Национальная галерея Лондона предлагает уникальную возможность изучить западноевропейскую живопись 13-20 веков.
На индивидуальной экскурсии с искусствоведом вы увидите работы таких мастеров, как Моне, Ренуар, Дега и Писсарро. Галерея также хранит полотна старых мастеров, которые оказали влияние на художников будущего. Экскурсия включает обсуждение значимости искусства малых голландцев и истории создания галереи. Вход бесплатный, что делает это предложение ещё более привлекательным
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные картины импрессионистов
- 🖼️ Полотна старых мастеров
- 📚 История галереи и её создание
- 👩🎨 Работы женщин-художниц
- 🆓 Бесплатный вход
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Национальной галереи Лондона - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы комфортная погода и меньше туристов. Зимой также можно насладиться искусством, избегая толп, но учтите, что погода может быть прохладной. Летом галерея предоставляет возможность укрыться от жары и насладиться искусством в прохладных залах.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Национальная галерея
- Картины Моне
- Полотна Ренуара
- Работы Дега
- Картины Писсарро
Описание экскурсии
Погружение в мир классического искусства
- Вы узнаете, как творчество Тёрнера, Рембрандта, Караваджо и других старых мастеров повлияло на художников 19 века.
- Мы поговорим о значении искусства малых голландцев 17 века.
- Полюбуемся на картины Гольбейна, Микеланджело, Каналетто и Морони.
- Рассмотрим мозаичные полы русского художника Бориса Анрепа.
Поговорим и на другие важные темы
- О создании галереи и русском следе в истории её становления.
- Политике приёма экспонатов и вопросах их происхождения.
- Зарождении современного рынка искусств в Голландии 17 века.
- Тюльпаномании, скрытых символах в натюрмортах и моралистических намёках в бытовых сценах старых мастеров.
- Четырёх работах женщин-художниц, выставленных в галерее.
- Единственном изображении русской поэтессы Анны Ахматовой в британской коллекции искусств.
- Полотнах импрессионистов и их последователей, таких как Ван Гог и Гоген.
Организационные детали
- Вход в Национальную галерею бесплатный.
- Можно бесплатно арендовать инвалидную кресло-коляску.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Sainsbury’s Wing Entrance, National Gallery
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Юлия — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 142 туристов
Меня зовут Юлия, у меня степень магистра по истории искусства и фотографии Лондонского университета. Сфера моих искусствоведческих интересов обширна: от малых голландцев до современного искусства. Я живу в Лондоне с
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
В
Вероника
5 ноя 2025
Экскурсия по музею интересная и увлекательная, прошла легко, нам всё понравилось, Юля -замечательный гид в мире искусства.
Е
Екатерина
29 июл 2025
Если вы с детьми или не выдерживаете ходить по музею более 1,5 часов, либо уже не первый раз в этом музее, то смело берите эту экскурсию. Юлия - интересный рассказчик,
