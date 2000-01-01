Ольга Э. проводит ещё 1 экскурсию

Тауэр - это королевский замок 🏰 и дворец, построенный королем Вильгельмом Завоевателем в 11-м веке. Он все еще принадлежит королеве и является символом монархии.
Тауэр охраняется Йоменами - королевскими лейб-гвардейцами, более известными как Бифиторы. А помогают им Вороны, которых нанимает и оплачивает Британское правительство.
Мы посмотрим на королевские коронационные регалии и на Зелёную Лужайку, где казнили трёх английских Королев.
Обратите внимание, что проводить экскурсии 🧭 в Лондонском Тауэре имеет право только гид с высочайшей квалификацией "Синий Значок", присваиваемой Институтом Туризма.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга Э.
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