Экспозиции Британского музея представляют развитие мировой цивилизации за 2 миллиона лет её существования. Коллекция начинает свою историю с частного собрания раритетов успешного врача Ганса Слоуна, путешествовавшего по всему миру. В дальнейшем постоянно пополняясь за счёт дарений и приобретений, коллекция увеличивалась и в настоящее время насчитывает 8 миллионов экспонатов всемирной значимости.

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Описание экскурсии

Британский музей: Путешествие в мир цивилизации

Экспозиции Британского музея охватывают развитие мировой цивилизации на протяжении 2 миллионов лет. Это уникальное место, где каждый может погрузиться в богатую историю человечества.

История коллекции

Коллекция музея началась с частного собрания раритетов врача Ганса Слоуна, который путешествовал по всему миру в поисках уникальных предметов. С течением времени, благодаря многочисленным дарениям и приобретениям, коллекция значительно расширилась и сегодня насчитывает около 8 миллионов экспонатов, имеющих всемирное значение.

Что вас ждет на экскурсии

Во время пешеходной экскурсии по Британскому музею вы сможете:

Познакомиться с историческим наследием древнейших и могущественных империй;

Увидеть уникальные артефакты, которые расскажут о жизни людей в разные эпохи;

Погрузиться в атмосферу знаний и открытий, которые сделали наш мир таким, какой он есть.

Не упустите возможность посетить это удивительное место и узнать больше о нашей общей истории!