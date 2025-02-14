Елизавета — ваш гид в Лондоне

Здравствуйте! Меня зовут Елизавета. Я влюбилась в Лондон ещё в детстве, живу здесь с 2019 года. Провела десятки экскурсий для друзей и гостей города. Люблю искусство, историю и архитектуру. Умею интересно о них рассказывать. Жду вас!