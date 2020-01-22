1 отзыв оставили туристы

📚 Подробности о британской образовательной системе
🍽️ Лайфхаки по недорогим ресторанам
🛍️ Советы по выгодным покупкам
🚗 Информация об общественном транспорте и аренде авто
💼 Бизнес-консультации по открытию своего дела
Что можно увидеть
Лондон
Описание экскурсии
Разговор о важном для вас
Вам нужно заранее сообщить о том, что вы хотели бы обсудить, а я подберу информацию с необходимыми сведениями, контактами и ссылками, которые будут полезны. И на встрече в приятном заведении, за чашечкой английского чая мы поговорим о тонкостях жизни в Англии, обсуждая все интересующие вас вопросы.
Лайфхаки на тему всего английского
Я охотно подскажу, как провести максимально продуктивно время в Англии, что нужно знать об общественном транспорте и аренде автомобиля. Где выгодно делать покупки и какие места нельзя упустить во время визита в Лондон. Также я готова поделиться секретами английских традиций и обычаев, рассказать, чем живут настоящие англичане, сколько их на самом деле в Лондоне и как их распознать в толпе.
«Ученье — свет»
Захотите — обсудим в деталях британскую образовательную систему. Вы узнаете о тонкостях поступления в университеты и получении грантов на обучение, а я поделюсь взглядом на этот процесс изнутри. Кроме того, в перечне ваших вопросов может быть выбор школы, порядок вступительных экзаменов и процедуры оформления.
«Я уеду жить в Лондон»
Я также смогу обстоятельно объяснить все, что связано с переездом в Великобританию, расскажу, как, в целом, устроена жизнь в Англии, сколько здесь русскоговорящих, почему они сюда приезжают и чем занимаются. Помимо этого, вы можете рассчитывать на бизнес-консультации по открытию своего дела и необходимым сопутствующим формальностям.
Организационные детали
Встречу для вас проведу я или другой русскоговорящий профессионал, напрямую связанный с вопросами, которые вам интересны.
Место встречи оговаривается в предварительной переписке (это может быть кафе, парк или масса других вариантов).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 5099 туристов
Меня зовут Юлия, по образованию я историк искусства и арт-консультант, выпускница Бирмингемского университета, Член Ассоциации Искусствоведов (AIS). Ещё студенткой открыла для себя прелесть работы экскурсовода: это возможность рассказывать внимательным слушателям читать дальшеуменьшить
о том, что ты любишь больше всего. Я создала авторские туры, собрала в них все самое важное и добавила к ним индивидуальный подход. Мои туры нашли широкий отклик в сердцах путешественников, и сегодня я собрала команду гидов — историков и искусствоведов, которых научила всему, что знаю сама. Все мы искренне влюблены в Лондон и в свою профессию, поэтому каждая наша экскурсия — не просто рассказ об истории и культуре города, но также и взгляд на город изнутри глазами местного жителя.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Л
Людмила
Юлия- прекрасный человек, улыбчивая, отзывчивая, преподносящая на экскурсии материал очень интересно, познавательно и без лишней хронологии, маршрут продуман, проводит даже по тем историческим местам, куда сам не попадёшь и гиды читать дальшеуменьшить
не знают этих мест. А Юля знает!!! Она будучи студенткой узнала, соответственно посетила эти красивые места и сейчас охотно делится с нами информацией. Рекомендую Юлю как хорошего профессионала с индивидуальным подходом!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Лондона
Похожие экскурсии на «Лондон: инструкция по применению»