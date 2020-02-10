12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Что по обе стороны полушарий?

Конечно, вы увидите металлическую ось Нулевого меридиана — изнутри Музея точных приборов или на улице, в секретном местечке, а заодно узнаете, как вышло, что эта отметка проходит именно здесь. Однако меридиан — не единственное, ради чего стоит посетить Гринвич, и я вам это докажу. Первое в Англии здание в стиле классицизма, дом королевы, древнеримские «точки», зал с расписанным потолком, где нация прощалась с адмиралом Нельсоном, — вы увидите всё это, пока я буду рассказывать о том, как тесно английская история связана с событиями, происходившими не в самом Лондоне, а в его тихом пригороде.

Диковинки Гринвича

Мы с вами заглянем в паб, который очень жаловал сам Диккенс: во время сильных приливов лебеди проплывают вплотную к окнам питейного заведения. Я расскажу, как раньше без часов определяли, когда случится прилив, познакомлю вас с самым быстрым чайным клипером Кати Сарк и отведу в знаменитый гринвичский парк, который до XIX века был открыт только для королевских особ. Его ландшафт уникален, средневековый дух там витает до сих пор среди трёхсотлетних вязов, а ещё совсем недавно там водились олени. В парке мы подберёмся поближе к дубу Елизаветы I и перемоем косточки членам монаршей династии, родившимся в Гринвиче.

Лондонское традиционное

Удивительно, но именно в Гринвиче вы сможете взглянуть, как живут настоящие лондонцы и вообще англичане. Мы отправимся туда, где расположен Музей вееров с чудесными коллекциями этого дамского аксессуара, популярного у дворян прошлых столетий, — в сторону жилых кварталов города на холмах. Там до сих пор сохранилась типичная викторианская застройка. Я объясню вам, как устроено жильё лондонцев, где у них спальни и кухни, как выглядят их садики. А на блошиных рынках вы увидите, какой утварью пользовались прошлые поколения британцев, и, может, даже решите прикупить что-то из антиквариата.