Найдено 4 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Лондоне на русском языке, цены от £40. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 3 отзыва Мини-группа до 8 чел. Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер Незабываемая ароматная прогулка по историческим и современным парфюмерным бутикам Лондона. Скидки и сюрпризы ждут каждого гостя Начало: Jermyn Street, London £40 за человека Пешая 4 часа 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Кингстон на Темзе - город королей Уникальная прогулка по Кингстону на Темзе: история, архитектура и королевские традиции. Пикник на берегу реки завершит день £270 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 11 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Всё самое важное в Лондоне и о нём Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове Начало: На Трафальгарской площади £232 за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Прогулка по Кенсингтону Кенсингтон: от деревни до роскошного района Лондона. Узнайте, как короли, писатели и авантюристы оставили след в его истории Начало: Около метро Queensway £295 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Лондона

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Городские экскурсии»

Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 16 ⭐ отзывов, цены от £40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь