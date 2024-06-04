1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Лондонскому Тауэру: история, тайны, легенды
Откройте тайны Лондонского Тауэра, узнайте его мрачные и величественные истории на увлекательной экскурсии
Начало: У Лондонского Тауэра
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
£250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны старого Лондона: от Джека-Потрошителя до Гая Фокса
Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку
«Декорациями для городских легенд станут знаковые и атмосферные районы Лондона — мы пройдем по Флит-стрит, рассмотрим церковь тамплиеров, величественный Олд-Бейли, собор святого Павла и удивительный мост Миллениум»
10 июня в 14:00
11 июня в 12:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Легенды и байки Гринвича
Начало: Остановка DLR Cutty Sark for Maritime Greenwich
«Легенды и правдивые истории легендарного Гринвича»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
Создать историю, которая не затеряется среди тысяч случайных фото в смартфоне, а будет жить вечно
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
£195 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 июня 2024У нас была экскурсия с Алисой! Просто великолепно! Очень интересная и познавательная экскурсия, безумно интересные детали города и истории, особенно если уже немного знакомы с городом. Очень рекомендую!!
- GGalina15 мая 2024Здравствуйте! 7 мая у нас была экскурсия в Лондонский Тауэр! Мы очень благодарны Владу за обстоятельную интересную экскурсию! Она сопровождалась
- ЮЮлия20 апреля 2024Влад замечательный гид, он сделал нашу поездку в Лондонский замок незабываемой. Влад увлекательно рассказывал истории, захватывая внимание не только взрослых,
- OOlga1 ноября 2023Все было отлично. Гид - умница!
- ЕЕлена7 августа 2023Очень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательно, интересно и познавательно слушать
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Лондоне в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 экскурсии от 195 до 250. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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