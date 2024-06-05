1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
£200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мистический Эдинбург
Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
£116 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Знакомство с архитектурой, историей и легендами средневековой столицы Шотландии
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
£148 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
30 июня в 10:00
6 июля в 10:00
£219 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
Оценить главные места города и раскрыть их тайны на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
14 июля в 09:00
20 июля в 09:00
£500 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Посетить самые памятные городские места - и получить фотоснимки на память
Начало: На Castlehill
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
£360 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDiana5 июня 2024Позвольте выразить искреннюю благодарность Ирине Горшковой за замечательную экскурсию, которую Вы провели для нашей группы. Ваши глубокие знания, увлекательный рассказ
- ММаксим2 июня 2024Ирина прекрасный экскурсовод с обширными знаниями истории и культуры Шотландии. От всего сердца рекомендуем эту экскурсию по Эдинбургу с Ириной. В следующий раз когда будем в Великобритании будем искать возможность именно с Ириной. Спасибо за прекрасную экскурсию и массу впечатлений!
- ЗЗулала19 мая 2024Евгения рассказала много интересного про город и смогла быстро подстроить маршрут под изменившиеся обстоятельства. Очень приятный человек и отличный рассказчик!
- ННаталия11 мая 2024Экскурсия ооочень понравилась. Ирина рассказывала более 4х часов без остановки интересные факты, истории и легенды. Показала интересные локации Эдинбурга. Сделала
- ННаталья6 мая 2024Экскурсия понравилась. Я всегда предупреждаю гидов, что у нас 3 детей, которые любят узнавать новое, обычно гид старается вовлечь детей
- ССветлана14 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Глубокие знания истории Эдинбурга и Шотландии, удобно построенный маршрут, интересные истории и любовь к городу - все
- AAlina28 марта 2024Спасибо 🙏🏻 Евгении. За классную прогулку по городу. Погрузились в тайны и легенды Эдинбурга. Мы были с детьми 10 и 14 лет. Спасибо Буду рекомендовать
- TTatjana5 февраля 2024Евгения отличный гид! Доступно и интересно.
- ДДмитрий27 января 2024Это было очень интересно!! Спасибо огромное Евгения за такую радушную встречу и отличный рассказ о истории Шотландии и нюансов этноса!! Всем рекомендую!
- ЭЭвелина30 декабря 2023Нашей семье очень понравился тур- было увлекательно и информативно. Евгения так же поделилась рекомендациями мест в Эдинбурге. Мы с удовольствием сходили бы еще раз☺️
Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «Самое главное»
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