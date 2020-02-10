12 отзывов оставили туристы

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Чем славен Гринвич

Погулять по городу и убедиться, что в пригороде Лондона есть не только Нулевой меридиан

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£180 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
4.75
Анна
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Анна – Гид по Лондону
Родина самых известных английских монархов, пристанище моряков и пиратов, последний приют адмирала Нельсона и клочок земли, где всего один шаг равняется переходу из западного полушария в восточное.

Спорим, из этих фактов вы знали про Гринвич не всё? Я проведу вас по городу, чтобы показать его самые знаковые места, рассказать о гринвичских событиях, которые повлияли на судьбу страны, и помочь вам разглядеть в британской жизни то, что в Лондоне вы точно упустите из виду.
Чем славен Гринвич
Чем славен Гринвич

Что вас ожидает

Что по обе стороны полушарий?
Конечно, вы увидите металлическую ось Нулевого меридиана — изнутри Музея точных приборов или на улице, в секретном местечке, а заодно узнаете, как вышло, что эта отметка проходит именно здесь. Однако меридиан — не единственное, ради чего стоит посетить Гринвич, и я вам это докажу. Первое в Англии здание в стиле классицизма, дом королевы, древнеримские «точки», зал с расписанным потолком, где нация прощалась с адмиралом Нельсоном, — вы увидите всё это, пока я буду рассказывать о том, как тесно английская история связана с событиями, происходившими не в самом Лондоне, а в его тихом пригороде.

Диковинки Гринвича
Мы с вами заглянем в паб, который очень жаловал сам Диккенс: во время сильных приливов лебеди проплывают вплотную к окнам питейного заведения. Я расскажу, как раньше без часов определяли, когда случится прилив, познакомлю вас с самым быстрым чайным клипером Кати Сарк и отведу в знаменитый гринвичский парк, который до XIX века был открыт только для королевских особ. Его ландшафт уникален, средневековый дух там витает до сих пор среди трёхсотлетних вязов, а ещё совсем недавно там водились олени. В парке мы подберёмся поближе к дубу Елизаветы I и перемоем косточки членам монаршей династии, родившимся в Гринвиче.

Лондонское традиционное
Удивительно, но именно в Гринвиче вы сможете взглянуть, как живут настоящие лондонцы и вообще англичане. Мы отправимся туда, где расположен Музей вееров с чудесными коллекциями этого дамского аксессуара, популярного у дворян прошлых столетий, — в сторону жилых кварталов города на холмах. Там до сих пор сохранилась типичная викторианская застройка. Я объясню вам, как устроено жильё лондонцев, где у них спальни и кухни, как выглядят их садики. А на блошиных рынках вы увидите, какой утварью пользовались прошлые поколения британцев, и, может, даже решите прикупить что-то из антиквариата.

Организационные детали

  • Я готова встретиться с вами в Лондоне и сопровождать с самого начала или уже в Гринвиче, предварительно объяснив вам, как добраться, — как вам будет удобнее
  • Путь из Лондона до Гринвича и обратно можно проделать двумя способами: на кораблике по Темзе (10-12 евро с человека в обе стороны) или на поезде. Выбирайте способ по душе.
  • Большая часть музеев Гринвича, как и Лондона, бесплатные. В платные музеи вход только по желанию, на ход экскурсии ваш выбор не повлияет.
  • При желании экскурсию можно продлить до 4 часов и отправиться во дворец Генриха XVIII, на гринвичский антикварный аукцион или в сторону Канарской верфи. Однако в этом случае мне желательно встречать вас в Гринвиче и быть на автомобиле.
Чем славен Гринвич
Чем славен Гринвич
Чем славен Гринвич
Чем славен Гринвич

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
По профессии я художник. Любовь к истории искусств плавно перешла в любовь к истории Лондона. Работаю гидом более 5 лет. Живу здесь уже 20 лет и полюбила это город всем сердцем и душой. Я хотела бы поделится этим чувством и своими знаниями с Вами, дорогие соотечественники.
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12 отзывов оставили туристы

10 февраля 2020
Большое спасибо Анне за экскурсию. Профессионально и занимательно прошел весь наш маршрут. Анна встретила нас еще в Лондоне, и саму дорогу до Гринвича превратила в доп. экскурсию с беспилотным поездом, уходящим под Темзу). В Гринвиче посмотрели все, что могли в этом сезоне - дворцы зимой закрыты к посещению. Благодаря Анне, как человеку, влюбленному в этот город, смогли увидеть город с самой лучшей стороны.
22 октября 2019
Очень понравилась экскурсия и гид. Анна действительно легко общий язык со всеми, и как то по ходу подстраивается под людей. Интересно было всем. Ребенок в восторге, сказал что это теперь входит в топ его любимых экскурсий, а были мы много где)
23 августа 2019
Заказывали у вас несколько экскурсий в Лондоне. Очень хорошая организация, никаких срывов. Удобно, что оплатили только 20 процентов предоплаты остальное- на месте. Экскурсия по Гринвичу понравилась. Экскурсовод Анна встретила нас в отеле и вместе мы проплыли на кораблике по Темзе до Гринвича. Анна рассказало по ходу много интересного, дала практические советы. Были с внуком, внук также остался доволен. Рекомендуем всем!
16 августа 2019
Удивительно, сколько необычного и интересного мы увидели в Гринвиче - можно там провести целый день: Морской музей, музей королевы Анны, бар Диккенса, чудесный местный рынок - всё это мы только-только краем затронули в экскурсии! Если есть возможность- оставайтесь после экскурсии для самостоятельной прогулки! Анна погрузила нас в чудесный мир, но как же мало времени у нас оказалось!
24 июля 2019
К сожалению, не впечатлила экскурсия.
22 июля 2019
Анна, прекрасный чуткий и заботливый гид, комфортный человек!) Отлично находит общий язык со всеми, вовлекает в увлекательные устные истории о Гринвиче, Англии. Чувствуется ее огромная любовь к стране, что и ты сам начинаешь смотреть на страну через розовые очки. А что же ещё надо для отдыха?) Очень рекомендую! В следущий раз - только к ней)
17 июля 2019
Нам очень понравилась экскурсия. Непринужденно, легко Анна рассказывала нам об истории Гринвича. Узнали много интересных фактов и приятно пообщаться. Спасибо!
30 апреля 2019
Очень понравилось!
11 апреля 2019
Браво, Анна! Мы в восторге и от Гринвича, и от экскурсии. Однозначно рекомендуем путешественникам этот тур. Полноту наших эмоций и впечатлений трудно отразить словами отзыва :) это было великолепно! Единственная просьба к Анне быстрее отвечать на письма в момент брони экскурсии.
28 июля 2018
Прекрасная экскурсия. Интересно было и взрослым, и детям. Анна вдохновенно и душевно погрузила нас в мир средневековой Англии. Спасибо!
Ещё 2 отзыва

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