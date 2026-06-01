Эта программа для тех, кто впервые оказался в Эдинбурге и хочет не просто увидеть знаменитые достопримечательности, но и понять город. Мы пройдём по Королевской миле от Эдинбургского замка до Холирудского дворца, поговорим о королях, реформах, писателях и учёных и обсудим современную жизнь города. А ещё вы получите практические рекомендации, которые помогут уверенно ориентироваться в Эдинбурге.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от £144 за экскурсию

Ваш гид в Эдинбурге

Описание экскурсии

Королевская миля — дорога через века

Мы пройдём по главной улице Старого города, которая соединяет Эдинбургский замок и Холирудский дворец. По пути рассмотрим самые важные исторические памятники и поговорим о событиях, определивших судьбу Шотландии.

Главные достопримечательности Эдинбурга

Вы увидите собор Святого Эгидия, кладбище Грэйфрайерс, Грассмаркет, старое здание Парламента, дом Джона Нокса, Холирудский дворец и руины аббатства. Каждое из этих мест хранит собственные истории, легенды и тайны.

Лучшие панорамы города

Поднимемся на холм Калтон, чтобы полюбоваться знаменитыми видами Эдинбурга, а завершим прогулку у величественного монумента Вальтеру Скотту — крупнейшего памятника писателю в Европе.

Темы

Вы узнаете о королях, реформаторах, писателях, художниках и учёных, благодаря которым Шотландия оставила заметный след в мировой истории и культуре

Килт, волынка, виски, хаггис и клетчатый тартан — поговорим о том, как появились самые известные символы Шотландии, какие мифы связаны с ними и какое место они занимают в современной культуре

Обсудим повседневную жизнь города, особенности местного характера, современные традиции и взгляды шотландцев

Также вы получите практические советы по самостоятельным прогулкам, интересным музеям, ресторанам, пабам и поездкам по окрестностям

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.