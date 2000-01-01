Вечерняя прогулка 👣 по району, которому около 2000 лет. В ходе этой пешеходной экскурсии 🧭 Вы более подробно познакомитесь с историей 📖 средневекового Лондона, с историей пивоварения на Британском острове 🏝️, увидите и посетите старинные пабы, сохраняющие не только экстерьер и интерьер, но и атмосферу “давно минувших дней”. В необычном, но традиционном для Британских пабов, окружении Вы сможете продегустировать несколько видов пива (дегустация старого доброго эля включена в стоимость экскурсии), и немного прикоснетесь к такой загадочной и волнующей, но такой характерной для Англии и Лондона теме - как Призраки и Привидения.

Экскурсия предназначена только для взрослых (в пабы лица до 18 года не допускаются).