Что вас ожидает

Вы увидите:

Дом и студию лорда Лейтона. Они включали помещения для жизни, работы и развлечений, а также демонстрации коллекций мастера. Регулярно появляясь в прессе, дом Лейтона воплотил в себе представление о том, как должен жить великий художник.

Дом Эдварда Линли Самборна. Хранит обширное собрание рисунков и фотографий иллюстратора, а также предметов обстановки, которые принадлежали трём поколениям семьи Самборн.

Вы узнаете:

Как дед Лейтона заработал семейное состояние в России.

Как по мере развития карьеры художник постепенно превращал свой дом во дворец искусства и проводил музыкальные вечера, на одном из которых присутствовала даже королева Виктория.

Почему он был бароном всего один день, что стало самым коротким званием пэра в истории.

Как второй герой нашей экскурсии Линли Самборн сделал из своего дома антикварную лавку.

Как семья Самборна связана с королевской династией Великобритании.

Как иллюстрировали книги и журналы в эпоху появления фотографии.

Организационные детали