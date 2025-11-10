Лондонский музей естественной истории предлагает уникальную возможность познакомиться с богатейшей коллекцией экспонатов.
Здесь можно увидеть скелеты динозавров, аниматронную модель тираннозавра, скелет синего кита и птицы додо. Метеориты и коллекция бриллиантов «Аврора» дополнят впечатления. Аудиогид проведет вас по маршруту, обеспечивая полное погружение в историю и науку. Вход свободный, требуется лишь бронирование билета
5 причин купить этот билет
- 🦖 Уникальные скелеты динозавров
- 🌌 Загадочные метеориты
- 🐋 Гигантский синий кит
- 🎧 Удобный аудиогид
- 💎 Коллекция бриллиантов «Аврора»
Время начала: 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30
Что можно увидеть
- Скелеты динозавров
- Аниматронная модель тираннозавра
- Скелет синего кита
- Скелет птицы додо
- Метеориты
- Пирамида надежды «Аврора»
Описание билета
- Вы встретитесь с чудесами биоразнообразия, рассматривая удивительные коллекции скелетов динозавров, растений, насекомых.
- Увидите полноразмерную аниматронную модель тираннозавра, 128-летний скелет синего кита, гигантскую птицу моа и колоссального мастодонта.
- Изучите скелет вымершей птицы додо, воссозданный из костей возрастом более 1000 лет.
- Познакомьтесь с загадочным падшим ангелом — археоптериксом.
- А также рассмотрите метеориты и Пирамиду надежды «Аврора» с самой полной коллекцией бриллиантов натурального цвета в мире.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Вы получите билет с зарезервированным временем, который гарантирует вам вход.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включено бронирование входного билета в Музей естественной истории в Лондоне.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|£12
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Лондоне
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации.
Входит в следующие категории Лондона
