Иисуса и медресе Кукельдаш. Поговорим о религиозном образовании в этом регионе, а ещё заглянем на площадь Дружбы народов.
Горный Узбекистан
Сегодня отправимся в горы. Побываем на горнолыжных курортах «Амирсай», «Бельдерсай» и «Чимган», поднимемся по канатной дороге наверх и полюбуемся панорамой Тянь-Шаня и вершиной Большой Чимган. Остановимся у озера Чарвак и Чаткальской горной реки, отыщем петроглифы — наскальные рисунки, и отдохнём в тени вековых чинар. Летом желающие смогут о искупаться в Чарвакском озере.
Институт Солнца и лес Сукок
Позавтракаем и поедем в Институт Солнца, где находится одна из двух гигантских солнечных печей в мире. Вы узнаете принцип работы печи, увидите гелиоконцентратор, собранный из 10 700 зеркал, и, если захотите, сможете подняться наверх, чтобы сделать снимки с видом на зеркальную поверхность и окружающие горы.
В Паркенте попробуете кук-самсу из тандыра, приготовленную с травами, включая мадору, мяту-ялпиз, щавель и шпинат. По желанию можно будет попробовать самсу с тыквой, мясом и другими сезонными начинками. Оплачивается дополнительно.
Дальше поедем в лес Сукок, по хвойным зарослям доберёмя до «поющей пещеры», рядом с которой слышен шум воды, бурлящей под землёй. Затем вас ждёт несложный треккинг через скалистый участок, откуда открываются панорамные виды на горы Сукока.
Кокандское ханство и гончарные традиции Риштана
Вас ждёт путешествие в Коканд — город с богатой историей, где сохранились дворцы, мечети и медресе. Путь наш пройдёт через живописную Ферганскую долину и перевал Камчик на высоте 2268 метров. Осмотрим дворец Худояр-хана — роскошную резиденцию последних правителей Кокандского ханства. Изучим резные украшения и росписи на стенах и познакомимся с традициями среднеазиатской архитектуры. Увидим соборную мечеть Джами и медресе Нарбута-бия — крупнейшее в городе.
Следующая локация — древний город Риштан, центр керамического искусства. Вы посетите гончарные мастерские, расположенные в уникальных двухэтажных зданиях, где ни одно оформление не повторяется. Увидите, как ремесленники создают настоящие шедевры.
Самарканд сквозь века: архитектура, наука и легенды
Переедем в Самарканд. На экскурсии вы узнаете о его роли на Великом шёлковом пути, об эпохе Амира Темура (Тамерлана) и увидите памятники, созданные при его династии. Побываете на площади Регистан, осмотрите медресе Улугбека, медресе Шер-Дор и медресе Тилла-Кори.
Исследуете мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу династии Тимуридов. Полюбуетесь мечетью Биби-Ханум и узнаете, почему её называют символом любви. Посетите загадочный некрополь Шахи-Зинда и древнюю обсерваторию Улугбека, где астроном Мирзо Улугбек сумел вычислить координаты 1018 звёзд с точностью, подтверждённой современными исследованиями.
Осмотрите захоронение святого Даниила — место, священное для представителей иудаизма, ислама и христианства. Гид расскажет легенду о высохшем фисташковом дереве, которое расцвело после визита патриарха Алексия II в 1996 году.
Бухара: город с тысячелетней историей
Прибудем в Бухару. Здесь особенно ярко ощущается связь времён, а на улочках Старого города можно найти следы каждой эпохи. Увидим мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, мечеть Боло-Хауз и крепость Арк. Полюбуемся комплексом Пои-Калян, медресе Улугбека и Абдуллазиз-хана.
Заглянем в старинные торговые купола, где кипела жизнь ещё во времена Великого шёлкового пути, когда в город прибывали караваны с купцами. Восхитимся мечетью Магоки-Аттари, одной из старейших в Бухаре, и ансамблем Ляби-Хауз.
На этом наш тур завершён, мы доставим вас в аэропорт или на вокзал в Ташкенте.
Стоимость тура
|Стандартный билет
|$700
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
- Услуги индивидуального гида
- Регистрация, налоги и сборы
- Билеты на поезда
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $80