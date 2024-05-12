Путешествие по Узбекистану: от Ташкента до Бухары
Авторский тур в Ташкенте

Узнать тайны известных усыпальниц и познакомиться с национальными ремёслами

Солнечный Узбекистан, встречай! Отправляемся в путешествие по древним центрам страны. На комфортном скоростном поезде будем передвигаться из Ташкента в Самарканд, а затем в Бухару.

Полюбуемся величественными архитектурными ансамблями, побываем в мавзолеях и увидим, чем живёт старый Ташкент и современная часть столицы. Заглянем в гости к ремесленникам и попробуем блюда знаменитого Среднеазиатского центра плова.
Путешествие по Узбекистану: от Ташкента до Бухары
Путешествие по Узбекистану: от Ташкента до Бухары
Путешествие по Узбекистану: от Ташкента до Бухары
Ближайшие даты:
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
9
июн
16
июн
23
июн
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 575
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Свободные шорты;
Джинсы или брюки; для дам – юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Лёгкий головной убор;
Солнцезащитные очки (и солнцезащитный крем);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки. Подойдут сандалии и лёгкие кроссовки.)
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.

Документы:

Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.

Для граждан ещё более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.

Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.

Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.

Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.

Организация:

Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.

Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.

Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента, в офисах мобильных операторов, в гостиницах «International Hotel Tashkent» и «Саехат».

Проживание. Отели в Ташкенте — «Hyatt Regency» 5* или аналогичные; в Самарканде — «Hilton Garden Hotel» 4* или аналогичные; в Бухаре — «Windham Bukhara Hotel» 4*. Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены только завтраки в 3-ий, 4-ый, 5-ый, 6-ой и 7-ой дни; завтрак и обед во 2-ой день. При длительных переездах возможны обеды в дороге (в ланч-боксах).

Уровень сложности. Программа предусматривает длительные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания. В небольших поселках и отдалённых горных районах Интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую SIM-карту.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Ташкент: свободный день

Вас приветствует Узбекистан! Встретимся в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу (с 14:00). Разместившись, вы сможете самостоятельно погулять по Ташкенту или просто отдохнуть после перелёта.

Прилёт в Ташкент: свободный деньПрилёт в Ташкент: свободный деньПрилёт в Ташкент: свободный деньПрилёт в Ташкент: свободный день
2 день

Ташкент: старый город и современная часть столицы

Сегодня начинаем знакомиться со столицей Узбекистана. Отправляемся исследовать старый Ташкент: посетим площадь Хаст-Имам, возникшую возле могилы одного из первых имамов Ташкента Хазрати Имама, увидим медресе Баракхан, Кукельдаш и мавзолей Каффаля Шаши, заглянем на самый старый базар города — Чорсу.

После этого нас ждёт обед в знаменитом среднеазиатском центре плова «Беш Козон», а затем продолжим исследовать Ташкент: погуляем по современной части столицы. Посетим площадь Независимости и сквер Амира Темура.

Ташкент: старый город и современная часть столицыТашкент: старый город и современная часть столицыТашкент: старый город и современная часть столицыТашкент: старый город и современная часть столицы
3 день

На поезде в Самарканд

Уже в 06:40 поедем на вокзал, чтобы оттуда на скоростном поезде домчать до Самарканда.

В 11:00 начнётся экскурсия по городу. Отправимся на самую известную площадь Центральной Азии — Регистан. Увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Затем посетим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амир Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами. Далее нас ждёт архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека.

Заселимся в отель и переночуем.

На поезде в СамаркандНа поезде в СамаркандНа поезде в СамаркандНа поезде в СамаркандНа поезде в Самарканд
4 день

Музей истории "Афросиаб", деревня ремесленников "Конигил" и винзавод "Багизаган"

Встаём рано и после завтрака продолжаем изучать достопримечательности Самарканда. Первым делом посетим музей истории «Афросиаб». Он посвящен истории города и его окрестностей. Также заглянем в музей обсерватории Улугбека, а затем отправимся в деревню ремесленников «Конигил». Здесь побываем на производстве самаркандской шёлковой бумаги и в керамических мастерских.

Завершим экскурсию на винзаводе «Багизаган». Вы узнаете, как перерабатывают виноград и погрузитесь в процесс изготовления напитка. Обязательно попробуем местную продукцию в дегустационном зале.

Вернёмся в гостиницу.

Музей истории "Афросиаб", деревня ремесленников "Конигил" и винзавод "Багизаган"Музей истории "Афросиаб", деревня ремесленников "Конигил" и винзавод "Багизаган"Музей истории "Афросиаб", деревня ремесленников "Конигил" и винзавод "Багизаган"Музей истории "Афросиаб", деревня ремесленников "Конигил" и винзавод "Багизаган"Музей истории "Афросиаб", деревня ремесленников "Конигил" и винзавод "Багизаган"Музей истории "Афросиаб", деревня ремесленников "Конигил" и винзавод "Багизаган"
5 день

Переезд в Бухару

Едем в Бухару на поезде.

По приезде отправимся к архитектурному ансамблю Ляби-Хауз, созданному в XVI-XVII веках. Осмотрим медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим первую часть экскурсионной программы по Бухаре посещением торгового квартала XVI века, где располагаются мастерские народных ремёсел.

Заселимся в отель и переночуем.

Переезд в БухаруПереезд в БухаруПереезд в БухаруПереезд в БухаруПереезд в БухаруПереезд в Бухару
6 день

Экскурсия по Бухаре

Продолжаем знакомиться со знаковыми локациями Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз.
Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека. Заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса и суфийского комплекса Бахауддина Накшбанда, ставшего важной святыней для последователей ислама. Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.

Вернёмся в гостиницу.

Экскурсия по БухареЭкскурсия по БухареЭкскурсия по БухареЭкскурсия по БухареЭкскурсия по БухареЭкскурсия по Бухаре
7 день

Окончание тура

После завтрака отвезём вас в аэропорт Бухары. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (завтраки в 3-ий, 4-ый, 5-ый, 6-ой и 7-ой дни завтрак и обед во 2-ой день)
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Ж. - д. билеты экономкласса на скоростной поезд «Афросиаб» (Ташкент - Самарканд, Самарканд - Бухара)
  • Вода на каждый день тура
  • Обед в «Беш Козон»
  • Сувениры
  • Дегустация вин на винзаводе «Багизаган»
  • Дегустация чая в чайном доме «Пряности Шелкового пути»
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Ташкента и обратно из Бухары
  • Входные билеты в музеи и на территории памятников
  • Питание не указанное в программе
  • Страховка на сумму 40 000 $
  • Одноместное размещение - 410 $
  • Ж. - д. билеты бизнес-класса на скоростной поезд «Афросиаб» - 80 $ с человека за тур
  • Дополнительная ночь в Ташкенте по прибытии:
  • Одноместный номер - 215 $ за сутки
  • Двухместный - 240 $ за сутки
  • Дополнительная ночь в Бухаре:
  • Одноместный номер - 130 $ за сутки
  • Двухместный - 150 $ за сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыМедресе КукельдашПопулярные местаБухараСамарканд

Похожие туры из Ташкента

Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
25 отзывов
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
13 мая
20 мая
22 мая
27 мая
$480 за человека
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Ташкент, аэропорт, утро
18 мая
26 мая
27 мая
28 мая
100 000 за человека
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Аэропорт Ташкента
14 сен
13 окт
30 окт
$915 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента
All Airlines
ХорошоТам