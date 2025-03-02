Экскурсия в Тейт Модерн предлагает уникальную возможность погрузиться в мир современного искусства.
Участники узнают, что скрывают линии Кандинского и как работы Энди Уорхола отражают проблемы общества.
Экскурсия также включает обсуждение шедевров, таких как «Чёрный квадрат» Малевича, и объяснение, почему одни картины стоят миллионы, а другие - нет. Завершится мероприятие на смотровой площадке с видом на Лондон и чашечкой английского чая
Участники узнают, что скрывают линии Кандинского и как работы Энди Уорхола отражают проблемы общества.
Экскурсия также включает обсуждение шедевров, таких как «Чёрный квадрат» Малевича, и объяснение, почему одни картины стоят миллионы, а другие - нет. Завершится мероприятие на смотровой площадке с видом на Лондон и чашечкой английского чая
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Понимание современного искусства
- 🖼️ Знакомство с шедеврами
- 📚 История искусства
- 💡 Новые знания
- ☕ Прекрасный вид на Лондон
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Тейт Модерн
Описание экскурсии
Вы увидите все знаковые работы в галерее, расшифруете их ценность и смысл. Я помогу вам понять:
- почему история искусства сложилась так, а не иначе
- почему одни картины стоят дёшево, а другие — как остров в океане
- от чего зависит успех художника
- что отличает шедевр от хорошей ремесленной или остроумной работы
- в чём смысл «Чёрного квадрата» Малевича и можно ли считать его искусством
В завершение мы поднимемся на прекрасную смотровую площадку, где насладимся прекрасным видом на город и обсудим увиденное за чашечкой английского чая.
Организационные детали
- Вход в галерею бесплатный
- Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или мой коллега — специалист по истории искусства 20 века
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Лондоне
Провели экскурсии для 4200 туристов
Меня зовут Юлия, по образованию я историк искусства и арт-консультант, выпускница Бирмингемского университета, Член Ассоциации Искусствоведов (AIS). Ещё студенткой открыла для себя прелесть работы экскурсовода: это возможность рассказывать внимательным слушателямЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
2 мар 2025
Экскурсия в Tate Modern вызвала неоднозначные впечатления. Гид, безусловно, обладает обширными знаниями - она привела множество интересных фактов, касающихся коллекции и истории музея. Однако подача была слишком быстрой, словно скороговорка,
Наталья
3 янв 2025
Юлия хороший гид, рекомендую.
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