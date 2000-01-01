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Легенды и байки Гринвича

Светлана Д.
Светлана Д. – Гид из Лондона
Королевский Гринвич — это морские ворота Лондона, здесь проживали династии Тюдоров и Стюартов, здесь одновременно можно находиться в восточном и западном полушарии Земли или стоять на Нулевом меридиане и не быть ни в одном из них, место от которого начинается отсчёт часовых поясов Земли на восток и на запад.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €200 за экскурсию

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Легенды и байки Гринвича
Легенды и байки Гринвича

Что вы увидите

  • Королевскую обсерваторию
  • Металлическую ось и ленту Нулевого меридиана
  • Памятник Ю. А. Гагарину
  • Гринвичский парк
  • Дуб Елизаветы I
  • Дом Королевы
  • Национальный морской музей
  • «Расписной зал» Старого Королевского военно-морского колледжа
  • Часовню Петра и Павла
  • Таверну Трафальгар
  • Статую Адмиралу Горацию Нельсону
  • Старый Королевский военно-морской колледж
  • Клипер «Катти Сарк»
  • Гринвичский рынок
Легенды и правдивые истории 📖 легендарного ГринвичаГринвич — это одно из самых посещаемых, оживленных и тусовочных мест Лондона. Его пабы, один из которых частенько посещал Чарльз Диккенс, всегда переполнены. Это то место, где спустя три века в воздухе витают истории о непосредственности и похождениях Российского царя Петра I.
За три часа экскурсии 🧭 вы услышите историю морского Гринвича, легенды и правдивые истории связанные с королем Генрихом VIII, королем «Синяя Борода» и его дочерями королевами Елизаветой I и Кровавой Мери, познакомитесь с Домом Королевы и его призраками и узнаете почему корабль «Катти Сарк» называют клипер «рожденный в рубашке», а на старейшем базаре Лондона вы сможете приобрести себе какую-нибудь интересную, винтажную вещицу. Вы сможете посмотреть:• Королевскую обсерваторию — основная астрономическая организация Великобритании, основана в 1675 году по приказу короля Карлa II;
  • Металлическую ось и ленту Нулевого меридиана — делит землю на два полушария: Восточное и Западное, является центром Земли;
  • Со смотровой площадки у обсерватории основные достопримечательности 🏛️ Лондона;
  • Памятник Ю. А. Гагарину — первому космонавту;
  • Гринвичский парк 🌳 — один из «королевских парков» Лондона, бывшие охотничьи угодья, одна из крупнейших зеленых зон на юго-востоке столицы;
  • Дуб Елизаветы I — дуб датируется XII веком и имеет связь с королевской семьей Тюдоров. Согласно легенде королева Елизавета I, любила отдыхать в его тени, а Король Генрих VIII танцевал вокруг этого дуба с Анной Болейн;
  • Дом Королевы — бывшая королевская резиденция, одно из самых важных зданий в истории британской архитектуры и картинная галерея, где хранится более 450 произведений искусства великих британских и европейских художников;
  • Национальный морской музей 🖼 — один из Королевских музеев Гринвича,
  • крупнейший в мире морской музей, открыт для публики королем Георгом VI в апреле 1937 года;
  • «Расписной зал» Старого Королевского военно-морского колледжа — его называют «Сикстинской капеллой Великобритании», это самый значительный в стране интерьер, украшенный живописью, 3700 квадратных метров декоративной живописи в стиле барокко;
  • Часовню Петра и Павла — построенная в конце XVIII века, является образцом неоклассического английского барокко, служит действующим местом богослужений с регулярной воскресной службой;
  • Таверну Трафальгар — таверна открылась в 1837 году и была описана писателем Чарльзом Диккенсом, в произведении «Наш общий друг», до 1883 года была местом политических собраний;
  • Статую Адмиралу Горацию Нельсону — мемориал был заказан Трафальгарской таверной к празднованию двухсотлетия победы в Трафальгарской битве;
  • Старый Королевский военно-морской колледж — архитектурная жемчужина Гринвича, включенная в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Изначально он строился как дворец — вместо разрушенного во время Английской революции дворца Эдуарда I, но по указу королевы Марии II был передан Королевскому военно-морскому госпиталю, а с 1873 г. архитектурный ансамбль перешел в распоряжение Королевского военно-морского колледжа.
  • Клипер «Катти Сарк» — единственный сохранившийся трёхмачтовый композитный парусный клипер XIX века;
  • Гринвичский рынок — Крытый рынок основан в 1737 году. Один из старейших в Лондоне.

Организационные детали:

  • Экскурсия пешеходная, рекомендую выбирать удобную обувь;
  • По желанию во время экскурсии возможно посещение «Расписного зала».
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • «Расписной зал» — для взрослых 12 фунтов, детям до 16 лет бесплатно
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 Остановка DLR Cutty Sark for Maritime Greenwich
Место завершения
🏁 Гринвичский рынок
Легенды и байки Гринвича
Легенды и байки Гринвича
Легенды и байки Гринвича
Легенды и байки Гринвича
Легенды и байки Гринвича

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана Д.
Светлана Д.
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Светлана Д. проводит ещё 2 экскурсии

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