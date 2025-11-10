Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть два дома, отражающих разные стороны викторианской Англии.
Дом лорда Лейтона, известного художника и аристократа, впечатляет своей архитектурой и коллекциями, а дом Линли Самборна, иллюстратора и коллекционера,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в викторианскую эпоху
- 🎨 Уникальные коллекции и интерьеры
- 👑 Связь с королевской династией
- 🎶 Истории музыкальных вечеров
- 📚 Интересные факты о художниках
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Дом и студия лорда Лейтона
- Дом Эдварда Линли Самборна
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
Дом и студию лорда Лейтона. Они включали помещения для жизни, работы и развлечений, а также демонстрации коллекций мастера. Регулярно появляясь в прессе, дом Лейтона воплотил в себе представление о том, как должен жить великий художник.
Дом Эдварда Линли Самборна. Хранит обширное собрание рисунков и фотографий иллюстратора, а также предметов обстановки, которые принадлежали трём поколениям семьи Самборн.
Вы узнаете:
- Как дед Лейтона заработал семейное состояние в России.
- Как по мере развития карьеры художник постепенно превращал свой дом во дворец искусства и проводил музыкальные вечера, на одном из которых присутствовала даже королева Виктория.
- Почему он был бароном всего один день, что стало самым коротким званием пэра в истории.
- Как второй герой нашей экскурсии Линли Самборн сделал из своего дома антикварную лавку.
- Как семья Самборна связана с королевской династией Великобритании.
- Как иллюстрировали книги и журналы в эпоху появления фотографии.
Организационные детали
- Музеи находятся в 7 минутах ходьбы друг от друга.
- Билеты в музеи оплачиваются дополнительно. Стоимость билета в оба музея: £22 для взрослых, £8 для детей от 6 до 18 лет, бесплатно для детей до 6 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лейтон-хаусе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 230 туристов
Популярный арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств,РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). С удовольствием покажу вам свой Лондон — ЛондонЗадать вопрос
