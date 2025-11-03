Мои заказы

Личное свидание с Лондоном

Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Выбирайте один из двух наших маршрутов: это две совершенно разные, но одинаково интересные истории о Лондоне.

На синем маршруте вы увидите классические достопримечательности, которые помните по урокам английского, и откроете тайны королей.

Красный маршрут посвящен Лондонскому Сити — здесь родился город, а сегодня стоят ультрасовременные небоскребы, знаменитые Тауэр и Тауэрский мост.
5 отзывов
Описание экскурсии

Уникальный формат экскурсии сочетает знаменитые «визитные карточки» города с малоизвестными местами, куда обычно заглядывают только местные жители. Мы предлагаем маршрут на выбор:

Красный маршрут: Лондонский Сити — самый древний, самый современный

На красном маршруте мы гуляем по Сити — городу Лондону, историческому центру, скрытому под небоскрёбами. Мы увидим собор Святого Павла с неожиданного ракурса, городскую ратушу Гилдхолл, найдём остатки римского амфитеатра, узнаем, кто такой Лорд-мэр и где он живёт, посетим Королевскую биржу, где по желанию купим хороший чай, заодно поговорим про английские чайные и кофейные традиции.

Мы заглянем в переулки, где сохранился дух старого города, найдём сказочный рынок, спрятанный рядом со знаменитым небоскрёбом Огурец, обсудим современную архитектуру, а в конце нашей прогулки мы увидим прекрасный Тауэрский мост. Также на нашем красном маршруте мы рассказываем о первом в мире метро, для этого проедем две остановки.

Синий маршрут: must-see в Лондоне

На синем маршруте мы прогуляемся по Королевскому Лондону и увидим самые известные достопримечательности: центральную Трафальгарскую площадь, Букингемский дворец, где живёт королева, и проходит торжественная смена пешей гвардии, резиденцию премьер-министра на Даунинг стрит, здание Парламента и Биг-Бен, королевскую церковь — Вестминстерское аббатство, а ещё найдём паб «Шерлок Холмс», и секретное кафе в церкви.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по одному из двух маршрутов. Карту маршрутов можно посмотреть в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки для отдыха и фотографирования достопримечательностей
  • Дети до 8 лет участвуют бесплатно
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце маршрута вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Лондоне и обменяться впечатлениями!

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У выхода из станции метро Temple
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Лондоне
Провели экскурсии для 87925 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
Андреева
3 ноя 2025
Зоя - супер! ❤️
О
Ольга
21 окт 2025
Очень понравилась экскурсия с Зоей. Девушка очень позитивная, интересный рассказчик, не теряет линию повествования. Ответила на все наши наши вопросы. Видно, что очень хорошо знает Лондон, его историю, архитектуру, традиции. Рекомендуем ✨
N
Nick
29 авг 2025
Ожидания от экскурсии были много ниже того, что мы получили. Зоя провела экскурсию интересно, дала много информации и полезных советов о том, как продолжить наш обзор города.
Н
Николай
27 июл 2025
Очень понравился тур с гидом Зоей, поэтому заказали второй маршрут.
Удивительный профессионал)
Все очень понравилось, дети также провели время с удовольствием.
Спасибо большое!
Н
Николай
27 июл 2025
15:15 - всегда был отличным вариантом обзорной экскурсии по городу. Раньше бывали с этим проектом в разных городах.
В Лондоне - самый лучший тур от гида Зой, местного профессионального эксперта.
Очень понравилось и взрослым и детям.
Спасибо большое!

