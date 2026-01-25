М Михаил Лондон и вы в объективе камеры Спасибо Александре за отличную фотосессию и маршрут: неожиданные места прямо в центре, в которые сам вряд ли зайдешь, но безумно красиво! Фото оооочень быстро получил и невероятно ими доволен, точно рекомендую, если приезжаете в Великобританию)

Е Евгений Лондон и вы в объективе камеры Сложно вот так текстом описать восторг от фотографий Александры, прикладываю, чтобы сами все увидели. Утро было волшебным: прекрасная прогулка, разговор, интересные факты о быте местных, рекомендации по позам.



Хочу сказать огромное спасибо за фотографии и рекомендовать съемку другим путешественникам!

Д Диана Лондон и вы в объективе камеры Просто потрясающий опыт и прекрасные фотографии. Огромное спасибо Александре за такой шанс сохранить кусочек Лондона в прекрасных снимках. Очень приятный и позитивный человек, который делает все, что бы клиент чувствовал себя комфортно. Рекомендую 👍

О Оксана Лондон и вы в объективе камеры Александра прекрасная девушка! Фотосессия прошла успешно! Фотографии классные 🔥

Красивая память о Лондоне останется навсегда 💝

Д Диана Лондон и вы в объективе камеры читать дальше раз переносила время съемки, в итоге после обеда вышло солнце, и мы совершили чудесную фотопрогулку. В течение 10 дней прислала нам ссылку с готовыми фотографиями! Смогла подловить живые, при этом удачные кадры всей семьи (с детьми это совсем не просто!) Благодарим Александру за прекрасную память о поездке в Лондон! В назначенное время шел сильный дождь, Александра пошла нам навстречу, несколько

Н Николай Лондон и вы в объективе камеры Замечательный человек

K Kate Лондон и вы в объективе камеры Александра — просто чудо! Такая тёплая, милая и невероятно талантливая. Съёмка с ней была настоящим удовольствием, а фотографии вышли волшебными. Спасибо тебе огромное от всего сердца!

I Indira Лондон и вы в объективе камеры читать дальше подходят для фотографий. Я была впечатлена подготовкой и вниманием Александры - на готове был зонт и припасена вода, ну а в самом конце Саша подарила милейшую поларойдную фотографию. Александра отлично провела фото тур и открыла для меня новые локации, которые я до этого не замечала, но которые отлично

Е Елена Лондон и вы в объективе камеры Даже проливной зимний лондонский дождь не помешал нам провести фотосессию и получить отличные профессиональные фотографии на которых мы себе очень понравились. Спасибо Александре!