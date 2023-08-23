Групповая прогулка по старейшему району города с островами, бухтами, доками и пиратскими виселицами
Приглашаю вас исследовать портовый район Уоппинг, где я живу уже много лет. В 18-19 веках здесь располагался самый процветающий порт в мире. Сюда доставляли товары высшего класса: табак, вино, специи, кофе и слоновую кость.
С тех времен сохранились лабиринты узких улиц, вереницы складов и разгрузочных причалов, таверны и даже виселицы для казни пиратов. Всё это вы увидите!
С тех времен сохранились лабиринты узких улиц, вереницы складов и разгрузочных причалов, таверны и даже виселицы для казни пиратов. Всё это вы увидите!
Ближайшие даты:
23
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Старинные пабы. Вы увидите заведение, которым владел художник Уильям Тёрнер. А также 500-летний паб Prospect of Whitby. Моряки, пираты, знать всех мастей, члены преступного синдиката — список его завсегдатаев можно перечислять бесконечно. Если бы стены паба могли говорить! К счастью, многие истории всё же известны, и я с радостью поделюсь ими с вами.
- Пиратская виселица. Я раскрою, кого и за что на ней казнили.
- Уоппингская гидравлическая станция. Построенная в 1890 году, она пережила множество инкарнаций, включая арт-пространство. А теперь стала съёмочной площадкой для фильмов и телепроектов. Возможно, вы даже видели некоторые из них.
- Собачий остров и Русский док. Что это за места? Откуда произошли их названия? Всё это вы узнаете на экскурсии!
- Табачный док. В 1849 здесь хранилось 8 миллионов галлонов вина и бесчисленное количество других ценных товаров. Я поделюсь с вами секретами этого места.
- Бухта Шадвел. Вы увидите одну из немногих сохранившихся лондонских бухт. Остальные были осушены и застроены современными зданиями во второй половине 20 века.
- Церковь Святого Павла. В прошлом «морская» церковь. Перед затяжными путешествиями матросы и капитаны обязательно посещали местную службу.
Если нам повезёт и экскурсия совпадёт с отливом, мы сможем спуститься на самое дно Темзы.
Организационные детали
После экскурсии я отправлю вам дополнительные материалы: список книг и фильмов о районе Уоппинг.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции Wapping Overground
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Julija — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 35 туристов
Меня зовут Юлия, у меня степень магистра по истории искусства и фотографии Лондонского университета. Сфера моих искусствоведческих интересов обширна: от малых голландцев до современного искусства. Я живу в Лондоне более 12 лет, 8 из которых работала коммерческим фотографом и преподавателем фотографии, а затем последовала стажировка в исследовательском отделе галереи Тейт. Искусство — это не только моя профессия, но и главная страсть. Я обожаю делиться знаниями и вот уже более 4 лет провожу авторские экскурсии по различным музеям Лондона (Тейт Модерн, Тейт Британия, Национальная галерея, Собрание Уоллеса), а также по частным галереям и аукционным домам районов Мейфэр и Ист-Энд.
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