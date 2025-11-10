Мои заказы

Музей естественной истории в Лондоне: аудиоэкскурсия + бесплатный билет

Откройте для себя чудеса биоразнообразия в Музее естественной истории в Лондоне. Вас ждут динозавры, метеориты и редкие бриллианты
Лондонский музей естественной истории предлагает уникальную возможность познакомиться с богатейшей коллекцией экспонатов.

Здесь можно увидеть скелеты динозавров, аниматронную модель тираннозавра, скелет синего кита и птицы додо. Метеориты и коллекция бриллиантов «Аврора» дополнят впечатления. Аудиогид проведет вас по маршруту, обеспечивая полное погружение в историю и науку. Вход свободный, требуется лишь бронирование билета

5 причин купить этот билет

  • 🦖 Уникальные скелеты динозавров
  • 🌌 Загадочные метеориты
  • 🐋 Гигантский синий кит
  • 🎧 Удобный аудиогид
  • 💎 Коллекция бриллиантов «Аврора»
Время начала: 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30

Что можно увидеть

  • Скелеты динозавров
  • Аниматронная модель тираннозавра
  • Скелет синего кита
  • Скелет птицы додо
  • Метеориты
  • Пирамида надежды «Аврора»

Описание билета

  • Вы встретитесь с чудесами биоразнообразия, рассматривая удивительные коллекции скелетов динозавров, растений, насекомых.
  • Увидите полноразмерную аниматронную модель тираннозавра, 128-летний скелет синего кита, гигантскую птицу моа и колоссального мастодонта.
  • Изучите скелет вымершей птицы додо, воссозданный из костей возрастом более 1000 лет.
  • Познакомьтесь с загадочным падшим ангелом — археоптериксом.
  • А также рассмотрите метеориты и Пирамиду надежды «Аврора» с самой полной коллекцией бриллиантов натурального цвета в мире.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Вы получите билет с зарезервированным временем, который гарантирует вам вход.
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • В стоимость экскурсии включено бронирование входного билета в Музей естественной истории в Лондоне.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет£12
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Лондоне
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Задать вопрос

