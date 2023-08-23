Секреты лондонских доков

Групповая прогулка по старейшему району города с островами, бухтами, доками и пиратскими виселицами

Описание
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Ответы на вопросы
Приглашаю вас исследовать портовый район Уоппинг, где я живу уже много лет. В 18-19 веках здесь располагался самый процветающий порт в мире. Сюда доставляли товары высшего класса: табак, вино, специи, кофе и слоновую кость.

С тех времен сохранились лабиринты узких улиц, вереницы складов и разгрузочных причалов, таверны и даже виселицы для казни пиратов. Всё это вы увидите!
Секреты лондонских доков
Секреты лондонских доков
Секреты лондонских доков
Секреты лондонских доков
Секреты лондонских доков
Секреты лондонских доков
Секреты лондонских доков
Секреты лондонских доков
Секреты лондонских доков
Секреты лондонских доков
Секреты лондонских доков
Секреты лондонских доков
Секреты лондонских доков
Секреты лондонских доков
Секреты лондонских доков
Ближайшие даты:
23
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Старинные пабы. Вы увидите заведение, которым владел художник Уильям Тёрнер. А также 500-летний паб Prospect of Whitby. Моряки, пираты, знать всех мастей, члены преступного синдиката — список его завсегдатаев можно перечислять бесконечно. Если бы стены паба могли говорить! К счастью, многие истории всё же известны, и я с радостью поделюсь ими с вами.
  • Пиратская виселица. Я раскрою, кого и за что на ней казнили.
  • Уоппингская гидравлическая станция. Построенная в 1890 году, она пережила множество инкарнаций, включая арт-пространство. А теперь стала съёмочной площадкой для фильмов и телепроектов. Возможно, вы даже видели некоторые из них.
  • Собачий остров и Русский док. Что это за места? Откуда произошли их названия? Всё это вы узнаете на экскурсии!
  • Табачный док. В 1849 здесь хранилось 8 миллионов галлонов вина и бесчисленное количество других ценных товаров. Я поделюсь с вами секретами этого места.
  • Бухта Шадвел. Вы увидите одну из немногих сохранившихся лондонских бухт. Остальные были осушены и застроены современными зданиями во второй половине 20 века.
  • Церковь Святого Павла. В прошлом «морская» церковь. Перед затяжными путешествиями матросы и капитаны обязательно посещали местную службу.

Если нам повезёт и экскурсия совпадёт с отливом, мы сможем спуститься на самое дно Темзы.

Организационные детали

После экскурсии я отправлю вам дополнительные материалы: список книг и фильмов о районе Уоппинг.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции Wapping Overground
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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