Эта программа для тех, кто впервые оказался в Эдинбурге и хочет не просто увидеть знаменитые достопримечательности, но и понять город.
Мы пройдём по Королевской миле от Эдинбургского замка до Холирудского дворца, поговорим о королях, реформах, писателях и учёных и обсудим современную жизнь города. А ещё вы получите практические рекомендации, которые помогут уверенно ориентироваться в Эдинбурге.
Мы пройдём по Королевской миле от Эдинбургского замка до Холирудского дворца, поговорим о королях, реформах, писателях и учёных и обсудим современную жизнь города. А ещё вы получите практические рекомендации, которые помогут уверенно ориентироваться в Эдинбурге.
Описание экскурсии
Королевская миля — дорога через века
Мы пройдём по главной улице Старого города, которая соединяет Эдинбургский замок и Холирудский дворец. По пути рассмотрим самые важные исторические памятники и поговорим о событиях, определивших судьбу Шотландии.
Главные достопримечательности Эдинбурга
Вы увидите собор Святого Эгидия, кладбище Грэйфрайерс, Грассмаркет, старое здание Парламента, дом Джона Нокса, Холирудский дворец и руины аббатства. Каждое из этих мест хранит собственные истории, легенды и тайны.
Лучшие панорамы города
Поднимемся на холм Калтон, чтобы полюбоваться знаменитыми видами Эдинбурга, а завершим прогулку у величественного монумента Вальтеру Скотту — крупнейшего памятника писателю в Европе.
Темы
- Вы узнаете о королях, реформаторах, писателях, художниках и учёных, благодаря которым Шотландия оставила заметный след в мировой истории и культуре
- Килт, волынка, виски, хаггис и клетчатый тартан — поговорим о том, как появились самые известные символы Шотландии, какие мифы связаны с ними и какое место они занимают в современной культуре
- Обсудим повседневную жизнь города, особенности местного характера, современные традиции и взгляды шотландцев
- Также вы получите практические советы по самостоятельным прогулкам, интересным музеям, ресторанам, пабам и поездкам по окрестностям
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эдинбургского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Эдинбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 844 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я филолог по образованию, историк по призванию. Мой Эдинбург — это не только город-музей под открытым небом, прекрасные галереи и памятники, замечательные сады и скверы, но это
Входит в следующие категории Эдинбурга
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