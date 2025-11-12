Откройте для себя мир финансов в Банке Англии. Интерактивная экскурсия по музею для всей семьи: архитектура, история и золото
Лондонский Сити скрывает множество тайн, и одна из них - Банк Англии. На экскурсии можно увидеть редкие экспонаты и узнать, как устроены деньги. Вход в музей свободный, а программа подходит для всей семьи.
Участники смогут проследить эволюцию денег, познакомиться с финтехом и даже попробовать поднять золотой слиток.
Музей предлагает уникальный взгляд на финансовую историю, который будет интересен и детям, и взрослым
Архитектура и фасад. Начнём у подножия Банка Англии — монументального здания, больше похожего на крепость. Вы узнаете, как архитектура связана с его функцией, и пройдёте строгий контроль безопасности.
Счётная контора. Первый зал музея — реконструкция исторической счётной конторы по проекту Джона Соуна. Античные формы и световые решения воссоздают атмосферу 18 века.
От золота до банкнот. Мы проследим, как менялись деньги: от золотых монет до бумажных купюр. Обсудим, как золото проверяют на подлинность, зачем его хранят в банке и кто изображён на современных банкнотах.
Цифровой век. Поговорим о финтехе, криптовалютах и флэшноутах. Порассуждаем, могут ли деньги «говорить» и как технологии меняют наши финансовые привычки.
Хранители денег. Разберёмся, кто сберегал деньги до появления банков. Вы увидите хартию основания Банка Англии, старинный сейф и услышите, как Британия — героиня с трезубцем — стала символом банка.
Золото в руках. В золотом коридоре вы попробуете поднять настоящий слиток. Почувствуете вес финансовой системы буквально.
История и мораль. Коснёмся роли банка в процессе отмены рабства и выясним, как Марк Карни — премьер-министр Канады — связан с Банком Англии
Разглядывая банкноты, вы узнаете:
кто решает, чьи портреты печатать на купюрах
почему одновременно ходят банкноты с изображениями королевы и короля
как утилизируются старые деньги и что из них делают
Кому подойдёт экскурсия
Это программа для семей с детьми, она также будет интересна тем, кто уже знаком с классическими музеями Лондона, увлекается историей, нумизматикой и экономикой. Информацию можно адаптировать для взрослых путешественников.
Организационные детали
Будьте внимательны: музей Банка Англии не работает по выходным дням
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 434 туристов
Меня зовут Мария, а для юных участников моих экскурсий просто Маша. Живу в Лондоне уже 17 лет. Работаю гидом в британском парламенте, принимаю участие в конференциях и саммитах, провожу лекции читать дальше
и экскурсии для посетителей парламента. Любовь к искусству и истории помогла мне выйти за пределы парламентских стен, получить лицензию гида и проводить экскурсии по музеям и галереям Лондона. Мой опыт работы с детьми и владение материалом позволяет адаптировать любую экскурсию под детский формат, когда юные участники становятся главными действующими лицами.