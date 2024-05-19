1 чел.
По популярности
Аудиогид
4 часа
Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность
Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы
Начало: У Тауэрского моста
«Аудиоэкскурсия начнётся на Тауэрском мосту — одном из символов Лондона»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
£9 за человека
Аудиогид
2.5 часа
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне
Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾
Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет
«Аудиогид доступен через мобильное приложение»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от £6 за всё до 14 чел.
Аудиогид
4 часа
Историческая аудиопрогулка по Лондону: от Тауэра до Сохо
Ваш персональный рассказчик о главных достопримечательностях Лондона в приложении WeGoTrip
Начало: Tower Bridge Quay, St Katharine’s Way, London E1W
«Аудиопрогулка начнется на Тауэрском мосту — одном из неизменных символов Лондона»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£9 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья19 мая 2024Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»
- ВВиктория15 мая 2024Все быстро, удобно, недорого. Маршрут за день, конечно, сложно осилить: на половину у нас ушло 18000 шагов)) в целом классно, что
- YYuri29 апреля 2024Все понравилось, но маршрут мы только за три подхода осилили:)
- ССветлана9 апреля 2024Отличный маршрут, хорошее изложение, интересные факты и музыкальное сопровождение. Прекрасная получилась прогулка.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Аудиогиды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 6 до 9. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Аудиогиды», 4 ⭐ отзыва, цены от £6. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август