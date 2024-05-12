Узнать тайны известных усыпальниц и познакомиться с национальными ремёслами
Полюбуемся величественными архитектурными ансамблями, побываем в мавзолеях и увидим, чем живёт старый Ташкент и современная часть столицы. Заглянем в гости к ремесленникам и попробуем блюда знаменитого Среднеазиатского центра плова.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 575
Описание
Организационные детали
Список вещей:
Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Свободные шорты;
Джинсы или брюки; для дам – юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Лёгкий головной убор;
Солнцезащитные очки (и солнцезащитный крем);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки. Подойдут сандалии и лёгкие кроссовки.)
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.
Документы:
Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.
Для граждан ещё более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.
Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.
Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.
Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.
Организация:
Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.
Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.
Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента, в офисах мобильных операторов, в гостиницах «International Hotel Tashkent» и «Саехат».
Проживание. Отели в Ташкенте — «Hyatt Regency» 5* или аналогичные; в Самарканде — «Hilton Garden Hotel» 4* или аналогичные; в Бухаре — «Windham Bukhara Hotel» 4*. Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены только завтраки в 3-ий, 4-ый, 5-ый, 6-ой и 7-ой дни; завтрак и обед во 2-ой день. При длительных переездах возможны обеды в дороге (в ланч-боксах).
Уровень сложности. Программа предусматривает длительные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания. В небольших поселках и отдалённых горных районах Интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую SIM-карту.
Программа тура по дням
Прилёт в Ташкент: свободный день
Вас приветствует Узбекистан! Встретимся в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу (с 14:00). Разместившись, вы сможете самостоятельно погулять по Ташкенту или просто отдохнуть после перелёта.
Ташкент: старый город и современная часть столицы
Сегодня начинаем знакомиться со столицей Узбекистана. Отправляемся исследовать старый Ташкент: посетим площадь Хаст-Имам, возникшую возле могилы одного из первых имамов Ташкента Хазрати Имама, увидим медресе Баракхан, Кукельдаш и мавзолей Каффаля Шаши, заглянем на самый старый базар города — Чорсу.
После этого нас ждёт обед в знаменитом среднеазиатском центре плова «Беш Козон», а затем продолжим исследовать Ташкент: погуляем по современной части столицы. Посетим площадь Независимости и сквер Амира Темура.
На поезде в Самарканд
Уже в 06:40 поедем на вокзал, чтобы оттуда на скоростном поезде домчать до Самарканда.
В 11:00 начнётся экскурсия по городу. Отправимся на самую известную площадь Центральной Азии — Регистан. Увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Затем посетим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амир Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами. Далее нас ждёт архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека.
Заселимся в отель и переночуем.
Музей истории "Афросиаб", деревня ремесленников "Конигил" и винзавод "Багизаган"
Встаём рано и после завтрака продолжаем изучать достопримечательности Самарканда. Первым делом посетим музей истории «Афросиаб». Он посвящен истории города и его окрестностей. Также заглянем в музей обсерватории Улугбека, а затем отправимся в деревню ремесленников «Конигил». Здесь побываем на производстве самаркандской шёлковой бумаги и в керамических мастерских.
Завершим экскурсию на винзаводе «Багизаган». Вы узнаете, как перерабатывают виноград и погрузитесь в процесс изготовления напитка. Обязательно попробуем местную продукцию в дегустационном зале.
Вернёмся в гостиницу.
Переезд в Бухару
Едем в Бухару на поезде.
По приезде отправимся к архитектурному ансамблю Ляби-Хауз, созданному в XVI-XVII веках. Осмотрим медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим первую часть экскурсионной программы по Бухаре посещением торгового квартала XVI века, где располагаются мастерские народных ремёсел.
Заселимся в отель и переночуем.
Экскурсия по Бухаре
Продолжаем знакомиться со знаковыми локациями Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз.
Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека. Заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса и суфийского комплекса Бахауддина Накшбанда, ставшего важной святыней для последователей ислама. Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.
Вернёмся в гостиницу.
Окончание тура
После завтрака отвезём вас в аэропорт Бухары. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (завтраки в 3-ий, 4-ый, 5-ый, 6-ой и 7-ой дни завтрак и обед во 2-ой день)
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Ж. - д. билеты экономкласса на скоростной поезд «Афросиаб» (Ташкент - Самарканд, Самарканд - Бухара)
- Вода на каждый день тура
- Обед в «Беш Козон»
- Сувениры
- Дегустация вин на винзаводе «Багизаган»
- Дегустация чая в чайном доме «Пряности Шелкового пути»
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Ташкента и обратно из Бухары
- Входные билеты в музеи и на территории памятников
- Питание не указанное в программе
- Страховка на сумму 40 000 $
- Одноместное размещение - 410 $
- Ж. - д. билеты бизнес-класса на скоростной поезд «Афросиаб» - 80 $ с человека за тур
- Дополнительная ночь в Ташкенте по прибытии:
- Одноместный номер - 215 $ за сутки
- Двухместный - 240 $ за сутки
- Дополнительная ночь в Бухаре:
- Одноместный номер - 130 $ за сутки
- Двухместный - 150 $ за сутки