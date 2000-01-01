Вечерняя прогулка 👣 по району, которому около 2000 лет. В ходе этой пешеходной экскурсии 🧭 Вы более подробно познакомитесь с историей 📖 средневекового Лондона, с историей пивоварения на Британском острове 🏝️, увидите и посетите старинные пабы, сохраняющие не только экстерьер и интерьер, но и атмосферу “давно минувших дней”. В необычном, но традиционном для Британских пабов, окружении Вы сможете продегустировать несколько видов пива (дегустация старого доброго эля включена в стоимость экскурсии), и немного прикоснетесь к такой загадочной и волнующей, но такой характерной для Англии и Лондона теме - как Призраки и Привидения.
Экскурсия предназначена только для взрослых (в пабы лица до 18 года не допускаются).
Что входит
Русскоязычный гид
Посещение старинных пабов
Пол пинты пива на человека
Что не входит
Личные расходы
Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Выход из ст. метро Temple
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.