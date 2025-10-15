Мини-группа
до 8 чел.
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Незабываемая ароматная прогулка по историческим и современным парфюмерным бутикам Лондона. Скидки и сюрпризы ждут каждого гостя
Начало: Jermyn Street, London
15 окт в 14:30
17 окт в 11:00
£40 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Кингстон на Темзе - город королей
Уникальная прогулка по Кингстону на Темзе: история, архитектура и королевские традиции. Пикник на берегу реки завершит день
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
£270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Начало: На Трафальгарской площади
Сегодня в 11:00
11 окт в 08:00
£232 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Кенсингтону
Кенсингтон: от деревни до роскошного района Лондона. Узнайте, как короли, писатели и авантюристы оставили след в его истории
Начало: Около метро Queensway
Сегодня в 11:00
11 окт в 16:00
£295 за всё до 6 чел.
