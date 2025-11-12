Лондонский Сити скрывает множество тайн, и одна из них - Банк Англии. На экскурсии можно увидеть редкие экспонаты и узнать, как устроены деньги. Вход в музей свободный, а программа подходит для всей семьи. Участники смогут проследить эволюцию денег, познакомиться с финтехом и даже попробовать поднять золотой слиток. Музей предлагает уникальный взгляд на финансовую историю, который будет интересен и детям, и взрослым

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Архитектура и фасад. Начнём у подножия Банка Англии — монументального здания, больше похожего на крепость. Вы узнаете, как архитектура связана с его функцией, и пройдёте строгий контроль безопасности.

Счётная контора. Первый зал музея — реконструкция исторической счётной конторы по проекту Джона Соуна. Античные формы и световые решения воссоздают атмосферу 18 века.

От золота до банкнот. Мы проследим, как менялись деньги: от золотых монет до бумажных купюр. Обсудим, как золото проверяют на подлинность, зачем его хранят в банке и кто изображён на современных банкнотах.

Цифровой век. Поговорим о финтехе, криптовалютах и флэшноутах. Порассуждаем, могут ли деньги «говорить» и как технологии меняют наши финансовые привычки.

Хранители денег. Разберёмся, кто сберегал деньги до появления банков. Вы увидите хартию основания Банка Англии, старинный сейф и услышите, как Британия — героиня с трезубцем — стала символом банка.

Золото в руках. В золотом коридоре вы попробуете поднять настоящий слиток. Почувствуете вес финансовой системы буквально.

История и мораль. Коснёмся роли банка в процессе отмены рабства и выясним, как Марк Карни — премьер-министр Канады — связан с Банком Англии

Разглядывая банкноты, вы узнаете:

кто решает, чьи портреты печатать на купюрах

почему одновременно ходят банкноты с изображениями королевы и короля

как утилизируются старые деньги и что из них делают

Кому подойдёт экскурсия

Это программа для семей с детьми, она также будет интересна тем, кто уже знаком с классическими музеями Лондона, увлекается историей, нумизматикой и экономикой. Информацию можно адаптировать для взрослых путешественников.

Организационные детали