Ольга Э. проводит ещё 1 экскурсию

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Экскурсия в Лондонский Тауэр

Ольга Э.
Ольга Э. – Гид из Лондона
Вместе со мной вы пройдете по территории Лондонского Тауэра, увидите королевский регалии и узнаете много интересных фактов из истории 📖 замка.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €180 за человека

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Экскурсия в Лондонский Тауэр
Экскурсия в Лондонский Тауэр
Тауэр - это королевский замок 🏰 и дворец, построенный королем Вильгельмом Завоевателем в 11-м веке. Он все еще принадлежит королеве и является символом монархии.
Тауэр охраняется Йоменами - королевскими лейб-гвардейцами, более известными как Бифиторы. А помогают им Вороны, которых нанимает и оплачивает Британское правительство.
Мы посмотрим на королевские коронационные регалии и на Зелёную Лужайку, где казнили трёх английских Королев.
Обратите внимание, что проводить экскурсии 🧭 в Лондонском Тауэре имеет право только гид с высочайшей квалификацией "Синий Значок", присваиваемой Институтом Туризма.
Что входит
  • Экскурсия в Тауэр
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия в Лондонский Тауэр
Экскурсия в Лондонский Тауэр
Экскурсия в Лондонский Тауэр
Экскурсия в Лондонский Тауэр

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга Э.
Ольга Э.
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