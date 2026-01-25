Утренние – экскурсии в Лондоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Утренние» в Лондоне на русском языке, цены от £45. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Лондон и вы в объективе камеры
Пешая
1.5 часа
15 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лондон и вы в объективе камеры
Откройте для себя красоту Лондона через объектив камеры. Неповторимые уголки и знаковые места ждут вас
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
£200 за всё до 4 чел.
Тауэрский мост изнутри
1.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Тауэрский мост изнутри
Откройте для себя тайны Тауэрского моста, его историю и легенды. Прогулка по галереям на высоте 42 метров подарит вам незабываемые виды
Начало: У Тауэрского моста
Сегодня в 10:30
11 апр в 10:00
£295 за всё до 9 чел.
Лондон без будильника: утренняя прогулка по королевскому Вестминстеру
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Лондон без будильника: утренняя прогулка по королевскому Вестминстеру
Букингемский дворец, гвардейцы и секреты за углом
Начало: На Трафальгарской площади
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:45
30 мар в 09:45
10 апр в 09:45
£45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    25 января 2026
    Лондон и вы в объективе камеры
    Спасибо Александре за отличную фотосессию и маршрут: неожиданные места прямо в центре, в которые сам вряд ли зайдешь, но безумно красиво! Фото оооочень быстро получил и невероятно ими доволен, точно рекомендую, если приезжаете в Великобританию)
  • Е
    Евгений
    2 ноября 2025
    Лондон и вы в объективе камеры
    Сложно вот так текстом описать восторг от фотографий Александры, прикладываю, чтобы сами все увидели. Утро было волшебным: прекрасная прогулка, разговор, интересные факты о быте местных, рекомендации по позам.

    Хочу сказать огромное спасибо за фотографии и рекомендовать съемку другим путешественникам!
  • Д
    Диана
    28 октября 2025
    Лондон и вы в объективе камеры
    Просто потрясающий опыт и прекрасные фотографии. Огромное спасибо Александре за такой шанс сохранить кусочек Лондона в прекрасных снимках. Очень приятный и позитивный человек, который делает все, что бы клиент чувствовал себя комфортно. Рекомендую 👍
  • О
    Оксана
    11 августа 2025
    Лондон и вы в объективе камеры
    Александра прекрасная девушка! Фотосессия прошла успешно! Фотографии классные 🔥
    Красивая память о Лондоне останется навсегда 💝
  • Д
    Диана
    31 июля 2025
    Лондон и вы в объективе камеры
    Благодарим Александру за прекрасную память о поездке в Лондон! В назначенное время шел сильный дождь, Александра пошла нам навстречу, несколько
    раз переносила время съемки, в итоге после обеда вышло солнце, и мы совершили чудесную фотопрогулку. В течение 10 дней прислала нам ссылку с готовыми фотографиями! Смогла подловить живые, при этом удачные кадры всей семьи (с детьми это совсем не просто!)

  • Н
    Николай
    31 июля 2025
    Лондон и вы в объективе камеры
    Замечательный человек
  • K
    Kate
    15 апреля 2025
    Лондон и вы в объективе камеры
    Александра — просто чудо! Такая тёплая, милая и невероятно талантливая. Съёмка с ней была настоящим удовольствием, а фотографии вышли волшебными. Спасибо тебе огромное от всего сердца!
  • I
    Indira
    27 февраля 2025
    Лондон и вы в объективе камеры
    Александра отлично провела фото тур и открыла для меня новые локации, которые я до этого не замечала, но которые отлично
    подходят для фотографий. Я была впечатлена подготовкой и вниманием Александры - на готове был зонт и припасена вода, ну а в самом конце Саша подарила милейшую поларойдную фотографию.

  • Е
    Елена
    14 января 2025
    Лондон и вы в объективе камеры
    Даже проливной зимний лондонский дождь не помешал нам провести фотосессию и получить отличные профессиональные фотографии на которых мы себе очень понравились. Спасибо Александре!
  • К
    Ксения
    11 января 2025
    Лондон и вы в объективе камеры
    Александра очень милая,, обаятельная, доброжелательная, профессиональный фотограф. Знает много чудесных закрытых от толп туристов улочек и двориков в самом центре Лондона. Фотографии получились очень теплые, естественные, красивые, нам очень понравилось! Однозначно рекомендую фотосессию с Александрой.

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Утренние»

Сколько стоит экскурсия по Лондону в марте 2026
Сейчас в Лондоне в категории "Утренние" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 295. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
