Marija проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Шедевры мировой культуры

Британский музей — лучшее место, где вы можете проследить за развитием разных культур и цивилизаций, обнаружить их взаимодействие, рассмотреть реликвии мирового значения и познакомиться с работами великих мастеров. На экскурсии вы исследуете образцы наследия Древней Греции, Ассирии и Древнего Египта, а также узнаете, как Римская империя и набеги викингов повлияли на развитие Великобритании.

Мир Древнего Египта

В путешествии по галереям вы увидите Розеттский камень, который в 19 веке стал ключом к расшифровке египетских иероглифов. Осмотрите самый популярный экспонат — мумию Джинжер: дети приходят в особый восторг от историй о тонкостях мумификаций! Узнаете, какие тайны Древнего Египта помогли раскрыть технологии двадцать первого века. А также проследите переход от стилистического искусства к натуралистичному изображению в египетской культуре: сможете посмотреть в глаза жителям 1-2 веков нашей эры, запечатлённым с невероятным реализмом на Фаюмских портретах — лучших сохранившихся образцах античной живописи.

Ассирийские галереи

Здесь перед вами предстанет барельеф, выполненный еще в 645-35 годах до нашей эры, запечатлевший королевскую охоту на львов и прославляющий храбрость монарха. Вы познакомитесь с искусством и историей древней цивилизации, которая подарила миру письменность.

Древнегреческая цивилизация

Обратиться к классической эпохе Древней Греции вы сможете в галерее, где

представлен барельеф и скульптурный ансамбль Парфенона — одного из самых известных памятников античной архитектуры. Вы увидите часть рельефного фриза «Панафинейская процессия», фризы храма Бескрылой Победы в Афинах, статую Диониса и другие образцы древнегреческого искусства.

Римляне в британской истории

Вы также познакомитесь с наследием римлян, которые основали Лондон в далёком 43 году, и узнаете, какой вклад Римская империя, её ценности и искусство внесли в жизнь британцев. Увидите древнейшие сохранившиеся британские письменные документы-таблички Виндоланды и уникальные по своей деликатности работы из серебра.