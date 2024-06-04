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многочисленными историческими фактами! После этой экскурсиями мы получили много интересной информации! Влад очень внимательный, предупредительный, и по отношению к нам был очень вежливым! Ответил на все интересующиеся нас вопросы! Мы благодарны за эту творческую встречу!