Приглашаю исследовать экспозицию музея Виктории и Альберта! На первом этаже вы полюбуетесь экспонатами из разных стран от Индии до Японии, на втором — британским искусством.
Коллекция включает гравюры, рисунки, фото, текстиль, керамику, мебель, ювелирные изделия и многое другое. Я расскажу, как она пополнялась, и помогу расшифровать самые интересные работы.
Коллекция включает гравюры, рисунки, фото, текстиль, керамику, мебель, ювелирные изделия и многое другое. Я расскажу, как она пополнялась, и помогу расшифровать самые интересные работы.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
За 2,5 часа вы:
- Увидите, как греки представляли Афину, жители современной Индии изображают героев «Рамаяны», а древние египтяне соединяли черты животных и божеств
- Рассмотрите модернизм в архитектуре и повседневной жизни. Раскроете, как он возник, как развивался и как проявляется в разных предметах
- Погрузитесь в разные эпохи искусства Китая и Японии: от древних гравюр на деревянных дощечках до кимоно и фарфора
- Проследите, как любовь к садоводству двигала британское искусство к новым высотам и как цветочные мотивы Морриса завоевали всемирную популярность
А ещё мы заглянем во внутренний музейный садик в неоготическом стиле и по желанию выпьем там чай.
Организационные детали
- Вход в музей бесплатный
- В музее часто проходят платные временные выставки. По запросу мы можем включить их в экскурсию
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Виктории и Альберта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Лондоне
Здравствуйте! Меня зовут Елизавета. Я влюбилась в Лондон ещё в детстве, живу здесь с 2019 года. Провела десятки экскурсий для друзей и гостей города. Люблю искусство, историю и архитектуру. Умею интересно о них рассказывать. Жду вас!Задать вопрос
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