Национальная галерея Лондона - в компании искусствоведа

Погрузитесь в мир классического искусства, открывая для себя работы Моне, Ренуара и других великих мастеров. Индивидуальная экскурсия с искусствоведом
Национальная галерея Лондона предлагает уникальную возможность изучить западноевропейскую живопись 13-20 веков.

На индивидуальной экскурсии с искусствоведом вы увидите работы таких мастеров, как Моне, Ренуар, Дега и Писсарро. Галерея также хранит полотна старых мастеров, которые оказали влияние на художников будущего. Экскурсия включает обсуждение значимости искусства малых голландцев и истории создания галереи. Вход бесплатный, что делает это предложение ещё более привлекательным
4.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные картины импрессионистов
  • 🖼️ Полотна старых мастеров
  • 📚 История галереи и её создание
  • 👩‍🎨 Работы женщин-художниц
  • 🆓 Бесплатный вход

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Национальной галереи Лондона - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы комфортная погода и меньше туристов. Зимой также можно насладиться искусством, избегая толп, но учтите, что погода может быть прохладной. Летом галерея предоставляет возможность укрыться от жары и насладиться искусством в прохладных залах.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Национальная галерея
  • Картины Моне
  • Полотна Ренуара
  • Работы Дега
  • Картины Писсарро

Описание экскурсии

Погружение в мир классического искусства

  • Вы узнаете, как творчество Тёрнера, Рембрандта, Караваджо и других старых мастеров повлияло на художников 19 века.
  • Мы поговорим о значении искусства малых голландцев 17 века.
  • Полюбуемся на картины Гольбейна, Микеланджело, Каналетто и Морони.
  • Рассмотрим мозаичные полы русского художника Бориса Анрепа.

Поговорим и на другие важные темы

  • О создании галереи и русском следе в истории её становления.
  • Политике приёма экспонатов и вопросах их происхождения.
  • Зарождении современного рынка искусств в Голландии 17 века.
  • Тюльпаномании, скрытых символах в натюрмортах и моралистических намёках в бытовых сценах старых мастеров.
  • Четырёх работах женщин-художниц, выставленных в галерее.
  • Единственном изображении русской поэтессы Анны Ахматовой в британской коллекции искусств.
  • Полотнах импрессионистов и их последователей, таких как Ван Гог и Гоген.

Организационные детали

  • Вход в Национальную галерею бесплатный.
  • Можно бесплатно арендовать инвалидную кресло-коляску.

Юлия
Юлия — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 142 туристов
Меня зовут Юлия, у меня степень магистра по истории искусства и фотографии Лондонского университета. Сфера моих искусствоведческих интересов обширна: от малых голландцев до современного искусства. Я живу в Лондоне с
читать дальше

2007 года, где работала коммерческим фотографом и преподавателем фотографии, а затем последовала стажировка в исследовательском отделе галереи Тейт. Искусство — это не только моя профессия, но и главная страсть. Я обожаю делиться знаниями и с 2016 года провожу авторские экскурсии по различным музеям Лондона (Тейт Модерн, Тейт Британия, Национальная галерея, Собрание Уоллеса), а также по частным галереям и аукционным домам районов Мейфэр и Ист-Энд.

В
Вероника
5 ноя 2025
Экскурсия по музею интересная и увлекательная, прошла легко, нам всё понравилось, Юля -замечательный гид в мире искусства.
Е
Екатерина
29 июл 2025
Если вы с детьми или не выдерживаете ходить по музею более 1,5 часов, либо уже не первый раз в этом музее, то смело берите эту экскурсию. Юлия - интересный рассказчик,
читать дальше

огромный плюс, что ей можно задавать вопросы и она ёмко отвечает на них, заряжает своей энергией и пробуждает интерес к искусству. Но для меня 1,5 часа в таком музее маловато. В следующий раз буду брать 2-2,5 часа. Огромное спасибо Юлии!

