Экскурсия по Музею естественной истории Лондона станет настоящим приключением для детей и родителей.Участники узнают о зарождении жизни на Земле, эволюции растений и животных, увидят скелет голубого кита и метеорит.В зале

динозавров дети смогут сравнить тиранозавра и трицератопса, а в зале птиц - увидеть чучело додо. Посещение зала эволюции человека позволит познакомиться с первыми жителями Европы и их образом жизни. Экскурсия подходит для детей от 3 до 9 лет

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда в Лондоне мягкая погода и меньше туристов. Летом, в июне и августе, музей может быть более загружен, но это не помешает насладиться экскурсиями. Зимой, с декабря по февраль, погода может быть прохладной, но это не влияет на комфорт в помещении музея.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.