Как устроена роскошь: прогулка по самым элегантным кварталам Лондона
От аристократического района Mayfair до культовых модных домов Лондона
Приглашаю на прогулку по самому элегантному району Лондона, где история, архитектура, искусство и мода переплетаются в единую культуру роскоши.
Мы пройдём по улицам Mayfair, заглянем в мир легендарных брендов на Бонд-стрит, поговорим о психологии luxury и узнаем, как искусство влияет на современную моду. Эта экскурсия поможет взглянуть на Лондон через призму вкуса, статуса и эстетики.
Описание экскурсии
Mayfair — район аристократии и элегантности
Начнём прогулку в одном из самых престижных районов Лондона. Вы увидите архитектуру эпохи Регентства, узнаете, как жили представители высшего общества и почему Mayfair до сих пор считается символом статуса и хорошего вкуса.
Бонд-стрит — сердце мира роскоши
Пройдём по знаменитой улице, где сосредоточены бутики ведущих мировых брендов. Поговорим о том, как формировалась индустрия роскоши, почему одни марки становятся культовыми и какие механизмы делают люкс столь желанным.
Royal Academy — искусство как источник вдохновения
Посетим район Королевской академии искусств и обсудим, как художественные идеи влияют на моду, дизайн и визуальную культуру. Вы увидите, почему искусство остаётся важной частью мира роскоши.
Regent Street — стиль и современный Лондон
Продолжим прогулку по одной из самых красивых улиц города. Здесь поговорим о брендинге и визуальной идентичности.
Финал в атмосферном кафе
Завершим экскурсию за чашкой кофе в уютном месте, где обсудим впечатления, поговорим о лондонском стиле жизни.
Организационные детали
Дополнительно (по желанию): напитки или десерт во время финальной остановки в кафе
Экскурсия полностью пешеходная, проходит в комфортном прогулочном темпе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Berkeley Square
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Здравствуйте! Меня зовут Елизавета. Я влюбилась в Лондон ещё в детстве, живу здесь с 2019 года. Провела десятки экскурсий для друзей и гостей города. Люблю искусство, историю и архитектуру. Умею интересно о них рассказывать. Жду вас!
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