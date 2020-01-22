1 отзыв оставили туристы

Если вы хотите быстро освоиться в Лондоне, эта экскурсия для вас. Узнайте о жизни в столице Великобритании, тонкостях учебы и работы. Получите полезные советы по открытию своего дела и переезду.

уютном кафе вы сможете задать все интересующие вопросы и получить информацию с контактами и ссылками. Обсудите британскую образовательную систему, аренду автомобиля, общественный транспорт и многое другое. Встречу проводит русскоговорящий профессионал, место встречи оговаривается заранее

Описание экскурсии

Разговор о важном для вас

Вам нужно заранее сообщить о том, что вы хотели бы обсудить, а я подберу информацию с необходимыми сведениями, контактами и ссылками, которые будут полезны. И на встрече в приятном заведении, за чашечкой английского чая мы поговорим о тонкостях жизни в Англии, обсуждая все интересующие вас вопросы.

Лайфхаки на тему всего английского

Я охотно подскажу, как провести максимально продуктивно время в Англии, что нужно знать об общественном транспорте и аренде автомобиля. Где выгодно делать покупки и какие места нельзя упустить во время визита в Лондон. Также я готова поделиться секретами английских традиций и обычаев, рассказать, чем живут настоящие англичане, сколько их на самом деле в Лондоне и как их распознать в толпе.

«Ученье — свет»

Захотите — обсудим в деталях британскую образовательную систему. Вы узнаете о тонкостях поступления в университеты и получении грантов на обучение, а я поделюсь взглядом на этот процесс изнутри. Кроме того, в перечне ваших вопросов может быть выбор школы, порядок вступительных экзаменов и процедуры оформления.

«Я уеду жить в Лондон»

Я также смогу обстоятельно объяснить все, что связано с переездом в Великобританию, расскажу, как, в целом, устроена жизнь в Англии, сколько здесь русскоговорящих, почему они сюда приезжают и чем занимаются. Помимо этого, вы можете рассчитывать на бизнес-консультации по открытию своего дела и необходимым сопутствующим формальностям.

Организационные детали