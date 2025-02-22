Приглашаю вас исследовать бывший портовый район Уоппинг, где я живу уже много лет. В 18-19 веках здесь располагался самый процветающий порт в мире. Сюда доставляли товары высшего класса: табак, вино, специи, кофе и слоновую кость.
С тех времен сохранились лабиринты узких улиц, вереницы складов и разгрузочных причалов, таверны и даже виселицы для казни пиратов. Всё это вы увидите!
С тех времен сохранились лабиринты узких улиц, вереницы складов и разгрузочных причалов, таверны и даже виселицы для казни пиратов. Всё это вы увидите!
Описание экскурсии
- Старинные пабы. Вы увидите заведение, которым владел художник Уильям Тёрнер. А также 500-летний паб Prospect of Whitby. Моряки, пираты, знать всех мастей, члены преступного синдиката — список его завсегдатаев можно перечислять бесконечно. Если бы стены паба могли говорить! К счастью, многие истории всё же известны, и я с радостью поделюсь ими с вами.
- Пиратская виселица. Я раскрою, кого и за что на ней казнили.
- Уоппингская гидравлическая станция. Построенная в 1890 году, она пережила множество инкарнаций, включая арт-пространство. А теперь стала съёмочной площадкой для фильмов и телепроектов. Возможно, вы даже видели некоторые из них.
- Собачий остров и Русский док. Что это за места? Откуда произошли их названия? Всё это вы узнаете на экскурсии!
- Табачный док. В 1849 здесь хранилось 8 миллионов галлонов вина и бесчисленное количество других ценных товаров. Я поделюсь с вами секретами этого места.
- Бухта Шадвел. Вы увидите одну из немногих сохранившихся лондонских бухт. Остальные были осушены и застроены современными зданиями во второй половине 20 века.
- Церковь Святого Павла. В прошлом «морская» церковь. Перед затяжными путешествиями матросы и капитаны обязательно посещали местную службу.
Если нам повезёт и экскурсия совпадёт с отливом, мы сможем спуститься на самое дно Темзы.
Организационные детали
После экскурсии я отправлю вам дополнительные материалы: список книг и фильмов о районе Уоппинг.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции Wapping Overground
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 183 туристов
Я окончила Лондонский университет со степенью магистра по истории искусства и фотографии. Круг моих профессиональных интересов широк — от живописи малых голландцев до актуальных художественных практик. С 2007 года я живу
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сказать правду, это наверное самая необычная экскурсия в моей жизни. Если не вы фанат чего-то неординарного и необычного, то вам точно сюда. Я бы никогда в жизни не узнала историю
Юлия
Ответ организатора:
Очень рада, что вам все понравилось!
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Замечательная экскурсия. Хороший маршрут. Интересное и познавательное содержание. Великолепный, 100% -но клиентоориентированный гид 🔥.
Всем рекомендую к посещению.
Всем рекомендую к посещению.
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо большое, очень рада, что вам понравилась прогулка.
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D
Организация экскурсии, коммуникация - все на отличном уровне. С учетом того, что от старых доков после второй мировой войны практически ничего не осталось, сам район Wapping(старых доков) -"так себе с исторической точки зрения", но когда экскурсию проводит местный житель, который любит место, где живет - это всегда интересно и занимательно.
Юлия
Ответ организатора:
Огромное спасибо за отзыв, приезжайте еще.
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