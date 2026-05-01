Окно в 20 век: Тейт Модерн с искусствоведом из Оксфорда
Понять современное искусство через историю, личные смыслы и мировые шедевры - в Лондоне
Современное искусство часто кажется сложным, но на самом деле оно говорит о нас с вами.
В залах галереи «Тейт Модерн» мы проследим, как художники 20 века превратились из наблюдателей в активных участников жизни.
Вместе с профессиональным искусствоведом вы научитесь читать язык инсталляций, разберётесь в авангарде и поп-арте и увидите, как искусство предсказывало будущее и рефлексировало над прошлым.
Описание экскурсии
Рождение авангарда и сюрреализм
Мы начнём с начала 20 века: увидим работы Натальи Гончаровой, Амадео Модильяни и Джорджа Брака. Вы узнаете, как менялась художественная форма и почему после мировых войн художники, такие как Макс Эрнст, стали искать вдохновение в подсознании и снах.
Утопии и эхо войны
Мы сравним идеальные миры Малевича и Мондриана с суровой реальностью послевоенных лет. Я расскажу, как Марк Ротко и Герхард Рихтер по-разному переосмыслили трагедию Второй мировой войны и почему их полотна вызывают такой сильный эмоциональный отклик.
Поп-арт и социальный протест
Вы увидите знаменитые работы Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна и поймёте, как экономический бум превратил предметы потребления в объекты искусства. Мы также обсудим абстрактные скульптуры и инсталляции, поднимающие острые вопросы несправедливости и прав человека.
Новый взгляд на музей
Мы поговорим о том, как стёрлись границы между живописью и видео-артом и почему искусство стало ближе к жизни. Я поделюсь своими знаниями докторанта Оксфорда, чтобы наше общение стало живым диалогом, а не сухой лекцией.
Организационные детали
Экскурсия предназначена в первую очередь для взрослых, так как затрагивает сложные исторические темы
Программу можно адаптировать для детей: в этом случае мы сфокусируемся на необычных техниках и ярких экспериментах
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вера — ваш гид в Лондоне
На сайте с 2023 года
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 45 туристов
Я — лондонский гид, историк и художественный критик. До переезда в Лондон работала в Историческом музее Москвы, а также публиковала статьи на образовательных платформах, таких как colta.ru и arzamas.academy. Сейчас читать дальшеуменьшить
учусь в докторантуре Оксфордского университета и большую часть времени провожу в библиотеках с книжками. Однако для меня важно не только узнавать что-то новое, но и делиться открытиями с другими людьми — именно поэтому уже несколько лет разрабатываю и провожу авторские экскурсии в Лондоне.
Прогулки по музеям всегда были моей страстью: дочка выросла в московских музеях, куда я водила её и её друзей. Личный опыт общения и дружбы с детьми помогает делать экскурсии увлекательными для путешественников любого возраста и говорить о сложных вещах простым языком.
Надеюсь, что после наших музейных прогулок вы сможете лучше узнать Лондон и полюбить его так же сильно, как люблю его я.
