Экскурсия в Тейт Модерн предлагает уникальную возможность погрузиться в мир современного искусства. Участники узнают, что скрывают линии Кандинского и как работы Энди Уорхола отражают проблемы общества. Экскурсия также включает обсуждение шедевров, таких как «Чёрный квадрат» Малевича, и объяснение, почему одни картины стоят миллионы, а другие - нет. Завершится мероприятие на смотровой площадке с видом на Лондон и чашечкой английского чая

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При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вы увидите все знаковые работы в галерее, расшифруете их ценность и смысл. Я помогу вам понять:

почему история искусства сложилась так, а не иначе

почему одни картины стоят дёшево, а другие — как остров в океане

от чего зависит успех художника

что отличает шедевр от хорошей ремесленной или остроумной работы

в чём смысл «Чёрного квадрата» Малевича и можно ли считать его искусством

В завершение мы поднимемся на прекрасную смотровую площадку, где насладимся прекрасным видом на город и обсудим увиденное за чашечкой английского чая.

Организационные детали