1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Британского музея: путешествие в историю через уникальные экспонаты
Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Завтра в 13:30
10 июня в 14:00
от £200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
Британский музей в Лондоне приглашает вас на увлекательную экскурсию, где вы узнаете о древних цивилизациях и увидите уникальные артефакты
Начало: Возле Британского музея
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
£260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Британский музей Лондон: истории об истории - погружение в прошлое
Откройте тайны древних цивилизаций в увлекательной экскурсии по Британскому музею с личным гидом
Начало: У центрального входа в Британский музей
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
£250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Британский музей: сокровища мировых цивилизаций
Погрузиться в мир одной из крупнейших музейных коллекций планеты
Начало: Я буду собирать группу во дворе музея у подножья с...
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Нескучная история денег» в Лондоне
Погрузитесь в историю денег на уникальной экскурсии. Интерактив, игры и захватывающие истории ждут вас и ваших детей
Начало: На ступеньках у главного входа в музей
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJuta10 апреля 2024Нас было 4 взрослых, один из нас имеет проблемы с ногами, и мы не слишком хорошо разбираемся в истоии, тем
- KKseniia4 апреля 2024С первых минут стало понятно, что Юлия глубоко разбирается в теме: она не просто рассказывала нам об экспонатах музея, но
- ДДмитрий27 марта 2024Заказывал экскурсию в Британский музей. Спасибо огромное Юлии, все было очень интересно.
- ЛЛариса17 января 2024Вчера мы были на экскурсии «Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты» с замечательным гидом Владом. Четырехчасовая экскурсия в потрясающий
- ЮЮлия19 ноября 2023Спасибо Владу за это интересное погружение в историю. Нам очень понравилось. Рассказ про исторические эпохи, через музейные экспонаты, это главное
- ЕЕлена7 ноября 2023С большим удовольствием сходили на экскурсию с Юлией! Думали, что это больше для дочери, которая как раз начала изучать мировую историю, но мы с мужем в итоге так увлеклись, что не хотели уходить:) Великолепная коллекция и Юлия прекрасный рассказчик!
- ВВалерия11 октября 2023Мы отправились на экскурсию в Британский музей с детьми 9-ти лет. Лена смогла вызвать интерес детей, удержать их внимание на
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Британский музей»
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