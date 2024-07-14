Индивидуальная
до 6 чел.
Национальная галерея Лондона: живопись, истории, мастерство
Погрузитесь в мир великого искусства: откройте секреты шедевров и узнайте истории, скрытые за кистью мастеров
Начало: У входа в Национальную галерею на Трафальгарской п...
12 дек в 14:30
13 дек в 10:30
£280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла
Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
Исторические факты и metropolitan stories - в очень структурной и при этом невероятно живой манере
Начало: У Трафальгарской площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
£148 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лондона - в загородную резиденцию королей Виндзор
Путешествие в Виндзор подарит вам уникальную возможность окунуться в прошлое и насладиться величием королевской архитектуры и искусства
Начало: У вашего отеля в Лондоне
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
£494 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Wallace Collection с экспертом искусства
Загляните в исторический особняк Лондона, чтобы встретиться с шедеврами мирового искусства
Начало: У метро Бонд-стрит
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
£260 за всё до 6 чел.
- ААнна14 июля 2024Ирина удивительно знающий, интересный рассказчик. Сама коллекция однозначно стоит внимания, здесь можно найти и прекрасную живопись, и предметы декоративно-прикладного искусства, и получить удовольствие от интерьеров. И увидеть шедевр Фрагонара «Качели».
