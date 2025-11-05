Национальная галерея Лондона предлагает уникальную возможность изучить западноевропейскую живопись 13-20 веков.



На индивидуальной экскурсии с искусствоведом вы увидите работы таких мастеров, как Моне, Ренуар, Дега и Писсарро. Галерея также хранит полотна старых мастеров, которые оказали влияние на художников будущего. Экскурсия включает обсуждение значимости искусства малых голландцев и истории создания галереи. Вход бесплатный, что делает это предложение ещё более привлекательным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Национальной галереи Лондона - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы комфортная погода и меньше туристов. Зимой также можно насладиться искусством, избегая толп, но учтите, что погода может быть прохладной. Летом галерея предоставляет возможность укрыться от жары и насладиться искусством в прохладных залах.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.