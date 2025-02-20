Экспозиции Британского музея представляют развитие мировой цивилизации за 2 миллиона лет её существования.
Коллекция начинает свою историю с частного собрания раритетов успешного врача Ганса Слоуна, путешествовавшего по всему миру.
В дальнейшем постоянно пополняясь за счёт дарений и приобретений, коллекция увеличивалась и в настоящее время насчитывает 8 миллионов экспонатов всемирной значимости.
Коллекция начинает свою историю с частного собрания раритетов успешного врача Ганса Слоуна, путешествовавшего по всему миру.
В дальнейшем постоянно пополняясь за счёт дарений и приобретений, коллекция увеличивалась и в настоящее время насчитывает 8 миллионов экспонатов всемирной значимости.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Британский музей: Путешествие в мир цивилизации
Экспозиции Британского музея охватывают развитие мировой цивилизации на протяжении 2 миллионов лет. Это уникальное место, где каждый может погрузиться в богатую историю человечества.
История коллекции
Коллекция музея началась с частного собрания раритетов врача Ганса Слоуна, который путешествовал по всему миру в поисках уникальных предметов. С течением времени, благодаря многочисленным дарениям и приобретениям, коллекция значительно расширилась и сегодня насчитывает около 8 миллионов экспонатов, имеющих всемирное значение.
Что вас ждет на экскурсии
Во время пешеходной экскурсии по Британскому музею вы сможете:
- Познакомиться с историческим наследием древнейших и могущественных империй;
- Увидеть уникальные артефакты, которые расскажут о жизни людей в разные эпохи;
- Погрузиться в атмосферу знаний и открытий, которые сделали наш мир таким, какой он есть.
Не упустите возможность посетить это удивительное место и узнать больше о нашей общей истории!
Ежедневно с 10:00 до 15:30 (время начала экскурсии).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Внутри музея около стойки Информации
Завершение: Внутри музея
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 15:30 (время начала экскурсии).
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Время экскурсии по желанию туристов
- Место встречи с туристами может выбираться с целью удобства туристов, например, около выхода метро Russell square
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
20 фев 2025
Прекрасная экскурсия! Гид выше всяких похвал- позаботилась обо всем. И заранее заняла очередь на вход и дала кучу различных полезных рекомендаци о досуге в Лондоне. И вообще очень приятный в общении человек. Рекомендую!
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