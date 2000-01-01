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Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити

4
2 отзыва
Amitours D.
Amitours D. – Гид из Лондона
Вместе с гидом вы пройдетесь по одному из самых старых районов города и познакомитесь с историей 📖 средневекового Лондона, зайдете в несколько необычных пабов, чтобы попробовать местный эль по старинным рецептам, узнать историю пивоварения на Британском острове 🏝️ и послушать рассказы о призраках этих мест.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €30 за человека

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Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити
Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити

Что вы увидите

  • Старинные пабы Лондона
  • Fleet street
  • Старинные переулки
  • Исторические здания тамплиеров
Вечерняя прогулка 👣 по району, которому около 2000 лет. В ходе этой пешеходной экскурсии 🧭 Вы более подробно познакомитесь с историей 📖 средневекового Лондона, с историей пивоварения на Британском острове 🏝️, увидите и посетите старинные пабы, сохраняющие не только экстерьер и интерьер, но и атмосферу “давно минувших дней”. В необычном, но традиционном для Британских пабов, окружении Вы сможете продегустировать несколько видов пива (дегустация старого доброго эля включена в стоимость экскурсии), и немного прикоснетесь к такой загадочной и волнующей, но такой характерной для Англии и Лондона теме - как Призраки и Привидения.
Экскурсия предназначена только для взрослых (в пабы лица до 18 года не допускаются).
Что входит
  • Русскоязычный гид
  • Посещение старинных пабов
  • Пол пинты пива на человека
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Выход из ст. метро Temple
Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити
Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити
Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити
Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Amitours D.
Amitours D.
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2 отзыва оставили туристы

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