Билеты
Аудиоэкскурсия по Лондону + билет на Тауэрский мост
Познакомиться с историей и архитектурными контрастами южного берега Темзы
Начало: У Тауэрского моста
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 и 16:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
£20 за билет
Билеты
Билет в музей мадам Тюссо (без очереди в кассы)
Повстречать звёзд, супергероев и королевскую семью в мире восковых чудес
Начало: В музее мадам Тюссо
«Билет не подлежит обмену или возврату и действителен только на выбранную дату и время»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
£40 за билет
Билеты
Британский музей: входной билет и аудиоэкскурсия
Совершить путешествие по истории мировой культуры - от зарождения до наших дней
Начало: У входа в Британский музей
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
£12 за билет
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