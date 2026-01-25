Фотопрогулка
до 4 чел.
Лондон и вы в объективе камеры
Откройте для себя красоту Лондона через объектив камеры. Неповторимые уголки и знаковые места ждут вас
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
£200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Тауэрский мост изнутри
Откройте для себя тайны Тауэрского моста, его историю и легенды. Прогулка по галереям на высоте 42 метров подарит вам незабываемые виды
Начало: У Тауэрского моста
Сегодня в 10:30
11 апр в 10:00
£295 за всё до 9 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Лондон без будильника: утренняя прогулка по королевскому Вестминстеру
Букингемский дворец, гвардейцы и секреты за углом
Начало: На Трафальгарской площади
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:45
30 мар в 09:45
10 апр в 09:45
£45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил25 января 2026Спасибо Александре за отличную фотосессию и маршрут: неожиданные места прямо в центре, в которые сам вряд ли зайдешь, но безумно красиво! Фото оооочень быстро получил и невероятно ими доволен, точно рекомендую, если приезжаете в Великобританию)
- ЕЕвгений2 ноября 2025Сложно вот так текстом описать восторг от фотографий Александры, прикладываю, чтобы сами все увидели. Утро было волшебным: прекрасная прогулка, разговор, интересные факты о быте местных, рекомендации по позам.
Хочу сказать огромное спасибо за фотографии и рекомендовать съемку другим путешественникам!
- ДДиана28 октября 2025Просто потрясающий опыт и прекрасные фотографии. Огромное спасибо Александре за такой шанс сохранить кусочек Лондона в прекрасных снимках. Очень приятный и позитивный человек, который делает все, что бы клиент чувствовал себя комфортно. Рекомендую 👍
- ООксана11 августа 2025Александра прекрасная девушка! Фотосессия прошла успешно! Фотографии классные 🔥
Красивая память о Лондоне останется навсегда 💝
- ДДиана31 июля 2025Благодарим Александру за прекрасную память о поездке в Лондон! В назначенное время шел сильный дождь, Александра пошла нам навстречу, несколько
- ННиколай31 июля 2025Замечательный человек
- KKate15 апреля 2025Александра — просто чудо! Такая тёплая, милая и невероятно талантливая. Съёмка с ней была настоящим удовольствием, а фотографии вышли волшебными. Спасибо тебе огромное от всего сердца!
- IIndira27 февраля 2025Александра отлично провела фото тур и открыла для меня новые локации, которые я до этого не замечала, но которые отлично
- ЕЕлена14 января 2025Даже проливной зимний лондонский дождь не помешал нам провести фотосессию и получить отличные профессиональные фотографии на которых мы себе очень понравились. Спасибо Александре!
- ККсения11 января 2025Александра очень милая,, обаятельная, доброжелательная, профессиональный фотограф. Знает много чудесных закрытых от толп туристов улочек и двориков в самом центре Лондона. Фотографии получились очень теплые, естественные, красивые, нам очень понравилось! Однозначно рекомендую фотосессию с Александрой.
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Утренние», 15 ⭐ отзывов, цены от £45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май