Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны старого Лондона
Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Питер Пэн в Кенсингтонском саду: интерактивный тур
Погрузитесь в мир Питера Пэна в Кенсингтонских садах. Увлекательное приключение для всей семьи, полное тайн и волшебства
Начало: Queen’s Gate, ворота в Кенсингтонский сад
Расписание: Время работы парка с 06:00 до 16:30.
£295 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В Лондоне - пить! Прогулка по историческим пабам
Полное погружение в культуру, традиции, разговоры и, конечно же, напитки англичан
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
£225 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Любовь в большом Лондоне
Погрузитесь в истории любви и драм, разыгравшихся на улицах Лондона. Узнайте, как любовь меняла судьбы известных личностей и вдохновляла на великие поступки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
£225 за всё до 6 чел.
