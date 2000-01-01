Ольга Э. проводит ещё 1 экскурсию

Тауэр - это королевский замок 🏰 и дворец, построенный королем Вильгельмом Завоевателем в 11-м веке. Он все еще принадлежит королеве и является символом монархии.

Тауэр охраняется Йоменами - королевскими лейб-гвардейцами, более известными как Бифиторы. А помогают им Вороны, которых нанимает и оплачивает Британское правительство.

Мы посмотрим на королевские коронационные регалии и на Зелёную Лужайку, где казнили трёх английских Королев.

Обратите внимание, что проводить экскурсии 🧭 в Лондонском Тауэре имеет право только гид с высочайшей квалификацией "Синий Значок", присваиваемой Институтом Туризма.