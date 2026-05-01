Современное искусство часто кажется сложным, но на самом деле оно говорит о нас с вами. В залах галереи «Тейт Модерн» мы проследим, как художники 20 века превратились из наблюдателей в активных участников жизни. Вместе с профессиональным искусствоведом вы научитесь читать язык инсталляций, разберётесь в авангарде и поп-арте и увидите, как искусство предсказывало будущее и рефлексировало над прошлым.

Рождение авангарда и сюрреализм

Мы начнём с начала 20 века: увидим работы Натальи Гончаровой, Амадео Модильяни и Джорджа Брака. Вы узнаете, как менялась художественная форма и почему после мировых войн художники, такие как Макс Эрнст, стали искать вдохновение в подсознании и снах.

Утопии и эхо войны

Мы сравним идеальные миры Малевича и Мондриана с суровой реальностью послевоенных лет. Я расскажу, как Марк Ротко и Герхард Рихтер по-разному переосмыслили трагедию Второй мировой войны и почему их полотна вызывают такой сильный эмоциональный отклик.

Поп-арт и социальный протест

Вы увидите знаменитые работы Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна и поймёте, как экономический бум превратил предметы потребления в объекты искусства. Мы также обсудим абстрактные скульптуры и инсталляции, поднимающие острые вопросы несправедливости и прав человека.

Новый взгляд на музей

Мы поговорим о том, как стёрлись границы между живописью и видео-артом и почему искусство стало ближе к жизни. Я поделюсь своими знаниями докторанта Оксфорда, чтобы наше общение стало живым диалогом, а не сухой лекцией.

