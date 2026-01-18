Мои заказы

Развлечения в Лондоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Лондоне на русском языке, цены от £200. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Тайны старого Лондона
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны старого Лондона
Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
£200 за всё до 8 чел.
Питер Пэн в Кенсингтонском саду: интерактивный тур
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Питер Пэн в Кенсингтонском саду: интерактивный тур
Погрузитесь в мир Питера Пэна в Кенсингтонских садах. Увлекательное приключение для всей семьи, полное тайн и волшебства
Начало: Queen’s Gate, ворота в Кенсингтонский сад
Расписание: Время работы парка с 06:00 до 16:30.
£295 за всё до 5 чел.
В Лондоне - пить! Прогулка по историческим пабам
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В Лондоне - пить! Прогулка по историческим пабам
Полное погружение в культуру, традиции, разговоры и, конечно же, напитки англичан
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
£225 за всё до 5 чел.
Любовь в большом Лондоне
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Любовь в большом Лондоне
Погрузитесь в истории любви и драм, разыгравшихся на улицах Лондона. Узнайте, как любовь меняла судьбы известных личностей и вдохновляла на великие поступки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
£225 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Тайны старого Лондона;
  2. Питер Пэн в Кенсингтонском саду: интерактивный тур;
  3. В Лондоне - пить! Прогулка по историческим пабам;
  4. Любовь в большом Лондоне.
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Вестминстер;
  2. Тауэр;
  3. Британский музей;
  4. Лондонский Сити;
  5. Самое главное;
  6. Биг-Бен;
  7. Букингемский дворец;
  8. Трафальгарская площадь;
  9. Собор Святого Павла;
  10. Парламент.
Сколько стоит экскурсия по Лондону в январе 2026
Сейчас в Лондоне в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 295. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 15 ⭐ отзывов, цены от £200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март