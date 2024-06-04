Откройте для себя мифы и легенды Лондона с нашими экскурсиями

Найдено 4 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Лондоне на русском языке, цены от £195. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Экскурсия по Лондонскому Тауэру: история, тайны, легенды
Откройте тайны Лондонского Тауэра, узнайте его мрачные и величественные истории на увлекательной экскурсии
Начало: У Лондонского Тауэра
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
£250 за всё до 5 чел.
Тайны старого Лондона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Тайны старого Лондона: от Джека-Потрошителя до Гая Фокса
Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку
«Декорациями для городских легенд станут знаковые и атмосферные районы Лондона — мы пройдем по Флит-стрит, рассмотрим церковь тамплиеров, величественный Олд-Бейли, собор святого Павла и удивительный мост Миллениум»
10 июня в 14:00
11 июня в 12:00
£200 за всё до 8 чел.
Легенды и байки Гринвича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Легенды и байки Гринвича
Начало: Остановка DLR Cutty Sark for Maritime Greenwich
«Легенды и правдивые истории легендарного Гринвича»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
Создать историю, которая не затеряется среди тысяч случайных фото в смартфоне, а будет жить вечно
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
£195 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Тайны старого Лондона
    У нас была экскурсия с Алисой! Просто великолепно! Очень интересная и познавательная экскурсия, безумно интересные детали города и истории, особенно если уже немного знакомы с городом. Очень рекомендую!!
  • G
    Galina
    15 мая 2024
    Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
    Здравствуйте! 7 мая у нас была экскурсия в Лондонский Тауэр! Мы очень благодарны Владу за обстоятельную интересную экскурсию! Она сопровождалась
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    многочисленными историческими фактами! После этой экскурсиями мы получили много интересной информации! Влад очень внимательный, предупредительный, и по отношению к нам был очень вежливым! Ответил на все интересующиеся нас вопросы! Мы благодарны за эту творческую встречу!

  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2024
    Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
    Влад замечательный гид, он сделал нашу поездку в Лондонский замок незабываемой. Влад увлекательно рассказывал истории, захватывая внимание не только взрослых,
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    но и нашего девятилетнего сына. Этот день стал лучшим благодаря его профессионализму и таланту рассказчика. Влад отлично знает историю и был готов ответить на все наши вопросы. Благодаря ему мы получили массу удовольствия от этой экскурсии. Спасибо, Влад!

  • O
    Olga
    1 ноября 2023
    Тайны старого Лондона
    Все было отлично. Гид - умница!
  • Е
    Елена
    7 августа 2023
    Тайны старого Лондона
    Очень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательно, интересно и познавательно слушать
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    рассказы о тайнах старого сити! И разнообразить музейную программу))) А истории были от страшных с Джеком потрошителем, до милых и романтичных с Елизаветой 2… Рекомендуем! 👌Даже удалось в запутанных и скрытых для глаз путешественников переулках района попасть на съемочную площадку фильма)

    Очень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательноОчень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательноОчень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательноОчень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательноОчень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательноОчень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательноОчень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательноОчень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательноОчень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательно

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
  2. Тайны старого Лондона
  3. Легенды и байки Гринвича
  4. Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 экскурсии от 195 до 250. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Лондона в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году
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