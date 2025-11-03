Выбирайте один из двух наших маршрутов: это две совершенно разные, но одинаково интересные истории о Лондоне. На синем маршруте вы увидите классические достопримечательности, которые помните по урокам английского, и откроете тайны королей. Красный маршрут посвящен Лондонскому Сити — здесь родился город, а сегодня стоят ультрасовременные небоскребы, знаменитые Тауэр и Тауэрский мост.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

за 1–5 человек или £25 за человека, если вас больше

от £145 за 1–5 человек или £25 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Уникальный формат экскурсии сочетает знаменитые «визитные карточки» города с малоизвестными местами, куда обычно заглядывают только местные жители. Мы предлагаем маршрут на выбор:

Красный маршрут: Лондонский Сити — самый древний, самый современный

На красном маршруте мы гуляем по Сити — городу Лондону, историческому центру, скрытому под небоскрёбами. Мы увидим собор Святого Павла с неожиданного ракурса, городскую ратушу Гилдхолл, найдём остатки римского амфитеатра, узнаем, кто такой Лорд-мэр и где он живёт, посетим Королевскую биржу, где по желанию купим хороший чай, заодно поговорим про английские чайные и кофейные традиции.

Мы заглянем в переулки, где сохранился дух старого города, найдём сказочный рынок, спрятанный рядом со знаменитым небоскрёбом Огурец, обсудим современную архитектуру, а в конце нашей прогулки мы увидим прекрасный Тауэрский мост. Также на нашем красном маршруте мы рассказываем о первом в мире метро, для этого проедем две остановки.

Синий маршрут: must-see в Лондоне

На синем маршруте мы прогуляемся по Королевскому Лондону и увидим самые известные достопримечательности: центральную Трафальгарскую площадь, Букингемский дворец, где живёт королева, и проходит торжественная смена пешей гвардии, резиденцию премьер-министра на Даунинг стрит, здание Парламента и Биг-Бен, королевскую церковь — Вестминстерское аббатство, а ещё найдём паб «Шерлок Холмс», и секретное кафе в церкви.

Организационные детали