Приглашаю вас исследовать бывший портовый район Уоппинг, где я живу уже много лет. В 18-19 веках здесь располагался самый процветающий порт в мире. Сюда доставляли товары высшего класса: табак, вино, специи, кофе и слоновую кость. С тех времен сохранились лабиринты узких улиц, вереницы складов и разгрузочных причалов, таверны и даже виселицы для казни пиратов. Всё это вы увидите!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от £154 за экскурсию

Ваш гид в Лондоне

Описание экскурсии

Старинные пабы . Вы увидите заведение, которым владел художник Уильям Тёрнер. А также 500-летний паб Prospect of Whitby. Моряки, пираты, знать всех мастей, члены преступного синдиката — список его завсегдатаев можно перечислять бесконечно. Если бы стены паба могли говорить! К счастью, многие истории всё же известны, и я с радостью поделюсь ими с вами.

. Вы увидите заведение, которым владел художник Уильям Тёрнер. А также 500-летний паб Prospect of Whitby. Моряки, пираты, знать всех мастей, члены преступного синдиката — список его завсегдатаев можно перечислять бесконечно. Если бы стены паба могли говорить! К счастью, многие истории всё же известны, и я с радостью поделюсь ими с вами. Пиратская виселица . Я раскрою, кого и за что на ней казнили.

. Я раскрою, кого и за что на ней казнили. Уоппингская гидравлическая станция . Построенная в 1890 году, она пережила множество инкарнаций, включая арт-пространство. А теперь стала съёмочной площадкой для фильмов и телепроектов. Возможно, вы даже видели некоторые из них.

. Построенная в 1890 году, она пережила множество инкарнаций, включая арт-пространство. А теперь стала съёмочной площадкой для фильмов и телепроектов. Возможно, вы даже видели некоторые из них. Собачий остров и Русский док . Что это за места? Откуда произошли их названия? Всё это вы узнаете на экскурсии!

. Что это за места? Откуда произошли их названия? Всё это вы узнаете на экскурсии! Табачный док . В 1849 здесь хранилось 8 миллионов галлонов вина и бесчисленное количество других ценных товаров. Я поделюсь с вами секретами этого места.

. В 1849 здесь хранилось 8 миллионов галлонов вина и бесчисленное количество других ценных товаров. Я поделюсь с вами секретами этого места. Бухта Шадвел . Вы увидите одну из немногих сохранившихся лондонских бухт. Остальные были осушены и застроены современными зданиями во второй половине 20 века.

. Вы увидите одну из немногих сохранившихся лондонских бухт. Остальные были осушены и застроены современными зданиями во второй половине 20 века. Церковь Святого Павла. В прошлом «морская» церковь. Перед затяжными путешествиями матросы и капитаны обязательно посещали местную службу.

Если нам повезёт и экскурсия совпадёт с отливом, мы сможем спуститься на самое дно Темзы.

Организационные детали

После экскурсии я отправлю вам дополнительные материалы: список книг и фильмов о районе Уоппинг.