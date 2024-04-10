Экскурсии в Британский музей

Найдено 5 экскурсий в категории «Британский музей» в Лондоне на русском языке, цены от £200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шедевры Британского музея
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Шедевры Британского музея: путешествие в историю через уникальные экспонаты
Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Завтра в 13:30
10 июня в 14:00
от £200 за всё до 7 чел.
Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
Британский музей в Лондоне приглашает вас на увлекательную экскурсию, где вы узнаете о древних цивилизациях и увидите уникальные артефакты
Начало: Возле Британского музея
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
£260 за всё до 5 чел.
Британский музей: истории об истории
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Британский музей Лондон: истории об истории - погружение в прошлое
Откройте тайны древних цивилизаций в увлекательной экскурсии по Британскому музею с личным гидом
Начало: У центрального входа в Британский музей
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
£250 за всё до 7 чел.
Британский музей: сокровища мировых цивилизаций
Индивидуальная
2 часа
Британский музей: сокровища мировых цивилизаций
Погрузиться в мир одной из крупнейших музейных коллекций планеты
Начало: Я буду собирать группу во дворе музея у подножья с...
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
£280 за всё до 10 чел.
Нескучная история денег - для взрослых и детей
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Нескучная история денег» в Лондоне
Погрузитесь в историю денег на уникальной экскурсии. Интерактив, игры и захватывающие истории ждут вас и ваших детей
Начало: На ступеньках у главного входа в музей
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Juta
    10 апреля 2024
    Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
    Нас было 4 взрослых, один из нас имеет проблемы с ногами, и мы не слишком хорошо разбираемся в истоии, тем
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    более древней. О Британском музее, к моменту начала экскурсии, мы знали только то, что он знаменит и очень рекомендован к посещению. Влад с самого начала был на связи, организовал нашему товарищу инвалидное кресло, и уже во время экскурсии умело учитывал наши пожелания, не отклоняясь однако от темы. Он обладает действительно огромными знаниями в области истории, но нам он сумел просто, занимательно, доходчиво и иллюстративно (с использованием музейных экспонатов разумеется) поведать об основных вехах истории развития человечества. Охваченными оказались исторические, религиозные, социологические аспекты. В результате у нас появилась какая то основа для уже самостоятельного изучения предмета, а также, что немаловажно, желание узнать что-то еще. Из всего многообразия экспозиций Влад сумел нам показать именно те знаковые артефакты, которые сыграли огромную роль в понимании и расшифровке многих исторических событий. И скажу, что большинству из них, если бы с нами не было Влада, мы не придали бы никаго значения! Влад очень легок и приятен в общении. После окончания экскурсии, он подсказал нам, куда еще можно пойти и что посмотреть и на что там обратить внимание. Очень рекомендуем Юта, Виталий, Ирина, Анатолий 04.2024

  • K
    Kseniia
    4 апреля 2024
    Шедевры Британского музея
    С первых минут стало понятно, что Юлия глубоко разбирается в теме: она не просто рассказывала нам об экспонатах музея, но
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    и давала отсылки к другим культурам, рассказывала как меняются представления археологов по мере открытия новых фактов. Было интересно, думаю мы бы могли и 4 часа провести на такой экскурсии. 10/10, спасибо!)

  • Д
    Дмитрий
    27 марта 2024
    Шедевры Британского музея
    Заказывал экскурсию в Британский музей. Спасибо огромное Юлии, все было очень интересно.
  • Л
    Лариса
    17 января 2024
    Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
    Вчера мы были на экскурсии «Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты» с замечательным гидом Владом. Четырехчасовая экскурсия в потрясающий
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    археологический музей с богатейшей коллекцией уникальных экспонатов, которая прошла для нас на одном дыхании, нам очень понравилась! Выражаем Владу благодарность на интереснейшее погружение в историю древнего мира. Сергей и Лариса

  • Ю
    Юлия
    19 ноября 2023
    Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
    Спасибо Владу за это интересное погружение в историю. Нам очень понравилось. Рассказ про исторические эпохи, через музейные экспонаты, это главное
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    в этой экскурсии. Время пролетело незаметно. Были в музее неоднократно, но такой методичный подход с большим количеством интересных исторических фактов, это редкость.

  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Шедевры Британского музея
    С большим удовольствием сходили на экскурсию с Юлией! Думали, что это больше для дочери, которая как раз начала изучать мировую историю, но мы с мужем в итоге так увлеклись, что не хотели уходить:) Великолепная коллекция и Юлия прекрасный рассказчик!
  • В
    Валерия
    11 октября 2023
    Британский музей: истории об истории
    Мы отправились на экскурсию в Британский музей с детьми 9-ти лет. Лена смогла вызвать интерес детей, удержать их внимание на
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    2,5 часа! Было очень интересно не только детям, но и взрослым! Жаль, что мы уезжаем, так бы с удовольствием отправились с Еленой на экскурсию в Национальную галерею! Спасибо огромное и до новых встреч!

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Британский музей»

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  1. Шедевры Британского музея
  2. Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
  3. Британский музей: истории об истории
  4. Британский музей: сокровища мировых цивилизаций
  5. Нескучная история денег - для взрослых и детей
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Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Британский музей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 200 до 280. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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