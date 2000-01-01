Легенды и правдивые истории 📖 легендарного ГринвичаГринвич — это одно из самых посещаемых, оживленных и тусовочных мест Лондона. Его пабы, один из которых частенько посещал Чарльз Диккенс, всегда переполнены. Это то место, где спустя три века в воздухе витают истории о непосредственности и похождениях Российского царя Петра I.

За три часа экскурсии 🧭 вы услышите историю морского Гринвича, легенды и правдивые истории связанные с королем Генрихом VIII, королем «Синяя Борода» и его дочерями королевами Елизаветой I и Кровавой Мери, познакомитесь с Домом Королевы и его призраками и узнаете почему корабль «Катти Сарк» называют клипер «рожденный в рубашке», а на старейшем базаре Лондона вы сможете приобрести себе какую-нибудь интересную, винтажную вещицу. Вы сможете посмотреть:• Королевскую обсерваторию — основная астрономическая организация Великобритании, основана в 1675 году по приказу короля Карлa II;

Металлическую ось и ленту Нулевого меридиана — делит землю на два полушария: Восточное и Западное, является центром Земли;

Со смотровой площадки у обсерватории основные достопримечательности 🏛️ Лондона;

Памятник Ю. А. Гагарину — первому космонавту;

Гринвичский парк 🌳 — один из «королевских парков» Лондона, бывшие охотничьи угодья, одна из крупнейших зеленых зон на юго-востоке столицы;

Дуб Елизаветы I — дуб датируется XII веком и имеет связь с королевской семьей Тюдоров. Согласно легенде королева Елизавета I, любила отдыхать в его тени, а Король Генрих VIII танцевал вокруг этого дуба с Анной Болейн;

Дом Королевы — бывшая королевская резиденция, одно из самых важных зданий в истории британской архитектуры и картинная галерея, где хранится более 450 произведений искусства великих британских и европейских художников;

Национальный морской музей 🖼 — один из Королевских музеев Гринвича,

крупнейший в мире морской музей, открыт для публики королем Георгом VI в апреле 1937 года;

«Расписной зал» Старого Королевского военно-морского колледжа — его называют «Сикстинской капеллой Великобритании», это самый значительный в стране интерьер, украшенный живописью, 3700 квадратных метров декоративной живописи в стиле барокко;

Часовню Петра и Павла — построенная в конце XVIII века, является образцом неоклассического английского барокко, служит действующим местом богослужений с регулярной воскресной службой;

Таверну Трафальгар — таверна открылась в 1837 году и была описана писателем Чарльзом Диккенсом, в произведении «Наш общий друг», до 1883 года была местом политических собраний;

Статую Адмиралу Горацию Нельсону — мемориал был заказан Трафальгарской таверной к празднованию двухсотлетия победы в Трафальгарской битве;

Старый Королевский военно-морской колледж — архитектурная жемчужина Гринвича, включенная в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Изначально он строился как дворец — вместо разрушенного во время Английской революции дворца Эдуарда I, но по указу королевы Марии II был передан Королевскому военно-морскому госпиталю, а с 1873 г. архитектурный ансамбль перешел в распоряжение Королевского военно-морского колледжа.

Клипер «Катти Сарк» — единственный сохранившийся трёхмачтовый композитный парусный клипер XIX века;

Гринвичский рынок — Крытый рынок основан в 1737 году. Один из старейших в Лондоне.

Организационные детали: