Экскурсия по Музею естественной истории Лондона станет настоящим приключением для детей и родителей.
Участники узнают о зарождении жизни на Земле, эволюции растений и животных, увидят скелет голубого кита и метеорит.
5 причин купить эту экскурсию
- 🦖 Узнать о динозаврах и их жизни
- 🌍 Погрузиться в историю эволюции
- 🐦 Увидеть редкие виды птиц
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🔬 Интересные факты о природе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда в Лондоне мягкая погода и меньше туристов. Летом, в июне и августе, музей может быть более загружен, но это не помешает насладиться экскурсиями. Зимой, с декабря по февраль, погода может быть прохладной, но это не влияет на комфорт в помещении музея.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Сад эволюции
- Хинтце Холл
- Зал динозавров
- Зал птиц
- Зал эволюции человека
Описание экскурсии
- Сад эволюции. Мы начнём разговор у стен музея и проследим за эволюцией длиной в 3 миллиарда лет: как постепенно изменялись растения и животные и как возрождалась жизнь на Земле после периодов вымирания
- Хинтце Холл. В главном холле музея посмотрим на гигантский скелет голубого кита, вспомним о первых палеонтологах и раскопках останков мамонтов. Обсудим жизнь коралловых рифов и увидим метеорит — ровесник нашей планеты
- Зал динозавров. Сравним тиранозавра и трицератопса, изучим устройство гнёзд динозавров и поговорим о том, как они защищали своих детёнышей
- Зал птиц. Перечислим, какими бывают птицы. Увидим чучело вымершей додо и кабинет с разнообразными видами колибри
- Зал эволюции человека. Рассмотрим скелеты шимпанзе и австралопитеков. Я расскажу о первых жителях Европы — темнокожих и голубоглазых, а также об обычаях и образе жизни неандертальцев
Организационные детали
Билеты в музей бесплатные. Я забронирую их сама, чтобы вы не стояли в очереди на входе.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Лондоне
Я — лондонский гид, историк и художественный критик. До переезда в Лондон работала в Историческом музее Москвы, а также публиковала статьи на образовательных платформах, таких как colta.ru и arzamas.academy. СейчасЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
31 окт 2025
Экскурсия была ориентирована на ребенка и Вера прекрасно справилась с этой задачей. Гид очень быстро нашла общий язык с ребенком. Большое спасибо гиду! В будущем с удовольствием воспользуемся еще раз и в других исторических музеях!
Sergey
11 авг 2025
Отличная экскурсия для всей семьи
Мы ходили с Верой в Natural History Museum с двумя детьми (5 и 7 лет), и это был один из самых интересных дней за всё время
Входит в следующие категории Лондона
