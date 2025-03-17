Найдено 3 экскурсии в категории « Билеты » в Лондоне на русском языке, цены от £12. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1 час Билеты Аудиоэкскурсия по Лондону + билет на Тауэрский мост Познакомиться с историей и архитектурными контрастами южного берега Темзы Начало: У Тауэрского моста «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» Расписание: ежедневно в 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 и 16:30 £20 за билет 2 часа Билеты Билет в музей мадам Тюссо (без очереди в кассы) Повстречать звёзд, супергероев и королевскую семью в мире восковых чудес Начало: В музее мадам Тюссо «Билет не подлежит обмену или возврату и действителен только на выбранную дату и время» £40 за билет 2.5 часа Билеты Британский музей: входной билет и аудиоэкскурсия Совершить путешествие по истории мировой культуры - от зарождения до наших дней Начало: У входа в Британский музей «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» £12 за билет Другие экскурсии Лондона

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Билеты»

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